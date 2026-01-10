Zní po Pavlovu dopisu: Posun k poloprezidentskému systému v ČR

Na sociálních sítích se komentuje odůvodnění prezidenta Petra Pavla, proč nejmenuje nominanta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Podle hlavy státu Turek opakovaně prokázal nedostatek respektu k českému právnímu řádu a k ústavním hodnotám, včetně adorace nebo bagatelizace nacistického režimu, zpochybňování rovnosti žen a menšin či zlehčování násilí z nenávisti.
„Kdybych byl obdařen ironií a sarkasmem Filipa Turka a přečetl-li bych si v odůvodnění prezidenta Pavla, že mě nechce jmenovat ministrem, protože nemám úctu k ústavním hodnotám a bagatelizuji německý nacistický režim, tak bych si během zahraniční návštěvy prezidentem milované Ukrajiny, na které právě jsem s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, našel památník ukrajinského válečného zločince Bandery a položil bych k němu květiny. To by teprve vypukly morální festivaly. Nebo ne?“ vyjádřil se novinář Marek Stoniš.
— Marek Stoniš (@MarekStonis) January 9, 2026
Svými slovy narážel na Turkovu účast v delegaci ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) při návštěvě Kyjeva, o které ParalamentníListy.cz podrobně informovaly a mají na místě reportéra.
„Přečetl jsem si dopis pana prezidenta zdůvodňující nejmenování ministra životního prostředí. Předně jsem rád, že takový dokument vznikl a byl zveřejněn. A tím zhruba výčet pozitiv končí,“ napsal na síti X senátor Zdeněk Hraba.
— Zdeněk Hraba (@hraba_z) January 9, 2026
Předně jsem rád, že takový dokument vznikl a byl zveřejněn. A tím zhruba výčet pozitiv končí.
Stanovisko je založeno na velmi volné interpretaci Ústavy, názorů odborníků a nálezů…
Stanovisko je podle něj založeno na velmi volné interpretaci Ústavy, názorů odborníků a nálezů Ústavního soudu. „Takovým postupem lze ospravedlnit doslova jakékoliv jednání ústavního činitele, které mu explicitně neumožňuje přímo Ústava. Nicméně tento dokument je prvním formálním potvrzením pozvolného posunu našeho systému směrem k minimálně poloprezidentskému zřízení. Nic proti tomu, ale bylo by fér to otevřeně přiznat a transparentně o tom vést politickou debatu,“ soudí člen horní komory Parlamentu ČR.
V závěru svého příspěvku uvedl: „Nutno dodat, že začátek takové změny nenastal dnes, ale šíří se postupně někdy od roku 2013, respektive 2012. Tedy od doby, kdy byla schválena horkou jehlou šitá změna Ústavy zavádějící přímou volbu bez toho, aby se řešila i úprava pravomocí.“
Jak to bylo s žalobou na prezidenta Zemana
Pozornost vzbudilo také Turkovo vyjádření, že podá žalobu. „Vyjádřil bych se krátce k důvodům, které udal pan prezident republiky, proč chce porušovat Ústavu České republiky. Chci jenom říci, že zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se pan prezident omluvil,“ řekl novinářům v Kyjevě.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Jiří Lobkowicz nadepsal svůj komentář na síti X titulkem: „Ego s komplexem dějin.“
— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) January 9, 2026
Žaloba na prezidenta republiky proto, že dotyčný nebyl jmenován ministrem, není obranou cti. Je to ukázkový projev malosti zabalené do sebevědomé pózy. Filip Turek se chová přesně jako ten typ muže, který si plete vlastní ego s veřejným zájmem a každé… pic.twitter.com/1gShtU9Iev
Žaloba na prezidenta republiky proto, že dotyčný nebyl jmenován ministrem, není podle Lobkowicze obranou cti. „Je to ukázkový projev malosti zabalené do sebevědomé pózy. Filip Turek se chová přesně jako ten typ muže, který si plete vlastní ego s veřejným zájmem a každé odmítnutí interpretuje jako historickou křivdu. Myslet si, že prezident má povinnost legitimizovat politickou figuru jen proto, že je hlasitá, konfliktní a mediálně viditelná, je výrazem hlubokého nepochopení role státu. Petr Pavel není personalista Motoristů ani rukojmí uražených ambicí. Prezident má právo – a povinnost – říct, že někdo není vhodný. Tečka,“ tvrdí potomek šlechtického rodu.
A také sdělil: „Celá tahle žalobní exhibice působí spíš jako křeč člověka, který si myslí, že stojí v centru dějin, zatímco je jen jejich hlučným okrajem. Kdo reaguje na politické ‚ne‘ soudní žalobou, dává jasně najevo, že neunesl ani základní demokratickou realitu: že funkce nejsou nárokové a respekt se nevynucuje paragrafem.“
V závěru svého postu uvádí, že tvrdý chlap, který při prvním odmítnutí běží k soudu, není rebel ani bojovník proti systému. „Je to jen další uražené ego s iluzí velikosti. A dějiny si takových postav pamatují jediné: že byly hlasité – a rychle zapomenuté,“ soudí Lobkowicz.
„Ani já si nepřeji za ministra člověka profilu Filipa Turka, ale cesta kterou si vybral prezident Pavel, posunula celou věc na principiálně vyšší úroveň prezidentských pravomocí. Pružnost, s níž teď ohledně této věci mnozí lidé se společenskou autoritou mění své názory, je sice lidsky smutná, ale nakonec ji překryje čas,“ vyjádřil se expolitik Vladimír Mlynář.
— Vladimír Mlynář (@mlyvla) January 9, 2026
Podstatnější podle něj je, že ve věci existuje i precedenční názor celé ústavní instituce. „V roce 2019 Senát schválil rozšířenou ústavní žalobu na prezidenta Zemana (k Ústavnímu soudu nakonec neprošla přes Sněmovnu), jejímž podstatným bodem bylo, že prezident déle než měsíc neakceptoval návrh premiéra na odvolání ministra kultury Staňka. Senát hlasováním tehdy jasně konstatoval, že víc jak měsíční otálení ve věci odvolání/jmenování ministra na návrh předsedy vlády považuje za vážné porušení Ústavy. V aktuálním případě tedy odpočítávání začalo 7. 1, kdy premiér (v rámci oběda s prezidentem) doručil nominaci Filipa Turka…,“ soudí Mlynář.
Ing. Miloš Zeman
„Ona tam je jiná formulace. ‚Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády‘ x ‚Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády‘ A politici 35 let (aspoň ti, co znám) ten rozdíl chápou…,“ oponuje vydavatel Martin Schmarcz.
— Martin Schmarcz (@mschmarcz) January 9, 2026
"Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády"
x
"Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády"
A politici 35 let (aspoň ti, co znám) ten rozdíl chápou...
