Turek má vážný problém s páteří. Kritici na něm hodují

Turek však hned zítra na Hrad nedorazí. Ve veřejném prostoru koluje informace, že má problémy se zády, konkrétně s páteří. Boris Šťastný, poslanec Motoristů a kandidát na post ministra resortu pro sport a zdraví, který se chystá Babišova vláda založit, vyjádřil v Otázkách Václava Moravce naději, že prezident Pavel dá Filipu Turkovi šanci.
„Věříme, že bude moci panu prezidentovi představit své vize, že bude moci případně se obhájit. Doufám, že tam dorazí, protože na tom není zdravotně dobře. Prakticky je upoután na lůžko, ale věříme, že ho lékaři dají dohromady v souvislosti s výhřezem jeho plotýnky, která se před několika dny akutně objevila,“ uvedl šéf poslaneckého klubu Motoristů. „A věřím tomu, že Filip Turek dostane od pana prezidenta šanci,“ pokračoval Šťastný.
Bývalý pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík nabídl na zdravotní stav Filipa Turka trochu jiný pohled. „Turek má problém se zády, vyšetření odhalilo, že nemá páteř,“ napsal na sociální síti X.
Turek má problém se zády, vyšetření odhalilo, že nemá páteř.— Mikuláš Ferjenčík (@Mikiferjencik) December 7, 2025
„Bohužel ale nejde jen o problémy s fyzickou páteří. Jakmile je Turek přistižen při lhaní a porušení pravidel, je najednou úplně gumový, kroutí se a vykrucuje, mění vysvětlení a svaluje vše na kamarády v hospodě. Filipu Turkovi přejeme brzké uzdravení. A společně s drtivou většinou občanů trváme na tom, že ministrem České republiky by neměl být automaticky kdokoliv,“ napsal Mikuláš Minář.
!? Turek na Hrad možná nedorazí. Má problémy s páteří!— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) December 7, 2025
„Bohužel jsem opravdu ve špatném stavu a lékaři diskutují i případnou operaci páteře." Uvedl Turek.
?? Bohužel ale nejde jen o problémy s fyzickou páteří. Jakmile je Turek přistižen při lhaní a porušení pravidel, je… pic.twitter.com/9ZfIuKVjGQ
Podobných reakcí se objevuje řada.
Ozval se např. také komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
„Turka bolí záda. Myslím, že si nevymýšlí. Na vztyčování paže se podílí několik svalů zad, například trapézový sval (stabilizace lopatky a zvedání paže nad horizontálu),“ poznamenal Honzejk.
Turka bolí záda. Myslím, že si nevymýšlí. Na vztyčování paže se podílí několik svalů zad, například trapézový sval (stabilizace lopatky a zvedání paže nad horizontálu).https://t.co/4tpmiMWkTy— Petr Honzejk (@PetrHonzejk) December 7, 2025
autor: Miloš Polák