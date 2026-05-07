Mašek (ANO): Hřensko 2026 - stejný stát, stejný les, jiná režie

"Když se chce, tak to jde", případně "chybami se člověk učí". Když letos znovu začal hořet les v oblasti Národního parku České Švýcarsko u Hřenska, nebyla to jen další zpráva do večerních novin. Byl to lakmusový papírek. Test, jestli tahle země umí na ohrožení účinně reagovat, nebo jestli zase budeme téměř bezmocně koukat, jak nám mizí kus krajiny před očima.
Protože rok 2022 nebyl jen „velký požár". Byl to tehdy na začátku průšvih. Oheň se tehdy rozlezl, hasiči nestíhali, reakce s leteckým hašením přišla opožděně a všechno se dohánělo za pochodu. Výsledek? Největší požár v historii Česka.
A teď rok 2026. A najednou to jde. Okamžitý zásah. Ne výmluvy, ne čekání, okamžité nasazení letecké techniky. Využití vrtulníků s mnohem větší hasební kapacitou.
Tvrdá čísla:
- 370-400 hasičů během krátké doby
- 50-60 jednotek
- přes 100 kusů techniky
- 8-9 vrtulníků ve vzduchu prakticky hned
To není náhoda. To je rozdíl mezi tím, když systém zafunguje ihned, a mezi tím, kdy se "prováhá" začátek, a pak už to nejde dohnat. Zásah vedl Hasičský záchranný sbor České republiky, který už přesně věděl, co dělá. Žádné zmatky. Žádné „zkusíme tohle". Když se "chce, tak to jde" a hned. Jen v roce 2022 se očividně nerohodovalo dost rychle.
V roce 2022 byl jeden z největších problémů úplně jasný, chyběla letecká síla včas. Ano, nakonec přiletěly vrtulníky i letadla. Ale až když už bylo zle.
2022: 8-9 vrtulníků a 5 letadel... ale pozdě
2026: 8–9 vrtulníků okamžitě ve vzduchu
rozdíl - výrazně větší hasební kapacita použitých vrtulníků
A to je přesně ono. Rozdíl mezi tím ihned hasit požár nebo hasit následnou katastrofu. Protože voda, shazovaná v prvních hodinách v dostatečném množství, znamená jediné: oheň se nerozšířil a nezničí stovky hektarů.
Srovnání mluví samo za sebe:
2026: stovky hasičů, stovky kusů techniky, cca 10 hektarů lesa
2022: přes 6000 hasičů, mezinárodní pomoc, stovky až tisíce hektarů v háji
Tohle není „jiná situace". Tohle je rozdíl mezi tím, když to zvládneš správným nasazením sil a prostředků, nebo když ti to přeroste přes hlavu. Podobný terén. Tak proč to najednou jde tak dobře? Změnil se přístup.
Poučení? Ano. Ale až po průšvihu. Rok 2022 byl lekce. Tvrdá, drahá a zbytečně velká.
Rok 2026 ukazuje, že jsme se poučili a:
- nasadili síly a prostředky v dostatečné kapacitě hned, funguje to
- poslali vrtulníky včas, funguje to
- když víš, co děláš, funguje to
Takže ano, letos to bylo "jiné kafe". Letos to nebyla katastrofa. Nebyly to týdny bezmoci. Stačily dny místo týdnů. Stačily stovky lidí místo tisíců. Stačily desítky hektarů místo spálené krajiny. Stejný stát, stejný les. Rozdíl? Přístup. Rychlost reakce.
Bohužel jsme si museli projít v roce 2022 obřím průšvihem, aby se ukázalo, kde byly chyby. Hasičům je třeba poděkovat, za to, že se dokázali z minulých velkých zásahů (Hřensko, Hustopeče) poučit, chyby neopakovali a úspěšně odvrátili hrozící nedozírné škody. Tak by to mělo být - umět pojmenovat nedostatky, poučit se a odstranit je a být úspěšní.
