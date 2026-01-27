Havel (TOP 09): Požadujeme minimálně vysvětlení

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové.
Děkuju za slovo, pane předsedající. Já jsem měl na dnešní jednání také připraveno několik jiných bodů k projednání. Ovšem ta aktuální situace pochopitelně i z řad TOP 09 vyžaduje rychlou reakci a i my požadujeme minimálně vysvětlení. To, co se odehrává, je z našeho pohledu bezprecedentní a skandální vydírání, pane ministře, prezidenta republiky vaší osobou.
Je zcela na místě, že prezident republiky tuto komunikaci zveřejnil. Veřejnost má právo takové věci vědět a veřejnost má právo znát, jak se takto politicky chováte. Nebudu opakovat to, co moji předřečníci už řekli. Za tím stojíme, máme stejné postoje k vašemu chování jako klub Pirátů nebo klub Starostů. Ale já zmíním ještě jednu věc, která z té zveřejněné komunikace se ukazuje být dosti zajímavá a dosti šílená.
Vy píšete. PS: ad L-159 pro Ukrajince. Jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií. Já bych o tom Tomia možná přesvědčil tak, jako jsem s ním mluvil o muniční iniciativě, jenže teď už to není možné. I tuto pravdu se může leckdo ve středu dozvědět. Tak jsem vás citoval, pane ministře. Mě děsí, že o bojových letadlech L-159 vy mluvíte jako o nějakých hračkách na pískovišti, které někdo může, nemůže někomu dát podle toho, jak se kdo k někomu vyjádří, nebo se na někoho usměje.
Ty důvody, proč by L-159 měly na Ukrajině být, jsme zmiňovali v médiích i tady už vícekrát. Osvědčí se v boji. Je to účinná zbraň vůči dronovým útokům, které se nyní na Ukrajině dějí. Rusko teď cíleně likviduje civilní infrastrukturu, Kyjev doslova mrzne, a i z toho nějakého rozměru lidskosti by přece ty stopadesátdevítky mohly být účinnou zbraní vůči ruským dronům.
A jestli (se) ta vaše úvaha, ta debata, to, jak se rozhodujete o těchto státnických, zahraničněpolitických, bezpečnostních věcech, odehrává tak, že by je klidně mohli mít, jen kdyby o tom prezident neuváženě nemluvil do médií a tak dále, tak to je ale velká věc, jak špatně řídíte naši zahraniční a naši bezpečnostní politiku. My jako TOP 09 požadujeme rozhodně vysvětlení a žádáme, pane ministře, abyste rezignoval na svoji funkci, a žádáme premiéra Andreje Babiše, pokud vy sám nerezignujete, aby navrhl vaše odvolání z vlády. Vydírání prezidenta republiky, to, čeho se dopouštíte, není slučitelné s tím, abyste byl členem vlády. Hloubíte dno politické kultury, takhle hluboko jsme z našeho pohledu ještě nebyli.
A já bych chtěl navrhnout jako čtvrtý bod dnešního jednání, tedy bod s názvem Vysvětlení postoje předsedy vlády (Diktuje předsedajícímu.) - vysvětlení postoje předsedy vlády (Předsedající: Ano.) - k vydírání prezidenta republiky ministrem zahraničí.
Ještě si dovolím navrhnout jeden bod. Ten, který asi očekáváte, neméně závažný, i když ve světle těch dnešních událostí, tak možná trošku ztrácí na lesku. Pane předsedo Okamuro, vaším prostřednictvím, my jsme ještě nezapomněli vaše výroky z 1. ledna letošního roku, není to ani měsíc. Bohužel politická kultura vaší koalice nadále klesá. A jak jsme slíbili, tak ten boj za čistou, hodnotovou zahraniční politiku ještě nevzdáme. My ho nevzdáme nikdy.
Chci navrhnout další bod, pátý v pořadí, na dnešní schůzi, a tím je Odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Ve svém projevu jste veřejně napadl Ukrajinu, a jen připomenu, její vedení, způsobem, který je za hranou důstojnosti vaší ústavní funkce třetího nejvyššího činitele, ústavního činitele naší země. Hovořil jste o Zelenského juntě, hovořil jste o ukrajinských zlodějích. Současně jste označoval pomoc napadené zemi za podporu, cituji "naprosto nesmyslné války".
To nejsou, pane předsedo, vaším prostřednictvím, jen ostré názory. To jsou formulace, které kopírují propagandistické rámce Kremlu, o tom jsme přesvědčeni, a které ve světě nezní jako nějaká vnitropolitická debata, ale jako oficiální hlas České republiky z úst jejího jednoho z nejvyšších ústavních činitelů, protože je přednáší předseda Poslanecké sněmovny. A výsledkem bylo co? Výsledkem byla mezinárodní ostuda. Ukrajinský velvyslanec označil vaše výroky za nedůstojné a nepřijatelné. Prezident republiky k tomu veřejně uvedl, že tyto výroky budí znepokojení doma i v zahraničí, a že o nich chce jednat. A my o tom také chceme jednat a chceme skutečně tuto situaci vyřešit.
Nemůžete být, pane předsedo, vaším prostřednictvím, předsedou Poslanecké sněmovny, když si pletete svůj politický kanál s funkcí třetího nejvyššího ústavního činitele.
Děkuji.
