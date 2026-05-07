Vystrčil (ODS): Rozšíření EU je v našem zájmu, musíme mít víc odvahy

V Kodani se řečníci v rámci programu zaměřili na roli Evropy v měnícím se světovém řádu, rozšíření EU a na to, jak mohou parlamenty posílit svou demokratickou odolnost v době dezinformací a klesající důvěry v instituce. Předseda Vystrčil v projevu apeloval na členy parlamentů, aby měli větší odvahu podpořit rozšíření EU.
„Minulý týden to bylo 22 let, co se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie a spolu s ní dalších 9 zemí. Tehdy to bylo odvážné rozhodnutí 15 členských zemí. Připomínám to tady proto, že tuto odvahu podpořit další rozšíření EU potřebujeme i dnes. Považuji za nutné geopolitické rozhodnutí, abychom podpořili Ukrajinu, Moldavsko a země západního Balkánu, protože je to v našem zájmu. Pokud to neuděláme my, tak tyto země budou mít jiné nabídky a tento prostor bude zaplněn vlivem, který ohrožuje svobodu a demokracii. A tohle musíme v našich zemích vysvětlit, to je náš úkol, úkol členů parlamentů,“ řekl ve svém projevu předseda Senátu Miloš Vystrčil.
S s předsedou Vystrčilem se konference za českou stranu uúčastnil také místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Barták. Účastníky na začátku konference přivítal předseda dánského parlamentu Soren Gade, s projevem dále vystoupil předseda Národní rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk.
Pondělní program byl rozdělený do dvou diskusních bloků, v prvním řečníci diskutovali na téma Evropa v měnícím se světovém řádu - bezpečnost, rozšíření a role parlamentů, ve druhém se pak zaměřili na odolnost demokracie v době změn. Součástí programu byla rovněž odpolední návštěva Agentury pro řízení mimořádných situací (DEMA) v Kodani, kde si vedoucí delegací vyslechli zkušenosti s krizovým řízením.
Na okraj konference jednal šéf horní komory Vystrčil s předsedou chorvatského parlamentu Gordanem Jandrokovićem. Mluvili spolu mj. o rozšiřování EU o země západního Balkánu či o možnosti rozšíření V4.
Předsedy evropských parlamentů a ostatní vedoucí delegací přivítal už v neděli dánský král Frederik X. v paláci Christiansborg na pracovní večeři. Druhá část programu pokračovala v úterý 5. května. Účastníci diskutovali na téma Zajištění kontinuity a bezpečnosti v době hybridních hrozeb a zranitelnosti parlamentů. V rámci tohoto tématu vystoupil s projevem také předseda švédského parlamentu Andreas Norlén.
Předsedu Senátu Vystrčila v úterý zároveň čekalo i bilaterální jednání s předsedou Národní rady Ukrajiny Ruslanem Stefančukem. Odpoledne se na českém velvyslanectví v Kodani setkal s českými krajany.
Konference je každoročně pořádané fórum, jehož cílem je chránit a podporovat úlohu parlamentů a zároveň platformou pro výměnu názorů, informací a zkušeností mezi předsedy parlamentů o tématech, souvisejících s jejich úlohou a organizací parlamentních funkcí. Konferenci pořádá vždy ta evropská země, která měla předsednictví v Radě Evropské unie ve 2. polovině předchozího roku.
Konference EUSC se minulý rok konala v Budapešti, více v tiskové zprávě ze dne 12. května 2025 ZDE. Příští rok bude akci pořádat Irsko. Více informací o konferenci naleznete v angličtině ZDE.
