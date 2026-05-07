Kalousek: Německé dluhy, bulharské platy a rumunské veřejné služby

Jdeme cestou projídání budoucnosti a neudržitelného hospodaření a je úplně jedno, jak “přitažlivě” ji nazveme. Významná část deficitu je utracena nikoliv za investice, ale za provozní výdaje bez efektu pro budoucnost. Budoucnosti zanechají jen dluhy a úroky z nich.
Novelu zákona vláda zdůvodňuje potřebou investic. Ve skutečnosti novela umožní zvyšovat onu částku, kterou bez efektu projídáme. Na konci této cesty nás čekají německé dluhy, bulharské platy a rumunské veřejné služby.
