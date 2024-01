Hašek: Pane vicepremiére, zachovejte se jako chlap, přestaňte kličkovat a odejděte

09.01.2024 16:43 | Komentář

Dnes kousnu do kyselého jablka. Člověk může udělat chybu, v životě i v politice. Musí být ovšem připraven za ni zaplatit. Já to před 10 lety zažil. Udělal jsem chybu. V televizním pořadu jsem během asi 25 minut opakovaně zapřel na stále stejnou 11x opakovanou otázku večeři s prezidentem v Lánech. Udělal jsem to proto, že jsem si dříve podal ruku s dalšími účastníky na to, že schůzka zůstane neveřejná.