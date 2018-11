Globočník (Zelení): Pravidla kotlíkových dotací je třeba přenastavit

„Lidé, kteří taktak zaplatí nájem a pro něž je návštěva v restauraci scifi, těžko budou řešit kvalitu ovzduší. Nezanedbatelná část obyvatel u nás patří k těm chudším a i proto se tu ekologické problémy řeší jen když bouchne chemička nebo hoří skládka nebezpečného odpadu. To, že by pálení PETek nemuselo být v pohodě, vnímá jen málokdo, a tak tu vedle tradičních velkoproducentů špinavého vzduchu máme domácnosti, který zabíjejí sebe i svoje sousedy. Pomoc shora je v tomhle případě jedním z mála, co může situaci rychle zlepšit,“ dokresluje plán Hnutí Duha Petr Globočník - Litvínov Do TOHO, litvínovský zastupitel a krajský předseda Zelených.

