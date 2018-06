Hamáček (ČSSD): Podle statistik je bez domova 70 000 lidí, z toho 10 000 mladých

Stát se v životě může cokoliv a komukoliv. I ocitnout se ze dne na den na ulici. Vidíme to každý den. Je smutné, že v dnešní prosperující době nemá stát dostatečné nástroje na to, aby pomohl lidem, kteří se dostanou do nouze. Statistiky mluví o 70 000 lidech bez domova, z toho 10 000 mladých.

I to je důvod, proč chce ČSSD výrazněji řešit exekuce, sociální bydlení, problémy postižených regionů. Musíme si mnohem více všímat těch, kteří se dostali do velkých problémů. Mnohdy ne vlastní vinou. Chceme tomu pomoci.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR

autor: PV