Hašek (PRO): Nenechejme se jako občané a koncesionáři vydírat

Černé scénáře hrozí tak maximálně aktivistické provládní žurnalistice ČRo a ČT a politickým neziskovkám či některým liberálním provládním profi aktivistům, přisátým finančně či vlivově na svoje kámoše v ČRo či ČT.

Financování médií veřejné služby by nemělo být řešeno poplatky, ale financováním ze státního rozpočtu prostřednictvím samostatné kategorie médií veřejné služby v RUD (rozpočtovém určení daní). To by zajistilo i nezávislost financování na konkrétní té které vládě, neboť by peníze šly automaticky z vybraných daní pevně daným koeficientem bez rozhodování jakékoliv exekutivy o každoroční výši.

Nenechejme se jako občané a koncesionáři vydírat ani peticemi angažovaných neziskovek a angažovaných umělců (co střet zájmů?), ani hrozbami generálních ředitelů o případných škrtech pořadů nebo celých programů či stanic!

JUDr. Michal Hašek PRO



