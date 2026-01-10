Írán v plamenech. Topolánek zuří, že se o tom v ČR mlčí

Protesty, které trvají již přes týden, se rychle proměnily ve volání po svržení režimu, s hesly jako „Smrt diktátorovi“ nebo „Smrt Chameneímu“. Vláda odpověděla tvrdým potlačením protestů, zatýkáním tisíců lidí a použitím násilí, které si vyžádalo desítky mrtvých a stovky zraněných.
Podle zpráv z opozičních kruhů, jako je Lidová mudžáhedínská organizace Íránu (PMOI/MEK), se protesty rozšířily do 173 měst, přičemž režim provedl masivní zásahy s použitím ostré munice. Opozice hlásí 44 zabitých demonstrantů, stovky zraněných a tisíce zatčených. Demonstranti v některých městech, jako Abadan nebo Malekshahi, dokonce převzali kontrolu nad částmi měst na několik hodin a zničili symboly režimu, včetně budov represivních složek.
January 9—Kashan, central Iran— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 10, 2026
Large protest rally despite security measure by the regime. Protesters are chanting, "Mullahs must get lost!"#IranProtests pic.twitter.com/c619IYWtGy
PMOI zdůrazňuje, že toto povstání je novou fází boje generace Z proti represím, s cílem svrhnout teokratický režim a nastolit svobodnou a demokratickou republiku. Režim se snaží diskreditovat protesty falešnými propagandistickými videi.
„Protestující se vrátili do ulic navzdory rozsáhlým bezpečnostním opatřením ze strany režimu. Protestující se střetli s represivními silami a zapalovali budovy a vozidla režimu, zatímco nadále požadovali změnu režimu,“ komentuje situaci PMOI/MEK.
Round-up of #IranProtests Day 12 (nightly rallies):— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 9, 2026
Protesters returned to streets despite extensive security measures by the regime. Protesters clashed with repressive forces and set fire to regime buildings and vehicles as they continued to call for regime change. pic.twitter.com/GUMTmhD5xX
Topolánek: To jsme tak strašně zahleděni sami do sebe?
Tato situace vyvolala reakce i v České republice. Bývalý premiér Mirek Topolánek se zúčastnil celosvětové online diskuse s představiteli íránské opozice a na platformě X vyjádřil zklamání z toho, že čeští vládní představitelé se k situaci v Íránu příliš nevyjadřují.
„Tak schválně. Kdy se k Íránu vyjádří naši noví vládní představitelé? Zaznamenal jsem jen vyjádření Jana Lipavského. Zúčastnil jsem se dnes celosvětové online diskuze s představiteli íránské opozice. To jsme tak strašně zahleděni sami do sebe a do vlastních sraček? Ach jo,“ posteskl si expremiér.
Tak schválně. Kdy se k Íránu vyjádří naši noví vládní představitelé? Zaznamenal jsem jen vyjádření @JanLipavsky .— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) January 9, 2026
Zúčastnil jsem se dnes celosvětové online diskuse s představiteli íránské opozice. To jsme tak strašně zahleděni sami do sebe a do vlastních sraček? Ach jo ?? pic.twitter.com/6md0NeRmSS
K postu přiložil zprávu, která podtrhuje rozsah protestů a volání po změně. Reagoval na to poslanec Jan Lipavský (za ODS). V odpovědi na Topolánkův příspěvek podotkl ve značně sarkastickém duchu: „Jen co se Filip Turek vrátí z Kyjeva, tak skočí na íránskou ambasádu pro noty,“ napsal exministr zahraničí.
Jen co se Filip Turek vratí z Kyjeva, tak skočí na Íránskou ambasádu pro noty.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 9, 2026
Už předtím publikoval: „Sleduji dění v Íránu a pevně stojím na straně svobody a lidských práv. Zvlášť myslím na íránské ženy, které jsou terčem represí jen proto, že chtějí rozhodovat o svém životě. Režimy, které se u moci drží strachem a násilím, nejsou nezlomné. Podporuji Íránky a Íránce, kteří usilují o svobodnou a demokratickou budoucnost.“
Sleduji dění v Íránu a pevně stojím na straně svobody a lidských práv. Zvlášť myslím na íránské ženy, které jsou terčem represí jen proto, že chtějí rozhodovat o svém životě. Režimy, které se u moci drží strachem a násilím, nejsou nezlomné. Podporuji Íránky a Íránce, kteří…— Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 9, 2026
Mezinárodní společenství sleduje vývoj v této blízkovýchodní zemi s obavami. Spojené státy varovaly Írán před dalším potlačováním protestů. Íránský režim naopak označil demonstranty za „cizí agenty“ a vyhrožuje dalšími zásahy. Protesty pokračují navzdory celostátnímu výpadku internetu, což ztěžuje získávání informací, ale opoziční kanály hlásí rostoucí odhodlání lidí.
