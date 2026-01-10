Írán v plamenech. Topolánek zuří, že se o tom v ČR mlčí

Írán se v posledních dnech ocitl v epicentru masivních protivládních protestů, které se rozšířily do stovek měst po celé zemi. Podle dostupných informací demonstrace začaly jako reakce na ekonomickou krizi, vysokou inflaci, devalvaci měny a celkovou nespokojenost s autoritářským režimem nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Protesty, které trvají již přes týden, se rychle proměnily ve volání po svržení režimu, s hesly jako „Smrt diktátorovi“ nebo „Smrt Chameneímu“. Vláda odpověděla tvrdým potlačením protestů, zatýkáním tisíců lidí a použitím násilí, které si vyžádalo desítky mrtvých a stovky zraněných.

Podle zpráv z opozičních kruhů, jako je Lidová mudžáhedínská organizace Íránu (PMOI/MEK), se protesty rozšířily do 173 měst, přičemž režim provedl masivní zásahy s použitím ostré munice. Opozice hlásí 44 zabitých demonstrantů, stovky zraněných a tisíce zatčených. Demonstranti v některých městech, jako Abadan nebo Malekshahi, dokonce převzali kontrolu nad částmi měst na několik hodin a zničili symboly režimu, včetně budov represivních složek.

 

 

PMOI zdůrazňuje, že toto povstání je novou fází boje generace Z proti represím, s cílem svrhnout teokratický režim a nastolit svobodnou a demokratickou republiku. Režim se snaží diskreditovat protesty falešnými propagandistickými videi.

„Protestující se vrátili do ulic navzdory rozsáhlým bezpečnostním opatřením ze strany režimu. Protestující se střetli s represivními silami a zapalovali budovy a vozidla režimu, zatímco nadále požadovali změnu režimu,“ komentuje situaci PMOI/MEK.

 

 

Topolánek: To jsme tak strašně zahleděni sami do sebe?

Tato situace vyvolala reakce i v České republice. Bývalý premiér Mirek Topolánek se zúčastnil celosvětové online diskuse s představiteli íránské opozice a na platformě X vyjádřil zklamání z toho, že čeští vládní představitelé se k situaci v Íránu příliš nevyjadřují.

„Tak schválně. Kdy se k Íránu vyjádří naši noví vládní představitelé? Zaznamenal jsem jen vyjádření Jana Lipavského. Zúčastnil jsem se dnes celosvětové online diskuze s představiteli íránské opozice. To jsme tak strašně zahleděni sami do sebe a do vlastních sraček? Ach jo,“ posteskl si expremiér.

 

 

K postu přiložil zprávu, která podtrhuje rozsah protestů a volání po změně. Reagoval na to poslanec Jan Lipavský (za ODS). V odpovědi na Topolánkův příspěvek podotkl ve značně sarkastickém duchu: „Jen co se Filip Turek vrátí z Kyjeva, tak skočí na íránskou ambasádu pro noty,“ napsal exministr zahraničí.

 

 

Už předtím publikoval: „Sleduji dění v Íránu a pevně stojím na straně svobody a lidských práv. Zvlášť myslím na íránské ženy, které jsou terčem represí jen proto, že chtějí rozhodovat o svém životě. Režimy, které se u moci drží strachem a násilím, nejsou nezlomné. Podporuji Íránky a Íránce, kteří usilují o svobodnou a demokratickou budoucnost.“

 

 

Mezinárodní společenství sleduje vývoj v této blízkovýchodní zemi s obavami. Spojené státy varovaly Írán před dalším potlačováním protestů. Íránský režim naopak označil demonstranty za „cizí agenty“ a vyhrožuje dalšími zásahy. Protesty pokračují navzdory celostátnímu výpadku internetu, což ztěžuje získávání informací, ale opoziční kanály hlásí rostoucí odhodlání lidí.

