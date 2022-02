Grois (ČSSD): Děti po dvou letech opět při zápisu navštíví své budoucí školy

reklama

Po dvou letech, kdy se děti přijímaly bez přímé účasti dětí i rodičů u zápisu, se budoucí prvňáčci mohou těšit na první setkání s paní učitelkou standartním způsobem, a to osobně a na půdě školy.

„Jsme za to moc rádi, je to velký mezník v životě dětí a první velký krok do školního světa. Někteří si tento den pamatují po celý život a byla by velká škoda ho ztratit v online prostoru.“ říká místostarosta Jan Grois, který má školství ve své gesci.

K zápisu do základních škol se dostaví všechny předškolní děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016, děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky, i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Co je nutné předložit u zápisu?

U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou a vytištěnou žádost o přijetí. Žádosti o přijetí (případně o odklad nebo přijetí do přípravné třídy) získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/. Žádosti bude možné v aplikaci vyplňovat v termínu od 14. března 2022 do 9. dubna 2022.

K žádosti o přijetí do 1. třídy je nutno předložit rodný list dítěte, popřípadě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, v případě předčasného zápisu navíc doporučení pedagogicko psychologické poradny.

K žádosti o odklad je nutno předložit rodný list dítěte, popřípadě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo klinického psychologa.

K žádosti o zařazení do přípravné třídy je nutno doložit rozhodnutí o odkladu, které obvykle vydává spádová škola, doporučení školského poradenského pracoviště. Přípravné třídy se zřizují pouze na Základní škole, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace a na odloučeném pracoviště Jubilejní park 23. V přihlášce do poznámky uveďte, o jakou z budov máte zájem. Přijímání žádostí o zařazení do přípravné třídy bude probíhat od 1. dubna do 31. května 2022. Ukončení sběru žádostí včetně příloh je stanoveno na 31. května 2022.

V nutných případech budou pracovníci odboru k dispozici pro vyplnění a vytištění žádosti. Toto bude umožněno na základě předchozí telefonické dohody na jednom z uvedených telefonních čísel.

Marta Šulerová, marta.sulerova@muznojmo.cz, +420 777 562 996

Denisa Krátká, denisa.kratka@muznojmo.cz, +420 739 389 015

V případě, že se trvalý pobyt dítěte neshoduje s trvalým pobytem rodiče, předloží rodiče potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Spádové obvody jednotlivých základních škol jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2020. Vyhlášku najdete na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy. V souladu s touto vyhláškou je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.

Bližší informace k zápisům rodiče získají přímo na jednotlivých ředitelstvích škol.

