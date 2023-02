Havlíček (ANO): Je to maximálně asociální, míříme na skupinu, která se nemůže bránit

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolím si navrhnout zařazení bodu, a to prvního bodu dnešní schůze - Protizákonné omezování důchodců. (?)

Tak nám vláda hodila důchodce přes palubu. Místo 1 770 korun jim chce přidat pouze 760 korun, ačkoliv zákon hovoří zcela jasně. Pomíjím to, že je to podle našeho názoru neetická záležitost, že se jedná o podraz. 7 000 korun jenom v tomto roce, ale přepočtěme si to do dalších let a zjistíme, že pro důchodce, který by mohl čerpat takto důchody dalších dvacet let, jsou to statisíce korun. Je to neetické mimo jiné proto, protože oni s tím počítali. Já jsem byl včera v Pardubicích, setkal jsem se tam s přibližně 50 důchodci. Všichni to měli velmi dobře propočtené a věděli, kolik se jim bude zvyšovat důchod. V tuto chvíli s tím nepočítají, bohužel. Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5596 lidí

Za další. Je to zcela zjevně dvojí metr. Jak budeme vysvětlovat to, že na jednu stranu zde necháme vydělávat energetické společnosti stamiliardy korun, což je mimo jiné i jednou z příčin inflace, protože jsme neuřídili ceny energií, v důsledku čehož jsme tam, kde jsme, ve smyslu jedné z nejvyšších inflací vůbec v celé Evropské unii? Jdeme na to nástroji takovými, že nesrážíme ceny u výrobců elektrických energií, což by bylo nepochybně protiinflační, jako třeba udělali ve Francii, ale že nejdříve necháme vydělat a poté to různým způsobem dotujeme. Ale to je věc druhá. Podstatné je to, že to nás netrápí, že vydělávají neskutečné peníze. A my poté to odebíráme důchodcům?

A ten dvojí metr je i v jiném. Jestliže jsme se jednou rozhodli pro to, že budeme podle inflace upravovat různé výdaje, včetně tedy valorizace důchodů, poté to musíme dodržovat úplně všude, včetně těch důchodů.

Není možné na jednu stranu přes inflaci a přes úrokové sazby vyplácet a úročit to například církevním restituentům. Nic proti tomu nechť tedy dostanou těch 7,5 miliardy korun za rok 2022 díky vysoké inflaci, protože to mají v rámci inflační doložky, ale poté to musí dostat i všichni ostatní. Není možné jednu skupinu vyeliminovat. Je to maximálně asociální, protože míříme na skupinu, která se nemůže bránit, neumí se bránit.

Něco jiného je, když omezíme třicetileté, čtyřicetileté lidi; nemusí to být pro ně jednoduché, ale jsou to lidé, kteří jsou plní síly. Jsou to lidé, kteří si možná mohou najít druhé zaměstnání. To není obhajoba, to je realita, to je fakt. Jak tak má činit osmdesátiletý důchodce, který je odkázán na to, co od toho státu dostane? A navíc podle našeho názoru je to i protiústavní, protože je zde podle celé řady právníků nepřípustná retroaktivita. Jestli se to mělo udělat jakkoliv, to považujeme za špatný krok. Poté byl termín do 31. ledna 2023. Ale co je na tomto úplně nejhorší, je to, jakým způsobem to nyní chcete - vážená pětikoalice - vyřídit. A to je tím, že chcete využít naprosto mimořádný nástroj tak zvané legislativní nouze. Copak existují nějaké mimořádné okolnosti, proč tento stav chceme v tuto chvíli spustit? Jsou ohrožena základní práva nebo je ohrožena svoboda? Hrozí zde hospodářské škody? No popravdě řečeno, hrozí. Hrozí takové, že pokud toto zavedeme, tak ty hospodářské škody dopadnou na ty důchodce. Ale jinak jsem nezaregistroval, že by v tuhletu chvíli bylo ohroženo nějakým fatálním způsobem naše hospodářství.

Nebo je zde taková okolnost, která se vymyká běžnému průběhu politických procesů? Teď je to do slova a do písmene tak, jak je to v zákoně. Protože jestliže toto nezdůvodníte, potom zcela evidentně hrozí to, že Ústavní soud vám tuto novelu, tento zákon, může zrušit. Kdo si to vezme na zodpovědnost? A hlavně, prosím, proč se to neřešilo dříve? Já bych rozuměl tomu, že každý z nás máme jiný názor. Ano, vy jste ti, kteří nechtějí valorizovat podle zákona, vy jste ti, kteří se rozhodli hodit důchodce přes palubu. My jsme ti, kteří jim hází záchranný kruh, my jsme ti, kteří tvrdí, že si nemůžeme zchladit žáhu na našich seniorech. Ale jsou to dva politické názory. Jeden je váš druhý je náš. To je celkem regulérní diskuse. Nám vadí to, že chcete snižovat daně loterijním společnostem, nám vadí to, že vás netrápí vysoké zisky energických společností a nám vadí to, že na to mají doplatit důchodci.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



Budiž - můžeme mezi sebou diskutovat, konečně od toho je Sněmovna. Ale nám vadí to, že ten zákon chcete znásilnit. I když máme jiné názory, i když se na tom nesejdeme, nemůžete přece jít tímto způsobem! To, že vám hoří termín 22. 3., protože pokud se to nezvládne do téhleté doby, tak je problém, tomu rozumím velmi dobře. Ale proč se to tedy neřešilo dříve? Věděli jste velmi dobře, velmi dobře jste věděli od podzimu, od konce roku zcela jistě, že bude třeba finančních prostředků pro valorizaci důchodů. Bylo na ne 99 procent, bylo na 100 procent jisté to, že přírůstek indexu spotřebitelských cen bude přes pět procent. To znamená, vy jste věděli, že se budou muset vyplácet důchody, nebo že se bude muset zvyšovat důchod přes valorizaci. Vy jste si přesto dali čistou nulu do rozpočtu a věděli jste, že na to budete muset reagovat. Můžeme se bavit o tom, jestli to bylo 34 miliard korun a vy jste se rozhodli, že to seknete na těch 15 miliard korun, to znamená odrbete důchodce o 19 miliard korun, ale věděli jste, že tohle to budete muset udělat. Proč jste to tedy neřekli? Proč jste to zavčasu neřešili? Pak bychom se vyhnuli stavu legislativní nouze. A mohli jsme si od prosince toto říkat;, vy byste říkali, že těm důchodcům nic nedáte, v pořádku. My bychom říkali, že byste jim měli dát. Měli jste na to dostatek prostoru. Vy jste to neudělali.

A prosím pěkně, nelžeme si do kapsy, proč jste to neudělali. Neudělali jste to proto, protože byly prezidentské volby, a protože jste nechtěli tohleto téma citlivé vytáhnout ven a udělali jste to až nyní a o to je to horší, že si berete jako beranidlo v tuhletu chvíli právě důchodce pro to, abyste se vyhákli z toho průšvihu, ve kterém dneska jste, to znamená v časovém presu. Ačkoliv vás na to upozorňovali všichni kompetentní. Museli jste vědět, že vás na to upozorňují ekonomové, že máte nulu v rozpočtu a že to je nesmysl. Upozorňovala vás na to Národní rozpočtová rada a pochopitelně upozorňovali jsme nás na to tady my. Paní předsedkyně Schillerová několikrát tohleto zdůrazňovala. Vy jste se vysmívali, anebo jste mlčeli.

Takže prosím pěkně, žádná přírodní katastrofa. Katastrofa je vaše vládnutí. Katastrofa je vaše hospodářská politika. Katastrofa je způsob, jakým řídíte tuto zemi. Já jsem kdysi řekl, že vaše hospodářské řízení země není vůbec hospodářské, ale, že to je účetní řízení. Já se musím omluvit všem účetním, protože tohleto by žádný účetní neudělal. Pokud ví, že něco nastane, tak se na to připraví. A vy si dáváte do rozpočtu celou řadu jiných věcí, u kterých taky nejste stoprocentně přesvědčeni, jak ještě dopadnou. Můžeme se bavit o daních z příjmu právnických osob, fyzických osob, v zásadě téměř u všeho. Tohleto bylo jistější než cokoliv jiného. Toto je způsob řízení země Pat a Mat. Patamatovské řízení, přičemž ten mat dostali bohužel ti nejzranitelnější, a to jsou důchodci. Děkuji.

