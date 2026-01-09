Opltová (STAN): Jakub Zieba byl nominován na ruskou cenu za šíření propagandy

Právě jsem si přečetla článek o tom, že plzeňský zastupitel Jakub Zieba byl nominován na ruskou cenu za šíření propagandy. Ano — tu samou propagandu, která legitimizuje invazi, překrucuje realitu války a bagatelizuje ruské represe.
To, co tam není napsané, ale všichni vědí:
Jeho rodinná historie je silně spojena s totalitními strukturami — děda byl v StB a on sám pak člen KSČM. Jablko prostě nepadá daleko od stromu.
Na Slovanech jde o rodinu s historií a vlivem, ale tenhle mladý muž se stal spíš užitečným bl.. pardon — zaslepeným obdivovatelem sovětských ikon a sběratelem Stalinových „memorabilií“ (a to není metafora — to je doslova to, co o něm říkají lidé, kteří ho znají).
A zatímco místo toho, aby plnil svou funkci zastupitele, účastnil se jednání jen párkrát, normální prací ze zahraničí to rozhodně není — ale propagací ruského režimu v jeho nejproblematičtějších momentech ano.
Nepotřebujeme ocenění za to, že říkáme pravdu — ale svět potřebuje vidět, když se normalizují postojem, který je ve svém jádru antidemokratický a proruský.
A pokud si někdo myslí, že tohle je „názor“, tak tohle není názor — tohle je propaganda, která dostala ocenění.
