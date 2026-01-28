Havel (TOP 09): Pane premiére, vyzývám vás, abyste ministra Macinku neodkladně odvolal

Dámy a pánové,
je poměrně složité stíhat sledovat vůbec kauzy pana ministra Macinky. Ráno v 8 hodin jsem si připravil vystoupení na dnešní den, ale v 9 hodin už je tady nový den a nová kauza, které je, myslím, potřeba se věnovat. Kromě toho, co tady žijeme od včerejška, kromě toho, že žijeme tu kauzu s vydíráním prezidenta republiky, které je zcela bezprecedentní...
Už to je přece zralé na odstoupení nebo, pane premiére, na odvolání ministra Macinky. Aby se ztížil pohyb ruských agentů, kteří se běžně pohybovali po Evropě, po České republice, pod diplomatickým krytím, tak vláda Petra Fialy připravila ještě v minulém volebním období opatření, které zavedlo možnost vstoupit ruským diplomatům do České republiky pouze tehdy, pokud jim Ministerstvo zahraničí výslovně povolí vstup, a to tedy po důkladném prověření tajnými službami, samozřejmě.
Podle zjištění Seznam Zpráv, které jsem si dneska ráno přečetl - a to zjištění je ověřeno třemi zdroji - se píše a tvrdí, že ministr Macinka potichu právě toto opatření zrušil. Víme, že v rámci reorganizace ministerstva, kterou provedl už po svém nástupu v prosinci loňského roku, omezil právě oddělení, které se zabývá omezováním vlivu ruských agentů, ruských špionů, na našem území.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Já to pokládám za mimořádně nebezpečné, za hazard s bezpečností České republiky, která má přece velkou zkušenost, šílenou zkušenost, s aktem ruského státního terorismu, když ve Vrběticích aktem toho teroristického útoku nejenom že tedy byl vyhozen do vzduchu muniční sklad, ale byli tam zavražděni čeští občané. Byl to mezinárodní akt ruského terorismu, který se prokázal. Tajné služby to jednoznačně dokázaly a i vlastně na základě doporučení tajných služeb bylo přijato toto preventivní opatření, aby byl ztížen pohyb ruských agentů pod diplomatickým krytím po českém území, aby k takovým akcím nemuselo docházet, nemělo.
Připomenu ještě další akce ruských agentů, jako byl třeba ten nešťastný kolumbijský mladík, kterého si najali na zapálení autobusů, garáží a tak dále. Řada akcí díky BIS byla zmařena. Myslím si, že je zcela na místě naše bezpečnostní služby, tajné služby, poslouchat, naše bezpečnostní složky, a nastavovat naše chování a diplomacii vůči nepřátelskému Rusku tak, aby k takovým akcím prostě v České republice nedocházelo.
Pane premiére, v kontextu toho, co tady žijeme od včera, vydírání prezidenta republiky, tisková konference, která byla v pojetí ministra Macinky přehlíživá, na kterou nepozval redaktorku Deníku N. Zdislavu Pokornou, respektive zakázal jí přístup, protože by možná kladla nepříjemné otázky, v kontextu toho, co dnes vyšlo najevo, že dochází k omezení bezpečnostních pojistek České republiky, aby se zde nemohli ruští agenti pohybovat tak snadno, jako tomu doposud mohlo být, ani v kontextu toho nechcete vystoupit, ani v tomto kontextu nechcete vysvětlit situaci?
Já vás vyzývám za TOP 09, abyste ministra Macinku neodkladně odvolal, protože je to člověk, který už včera neměl být ministrem této vlády z důvodů, které jsme tady popsali a nemůže jím být už v žádném případě dnes, pokud páchá takové bezpečnostní riskantní akce, jaké vyšly dnes najevo. To všechno zůstává dnes už ve stínu těchto nejhorších zpráv, které se dozvídáme každý den, teď už skoro každou hodinu.
Děkuji.
