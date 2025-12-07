Turek má vážný problém s páteří. Kritici na něm hodují

07.12.2025 20:37 | Monitoring

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se má stát členem vlády Andreje Babiše. Čekal ho však ještě rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, který dává najevo, že si Turka jako člena vlády příliš představit neumí. Teď se navíc zdá, že Turek na plánovanou schůzku s prezidentem nedorazí. Ze zdravotních důvodů. A kupříkladu pirát Mikuláš Ferjenčík se hned ozval. A nebyl sám.

Turek má vážný problém s páteří. Kritici na něm hodují
Foto: Repro Youtube
Popisek: Filip Turek

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

3%
95%
2%
hlasovalo: 8909 lidí
Stejně jako Miloš Zeman před čtyřmi lety si i Petr Pavel pozval jednotlivé kandidáty na ministry k rozhovoru ještě před tím, než bude vláda Andreje Babiše jako celek jmenována. Zatímco kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová či budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček rozhovor s prezidentem popsali jako konstruktivní, je otázka, co by o něm řekl Filip Turek, u něhož se prezident Petr Pavel netají tím, že se ke kandidátovi na ministra životního prostředí, dříve kandidáta na ministra zahraničí, staví minimálně rezervovaně.

Turek však hned zítra na Hrad nedorazí. Ve veřejném prostoru koluje informace, že má problémy se zády, konkrétně s páteří. Boris Šťastný, poslanec Motoristů a kandidát na post ministra resortu pro sport a zdraví, který se chystá Babišova vláda založit, vyjádřil v Otázkách Václava Moravce naději, že prezident Pavel dá Filipu Turkovi šanci.

„Věříme, že bude moci panu prezidentovi představit své vize, že bude moci případně se obhájit. Doufám, že tam dorazí, protože na tom není zdravotně dobře. Prakticky je upoután na lůžko, ale věříme, že ho lékaři dají dohromady v souvislosti s výhřezem jeho plotýnky, která se před několika dny akutně objevila,“ uvedl šéf poslaneckého klubu Motoristů. „A věřím tomu, že Filip Turek dostane od pana prezidenta šanci,“ pokračoval Šťastný.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bývalý pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík nabídl na zdravotní stav Filipa Turka trochu jiný pohled. „Turek má problém se zády, vyšetření odhalilo, že nemá páteř,“ napsal na sociální síti X.

 

 

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

2%
97%
1%
hlasovalo: 19364 lidí
Hlavní aktér neziskové organizace Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář zašel ještě dál.

„Bohužel ale nejde jen o problémy s fyzickou páteří. Jakmile je Turek přistižen při lhaní a porušení pravidel, je najednou úplně gumový, kroutí se a vykrucuje, mění vysvětlení a svaluje vše na kamarády v hospodě. Filipu Turkovi přejeme brzké uzdravení. A společně s drtivou většinou občanů trváme na tom, že ministrem České republiky by neměl být automaticky kdokoliv,“ napsal Mikuláš Minář.

 

 

Podobných reakcí se objevuje řada.

Ozval se např. také komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.

„Turka bolí záda. Myslím, že si nevymýšlí. Na vztyčování paže se podílí několik svalů zad, například trapézový sval (stabilizace lopatky a zvedání paže nad horizontálu),“ poznamenal Honzejk.

 

 

Psali jsme:

„Jurečku už nevytahujte!“ Hádka o Babiše ve studiu se vyhrotila
Krása: Cpeme miliardy do zničené Ukrajiny, kde snad všichni kradou
Spor o Filipa Turka. Do věci vstoupil ústavní právník Kysela
Tomský: ODS musí zpět ke Klausovým kořenům

 

Článek obsahuje štítky

Babiš , MZV , MŽP , Pavel , Šťastný , vláda , Turek , ANO , motoristé , Prezident Pavel

autor: Miloš Polák

