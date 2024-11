Haas (ODS): Ta míra pokrytectví zvedla i invalidy ze židle

Děkuju mnohokrát za slovo, vážený pane předsedající.

My jsme se s kolegou Jiřím Havránkem, vaším prostřednictvím, nijak nedomlouvali na té faktické. Pane exministře Bartoši, prostřednictvím pana předsedajícího, já si vás lidsky opravdu vážím, ale nemám ani v životě, ani v práci rád pokrytectví. A vy jste tady z pozice hodné opozice obvinil tedy koalici, které jste byl členem, z toho - to zaznělo několikrát ve vašem příspěvku -, že sundáváme nohu z plynu v digitalizaci.

Když tohle řekne člověk, a to jsou ty dva důvody, proč jsem si to slovo pokrytectví tady dovolil říct, který z těch čtyř let - to přechodné ustanovení v digitální ústavě není, že rezorty měly pět let na digitalizaci; dvanáct měsíců tam bylo, aby vláda stanovila harmonogram, a čtyři měsíce na implementaci. Takhle to je v digitální ústavě a z těch čtyř let jste vy bez tří měsíců, tři roky za tu digitalizaci odpovídal ze tří pozic: za a) z pozice vicepremiéra pro digitalizaci, za b) z pohledu předsedy Rady vlády pro informační společnost a za c) z pozice gesčního ministra pro DIA, která má v digitální ústavě v § 2 svoji koordinační roli na starosti nebo ve své působnosti. Tak to je první poznámka k tomu pokrytectví.

A druhá poznámka. Vaší vlajkovou lodí, na které jsme se věcně střetávali, ne osobně, je zákon o podpoře bydlení. Znáte jeho přechodné ustanovení v § 137? A to se nezměnilo tady ve Sněmovně, to přišlo od vás. Víte, jaké jste si tam dal přechodné období na digitalizaci jedné agendy podpory bydlení? Do 31. prosince 2029 ve vaší vlajkové lodi jako vicepremiér pro digitalizaci! Já myslím, že opravdu ta míra pokrytectví ve vašem příspěvku a v obviňování, že tady někdo sundává nohu z plynu, tak to zvedlo i invalidy ze židle!

Děkuju.

(Pobavení a potlesk koaličních poslanců. - Odchází za podpory francouzských holí.)

Mgr. Karel Haas ODS



