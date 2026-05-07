Kalousek: Německé dluhy, bulharské platy a rumunské veřejné služby

07.05.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně rozpočtových pravidel

Jdeme cestou projídání budoucnosti a neudržitelného hospodaření a je úplně jedno, jak “přitažlivě” ji nazveme. Významná část deficitu je utracena nikoliv za investice, ale za provozní výdaje bez efektu pro budoucnost. Budoucnosti zanechají jen dluhy a úroky z nich.

Novelu zákona vláda zdůvodňuje potřebou investic. Ve skutečnosti novela umožní zvyšovat onu částku, kterou bez efektu projídáme. Na konci této cesty nás čekají německé dluhy, bulharské platy a rumunské veřejné služby.

Kalousek , legislativa , rozpočtová pravidla

