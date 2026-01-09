Opltová (STAN): Jakub Zieba byl nominován na ruskou cenu za šíření propagandy

10.01.2026 8:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Jakubu Ziebovi.

Opltová (STAN): Jakub Zieba byl nominován na ruskou cenu za šíření propagandy
Foto: STAN
Popisek: Michaela Opltová

Právě jsem si přečetla článek o tom, že plzeňský zastupitel Jakub Zieba byl nominován na ruskou cenu za šíření propagandy. Ano — tu samou propagandu, která legitimizuje invazi, překrucuje realitu války a bagatelizuje ruské represe.  

To, co tam není napsané, ale všichni vědí:

Jeho rodinná historie je silně spojena s totalitními strukturami — děda byl v StB a on sám pak člen KSČM. Jablko prostě nepadá daleko od stromu.

Na Slovanech jde o rodinu s historií a vlivem, ale tenhle mladý muž se stal spíš užitečným bl.. pardon — zaslepeným obdivovatelem sovětských ikon a sběratelem Stalinových „memorabilií“ (a to není metafora — to je doslova to, co o něm říkají lidé, kteří ho znají).  

A zatímco místo toho, aby plnil svou funkci zastupitele, účastnil se jednání jen párkrát, normální prací ze zahraničí to rozhodně není — ale propagací ruského režimu v jeho nejproblematičtějších momentech ano.

Nepotřebujeme ocenění za to, že říkáme pravdu — ale svět potřebuje vidět, když se normalizují postojem, který je ve svém jádru antidemokratický a proruský.

A pokud si někdo myslí, že tohle je „názor“, tak tohle není názor — tohle je propaganda, která dostala ocenění.

Ing. Michaela Opltová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Vyoral k ukrajinské aktivistce: „Nikdo ji tu nedrží“
Údiv na tiskovce v Kyjevě. Kvůli Kundrovi z Respektu
Uherské Hradiště: Takřka 70 tisíc korun z vánoční sbírky dostaly děti z dětského domova
Najmenoval si ústavní soudce, ti mu to posvětí. Holec přemýšlí, co Pavel vyvede

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Opltová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by se Andrej Babiš spojit v koalici spíše s hnutím STAN?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Paní senátorko

... píšete, že pan Okamura nereprezentuje vaše postoje. A to si představte, že ODS a vůbec celá minulá pětikoalice nereprezentovala postoje mnoha a mnoha voličů! Našlo by se toho mnoho, co pětikoalice prováděla proti vůli voličů! Přesto jsme museli počkat, až volby sjednají nápravu! Nebylo by namíst...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Opltová (STAN): Jakub Zieba byl nominován na ruskou cenu za šíření propagandy

8:14 Opltová (STAN): Jakub Zieba byl nominován na ruskou cenu za šíření propagandy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Jakubu Ziebovi.