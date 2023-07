Havlíček (ANO): Premiér Fiala ještě v říjnu minulého roku říkal, že žádné daně se nezvednou

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, v následujících hodinách a dnech nás čeká extrémně náročná diskuse. Budeme jednat o dvou klíčových balíčcích a já pochopitelně k nim budu vystupovat ve výrazně větším detailu. Přesto jsem využil svého přednostního práva pro to, abych shrnul současnou situaci a abych sdělil i náš postoj.

Je třeba začít aktuální situací, ve které se nacházíme, protože od toho se oba balíčky odvíjí. Je faktem, a nemá cenu si nic namlouvat, že Česká republika je ve špatné hospodářské situaci a navzdory slibům této vlády se to nezlepšuje. Hospodářská politika v podání tohoto kabinetu není nic jiného než marketingová ekonomie. Mám zcela zjevné důkazy pro toto tvrzení, se kterými bych vás rád seznámil. Není možné začít jinak než inflací. Máme třetí nejvyšší inflaci už po dobu několika měsíců v celé Evropské unii, a pochopitelně inflace je jedním ze zásadních důvodů toho, proč tady dnes jsme, proč se připravuje takzvaný konsolidační, my mu říkáme daňový, balíček a pochopitelně i proč se chystají ta důchodová opatření. Kdyby nebyla inflace takováto, jsem přesvědčen, že by se s těmito důchodovými změnami nepřišlo. Je třeba si rovněž říct, kde jsou příčiny té inflace, protože to je to, co tato vláda neodchytila. A je třeba korektně i sdělit to, že tato vláda není přímým viníkem této inflace, stejně tak, jako nebyla přímým viníkem inflace vláda naše, vláda Babišova. To, že jste nám to dávali za vinu, byla vaše obrovská chyba. Vy jste, ať už cíleně, anebo nevědomostně, nerozlišili to, v jaké se nacházíme situaci a v důsledku toho se potom ta inflace rozjela. Jenom připomínám to, co sdělila Evropská centrální banka: v jedenáctém měsíci roku 2021, kdy už bylo zjevné, že inflace začíná extrémně růst, tehdy řekla, že příčinou inflace v celé Evropě byla rozhozená nabídka s poptávkou po době covidové, za což jsme nesli pochopitelně vinu tehdejší vlády, vysoký růst energií, což samozřejmě už bylo i v důsledku spekulace Ruska a tak dále, a pozor, tenkrát ještě poměrně vysoká, nebo spíše jiná srovnávací základna s ohledem na rok minulý.

A poté se to začalo rozjíždět. V této době tak zvané poptávkové inflace dávala smysl určitá opatření i ve smyslu národních bank, nicméně to se postupně začalo překlápět do pozice inflace nabídkové, a to je to, kde tento kabinet zaspal. Neodchytili jste správný okamžik. Vy jste zapomněli, že vládnete a stále jste jeli v té marketingové ekonomii, kdy jste pouze sdělovali, jedná se o Babišovu drahotu. Všechno vyřeší centrální banka, ona za to zodpovídá, ona bude zvedat úroky. Tleskali jste u toho a podcenili jste - a to si přiznejme - fiskální nástroje, ať už rozpočtového charakteru nebo regulatorního charakteru, což jsme třeba udělali my ještě na konci roku 2021, kdy jsme zatáhli za ruční brzdu a dali jsme DPH za energie za nulu.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Já se omlouvám, pane místopředsedo, ale hluk v sále je opravdu neúnosný. Poprosím tedy kolegyně a kolegy, aby, pokud chtějí cokoliv řešit, přesunuli své rozhovory do předsálí.

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. A to, co je základem, je to, že jste neuvěřitelným způsobem podcenili energetická opatření, zejména z toho časového úhlu pohledu, ale popravdě řečeno, i potom z toho úhlu pohledu těch zastropování. K tomu dojdu.

Takže v době energetické krize, sílící energetické krize, jste nezvládli udělat klíčová opatření, v důsledku čehož jsme za rok 2022 měli nejvyšší nárůst cen energií v celé Evropské unii. Ano, vy jste to sice zpochybňovali přes různé statistické úřady a tak dále. Ale když se podíváme na aktuální data od těch, kteří vytváří tyto analýzy, a to jsou instituce, které vytvořili regulátoři středoevropští, tak podle toho tak zvaného happy koeficientu (HPP?)Household Energy Price Index jsme za prvních šest měsíců, dobře poslouchejme, za prvních šest měsíců měli pětkrát nejvyšší cenu elektřiny z celé Evropské unie přes kupní sílu a pouze jednou jsme byli na druhém místě.

Já tím jenom chci říct, že toto všechno jsou plody roku 2022, kdy se zastropovalo pozdě a nedostatečně. A to jsem - nejenom, že jsem to zde říkal já snad stokrát. Toto zkonstatoval i ten, který není v našem fanklubu, a to je bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok, který jasně řekl, že zastropování přišlo pozdě a pozor, že bylo příliš vysoké a pozor, že to mělo negativní vliv na inflaci. Znovu říkám, u té inflace se musíme chvíli zastavit.

Pan ministr Síkela se nám smál celý rok 2022 až do zásahu v srpnu roku 2022, kdy jste pochopili, že situace je tristní. Pan premiér mu odebral agendu dost potupným způsobem a nový tým na Úřadu vlády začal konečně už něco tvořit. Nicméně, jak už jsem říkal, ta správná doba se prošvihla. Můžeme si tady vybavit, jak jsem zde vybízel, ať zrušíme zavčasu platby za obnovitelné zdroje, jak jsme vybízeli, abychom zastropovali u výrobců. Ne, nechali jste je vydělat extrémní peníze, komplikovaně jste je začali danit a dodneška jste ty peníze nevybrali a pochopitelně toto všechno bylo proinflačního charakteru.

Mimo jiné, když už jsme u těch zastropování, víte, jak je to na Slovensku? Na Slovensku prodloužili strop na cenu elektřiny na úrovni necelých 1 500 korun za megawatthodinu, hovořím o ceně silové energie, a to až do roku 2027. Tam to potom nepatrně navyšují až na 1 700 korun. U nás je ten strop stále nastaven na úrovni 5 000 korun za megawatthodinu. Takže nedivme se, že jsme zde měli a máme extrémně vysoké ceny energie, které samozřejmě mají velký vliv na inflaci. A od toho se potom odvíjí i další ukazatele. Nejvyšší pokles reálné mzdy v zemích OECD a nedobré vyhlídky jsou rovněž s hrubým domácím produktem. My a Španělsko máme zatím hrubý domácí produkt v horší pozici, než tomu bylo v době před covidové.

No a do toho všeho se nám začal hroutit rozpočet opět mimo jiné v důsledku marketingové ekonomie v podání ministra financí. První signály už byly v roce 2022, ale tam jste to ještě hodili na nás. Vaším cílem bylo zejména ukázat, že dokážete uspořit to, co jste naslibovali před volbami a místo určitého konzervativního pohledu na situaci jste vytasili optimistický scénář, i když už v lednu, v únoru, v březnu, když jste to dávali dohromady, nebyla ta situace jednoduchá, minimálně z úhlu pohledu energetiky, ale rovněž už začala válka.

Vzpomínejme si na to, jak se zde čarovalo tehdy se zdroji, respektive s platbami za obnovitelné zdroje energie, případně se zdroji z Ministerstva dopravy, platby České pošty, povinné a tak dále. Varovali jsme před tím a tak dále. Nevytvořili jste si žádnou rezervu. Ano, uznávám, pak přišla válka, museli jste řešit i jiné věci, a to logicky stálo celou řadu peněz. Ale popravdě řečeno, to jsme my v době covidové dělali taky. A co jste dělali vy? Smáli jste se nám v době covidové. Tvrdili jste, kdy jste to vyřešili. Konečně výsledky hovoří za vše. Rok 2022 dopadl schodkem 360 miliard, mimo jiné takovým, který jsme - nevědomi si samozřejmě války, energetické krize. Ale zase jsme to dělali ještě v době covidové, takže tam byl jiný problém, tak jsme odhadovali i my.

To, co je horší, že jste se nepoučili ani do roku 2023. A já za chvíli k tomu konsolidačnímu balíčku roku 2024, protože ono je to s tím samozřejmě spojené. Úplně stejné chyby. Jenže tady už to nemůžete na někoho hodit jako rok 2022. Tady už je to celé vaše práce a celé vaše odpovědnost. Místo abyste se na to dívali konzervativně, zejména na příjmy, abyste je rozumně naplánovali, tak jste se opět dívali optimisticky. Naprosto jste nezvládli odhad růstu hrubého domácího produktu a z toho odpovídající příjmy. Takže za prvních pět měsíců už jste měli jeden měsíc zpoždění v rámci příjmů a to už je nedoženitelné, to se dohnat prostě nedá.

Mimo toho navzdory našemu varování jste do rozpočtu začali dávat věci, které byly buď švindlem, nebo jasnou lží, nebo jakýmsi trikem. Ono je celkem jedno, jak to nazveme, ale v každém případě jste tam nasázeli věci, před kterými vás varovali odborníci, před kterými jsme vás varovali my, o kterých jste museli vědět, že nastanou. Není možné, abyste tam dali 50 miliard korun jakožto zdroje, které si stáhnete z modernizačního fondu, když vás předtím všechny varovali, že to možné není. Kdyby to byla prosím pěkně miliarda, já bych tomu rozuměl, něco risknete, možná pět miliard v této mimořádné době, ale dát tam 50 miliard korun je buď totální nekompetence, anebo jste to udělali záměrně.

Ale je to úplně jedno, jak jste to udělali, ale podstatné je to, že vám dneska ty peníze chybí a vy to velmi dobře víte. Nechápu, proč jste tam nedali 15 miliard korun, alespoň 15 miliard korun na valorizace, když ještě v lednu roku 2023 ministr práce a sociálních věcí tvrdil, že se bude valorizovat podle stávajícího schématu. Pak jste to za několik dní samozřejmě všechno změnili, ale i tak tam těch 15 miliard korun nakonec bude. Ty vám samozřejmě budou chybět. Proč jste to neudělali? Proč jste tam nedali ty peníze? Nebo se vám to zdálo, že to je pod rozlišovací schopnost? Tak to je 50 miliard, patnáct a můžeme jít dál.

Vzpomeňte si, jak jsme se hádali o zdroje na Státní fond dopravní infrastruktury. Vy jste se chlubili na jednu stranu, že budete více investovat do rozvoje dopravy. Ve finále jste tam dali méně, než jsme dávali my, a zbytek si Státní fond dopravní infrastruktury půjčuje. Ano, teď se schválil úvěr ve výši tuším čtyřiadvaceti miliard korun. Tak to je ta vaše politika. Na jednu stranu odeberete, na druhou stranu si to vezme za úrokovou sazbu více jak 4 %.

A já to říkám proto, že se tím stáváte nedůvěryhodní. Takže se nedivme, že nikdo nevěří tomu - z gramotných lidí, že se vám ta konsolidace, kterou představuje ten rok 2024, 2025 a tak dále, podaří. Je to pořád stejné. Nebude to fungovat tak, jak jste to naplánovali. Ono to nemůže ani fungovat, protože to nezvládáte. Ten celý konsolidační balíček, jak ho nazýváte, my to nazýváme daňovým balíčkem, a za chvíli vysvětlím proč, je celý postaven na vodě. Úplně totiž stejně jako v tom roce 2022, 2023.

Dále je třeba říct, a nechápu, že vás to nechává klidnými jak želvy, jaká je struktura hrubého domácího produktu, protože od toho se bude odvíjet budoucí příjem. Co dneska táhne hrubý domácí produkt? Táhne ho výdaj státu ve smyslu spotřeby, investice státu, i když je to třeba na úvěr, ale zaplaťpánbůh alespoň za to, nikoliv spotřeba domácností logicky, protože ty šetří, nikoliv investice domácností, kdo by si dneska půjčoval za ty šílené úrokové sazby, které jsou někdy přes 7 % a rovněž ne investice firem. To intuitivně i člověk méně gramotný musí vidět, že není zdravá struktura. Ano, něco se dohání saldem exportu a importu, ale to je do značné míry dáno tím, že klesá poptávka po zahraničním zboží, protože lidé nemají tolik peněz. To znamená, to vůbec není dobrá zpráva, protože i s ohledem na budoucnost nevím, na čem budeme stavět budoucí příjmy. Logicky opět na HDP.

A podívejme se, co jste udělali v roce 2023. Hrubě se vám to rozjelo. A právě díky tomu, že ten hrubý domácí produkt tolik neroste, no tak logicky nemáte ty příjmy. Já se ptám, z čeho je budete mít v těch příštích letech, když už dneska není na to zaděláno?

Navíc se ještě uvědomme, že jsme velmi úzce svázáni s ekonomikou Německa - export, import, investice a tak dále. To všichni víme. Jde nám tam třetina zboží a třetinu nakupujeme. No a Německo je v nelehké situaci, na hraně recese. To znamená, ani tam nemůžeme očekávat v horizontu několika měsíců nějaké zlepšení.

Takže pojďme si říct, proč podle našeho názoru vládní řešení, která předkládáte v těch balíčcích, nezaberou. Protože jestliže nepochopíte podstatu toho problému, problému a neporozumíte strategickému řešení, tak neuděláte správně ani to operativní, to okamžité řešení. Je mně líto. Je to proto, protože ve vládě nejsou lidé, kteří by to řešení nalezli.

Bohužel musím říct, že většinou v té vládě tomu ani příliš nerozumí. Máte tam jediného ekonoma, a to už je dnes bankéř na útěku, pan ministr průmyslu, který místo aby řešil hospodářskou politiku, místo aby předložil hospodářskou vizi, hospodářskou strategii, tak sděluje národu, že přijímá další manažerskou výzvu. Po jednom a půl roce fungování a už se těší do Bruselu.

Co se týká lídrů pětikoalice, ekonom žádný. Navíc každý pes, jiná ves, jiným směrem. Navíc je vás pět, to je samozřejmě problém, o kterém všichni víte. Spoléháte se na poradce. Jenže těm nejde o vyřešení toho vlastního problému, ale zejména o jejich zviditelnění. Navíc oni nemají žádnou odpovědnost. Úplně nejpatrnější to bylo na té šílené tiskové konferenci, která fakt vejde do dějin. Kam se na to hrabou naše, popravdě řečeno, ne vždy vydařené covidové tiskové konference. Jenomže my jsme na rozdíl od vás měli hodiny, někdy dokonce desítky minut, na rozhodnutí, kde jsme vůbec netušili, co bude příští den, příští týden. Vy jste na to měli několik měsíců, na tu přípravu toho, co jste tam předvedli.

Popravdě řečeno mně ministrů financí a práce sociálních věcí bylo spíše líto, protože místo aby vystoupil premiér a po něm, aby vystoupil ministr práce, sociálních věcí a pak ministr financí, ten to zrekapituloval a jasně, věcně řekl, kde je problém a co se bude řešit a kde se bude škrtat, no, tak tam vystoupila celá řada lidí, kteří tomu prakticky vůbec nerozuměli. A ta exhibice jakýchsi poradců. Mně to připadalo jak na zkoušce někde bakalářské nebo magisterské, na vysoké škole ekonomické nebo na nějaké ekonomické fakultě, kde se vzájemně předháněli v powerpointových prezentacích. Katastrofa.

Možná řeknete, že to je detail, ale podle mého názoru byla ta tiskovka zlomem, zlomem v tom, že tam nad vámi fakt zlomili hůl i vaši příznivci, byť ne třeba všichni veřejně. Protože většina pochopila, že vy tu krizi nevyřešíte. Vy ten restart - o kterém není třeba pochybovat - vy ho neuděláte. Protože mimo jiné na té tiskové konferenci, když už se tam tedy alespoň o něčem diskutovalo, tak to bylo stále, co udělá stát, co udělá vláda. Ale žádný stát ani vláda neudělá hospodářský restart: Ten udělá vždycky jenom privátní sektor. To znamená firmy, podnikatelé, živnostníci a jejich výkonní zaměstnanci. Úlohou toho státu je připravit jim podmínky pro to, aby to udělali. Vy jste to udělali úplně opačně.

Čili my se neshodneme zcela fundamentálně. Ne v detailech - určitě na některých věcech z toho balíčku se asi shodneme - ale fundamentálně se neshodneme ani na příčinách, ale ani na způsobu řešení toho problému, protože vy se snažíte to řešit na úrovni státu, vlády. Žádná vláda to nevyřeší a tím spíše ne vaše a snažil jsem se vám vysvětlit, proč to ta vaše vláda nevyřeší. Cesta totiž není ve zvyšování daní, jak se domníváte, anebo ve hře na úspory á la papír všechno snese, ale poté, maminko, to už tady možná nebudeme. Jestli máme ten restart udělá, tak je to o tom, že zapojíme průmysl, zapojíme podniky, zapojíme živnostníky, zapojíme zaměstnance. Ti udělají obrat. Ale pozor, k tomu je musíme motivovat.

Proč se nepoučíme? My jsme řešili možná větší problém v době covidové nebo jsem si jistý, určitě větší problém. Jestli si vzpomínáte - to byla ta kritická doba někdy v únoru nebo v březnu roku 2021, kdy prostě covidová čísla byla šílená v celé Evropě. Nikdo nevěděl, co s tím má dělat. Nám to jelo hrozně nahoru. My jsme se v tom mátožili, vy jste nám taky dvakrát neporadili. Ale to vám nevyčítám. On to nevěděl tehdy skoro nikdo.

Tenkrát jsme udělali riskantní věc. Nezavřeli jsme průmysl, nezavřeli jsme podniky, i když jsme byli pod gigantickým tlakem tehdejší - netvrdím opozice, ale zejména tehdejších odborů a i našeho koaličního partnera - a udělali jsme to, že jsme to dali do rukou podniků, živnostníků a v podstatě zaměstnanců. A udělali jsme tady největší testovací centrum de facto v celé Evropě. Vzpomínáte si na to? Během několika dnů se začalo plošně testovat de facto v každé firmě. Zamotivovali jsme ty podnikatele, snažili jsme se to vysvětlovat, snažili jsme se zajišťovat tehdy ty rychlotesty, nakupovali jsme nebo pomáhali jsme, aby se sem dovážely a tak dále. Prostě vytvořili jsme pro to nějaké podmínky.

Ano, uznávám, že to byl risk, ale vyplatilo se to. Víte, proč se to vyplatilo? Protože ti podnikatelé se to vždycky zařídí lépe než ten stát, protože jsou lepší manažeři, oni to znají lépe. Ten stát to plošně nezvládne, neudělá. Ale když dám důvěru těm firmám a jejím zaměstnancům, vytvořím k tomu podmínky, tak se to zvládnout dá. Tvrdím, že tenkrát to byl zásadní obrat v té covidové době a stojím si za tím. Díky podnikatelům, díky zaměstnancům, díky jejich zodpovědnosti a i díky tomu, že ten stát k tomu vytvořil určité podmínky, ale nehrál tam tu hlavní klíčovou roli, nebyl to ten, kdo by to celé udělal, tak se to otočilo a začalo se to zvládat.

Proč se nepoučíme? Proč na to nejdeme i v rámci řešení hospodářských problémů přes ten privátní sektor? Vždyť se dívám i mezi poslance pětikoalice. Jste tady třeba z odéesky, byli jste vždycky podnikatelsky orientovaní. Proč na to nesázíme? Proč sázíte na stát? Proč sázíte na zvyšování daní. To se vám zdá normální? Vždyť to nepomůže to zvyšování těch daní. Stejně si to nakonec zoptimalizují. A všichni to víte, ještě se usmíváte teď tady na mě, pokyvujete alespoň vnitřně, ale nevím, proč to pak neřeknete na mikrofon. (Zvyšuje hlas.) To jsem se rozčílil.

No, ale já se tedy ptám. Zamotivovali jsme nějakým způsobem alespoň trošku ten podnikatelský sektor v současné době? Podniky jsou v nejistotě. Logicky, proč jsou v nejistotě? Protože jste vytrénovali za minulý rok přes energie. Zatímco všude v Evropě se začalo alespoň něco dělat s cenami energií, nějak se to začalo regulovat, tady jste si hráli stále prostřednictvím pana ministra Síkely na evropské geniální řešení. No, jak to dopadlo, víme. Máme nejvyšší ceny energií.

Jste nevypočitatelní s ohledem na daně. My chceme, abychom motivovali firmy. Ale oni chtějí jedinou věc, a to je předvídatelné prostředí. To přece všichni musíte vědět. Jak ho mají předvídatelné, když neví, jestli se jim ty daně zvýší, nezvýší. Tady až možná nejde ani o ty dvě procenta té daně z příjmu právnických osob, to asi přežijí, kdyby věděli, že v těch ostatních věcech je na ten stát spolehnutí, tak to možná i zvládnou. Výsledkem toho ale bude to, že stejně ty dvě procenta nakonec zoptimalizují právě proto, že netuší, co bude. Jsou otráveni neustálými změnami a logicky dělají jednu jedinou věc - brzdí investice a brzdí výdaje do inovací, do výzkumu. To se nám šeredně vymstí, šeredně vymstí!

To znamená, je to přesně pravý opak toho, co chceme. Jak potom chceme, aby nám ten hrubý domácí produkt rostl, když nebudou investovat ty firmy? To si přece spočítáme, že nemůže fungovat. Živnostníci. Chápete, co jste udělali tím, že jste porušili ten slib pro ty živnostníky? Vždyť vy jste říkali, že živnostníkům připravíte lepší podmínky, než jsme měli my. Jenomže my jsme je nenechali padnout. 500 tisíc osob samostatně výdělečně činných dostalo podporu v rámci covidu a díky té podpoře přežili. Možná, že jsme mohli dát ještě více, více jsme neměli. Pak jste křičeli, jsme měli dávat méně. Ale to už je politika Podstatné ale je to, že my jsme ty živnostníky padnout nenechali.

Vy jste tvrdili, že jim nesáhnete na daně a pan ministr Stanjura ještě v dubnu tohoto roku tvrdil, že neví o žádné snaze zvyšovat odvody pro živnostníky. No, pár týdnů na to přišel pan ministr práce a sociálních věcí a nekompromisně si prosadil nevídané zvýšení odvodů pro živnostníky. Viděl jste, pane ministře práce a sociálních věcí průzkum PAQ Research? No tak, ten to říká jasně. Toto zvýšení se nejvíce dotkne těch nejmenších živnostníků. Ano, takže nejmenší živnostníky jste hodili totálně přes palubu. Pak po nich chceme, aby restartovali ekonomiku? Vysmějí se vám. Stejně půjdou do té šedé zóny, stejně si to zoptimalizují.

Tak, jako jste to udělali ze slavným EET ve smyslu toho, že jste ho zrušili. Výsledek je akorát ten, že jsme pro smích celé Evropě, možná celému světu, protože se u nás přestávají brát karty. No a zaměstnance, budeme je motivovat tím, že jim zvýšíme nemocenskou, tím, že jim odebereme většinu benefitů? Ani vysvětlit jim to neumíte. Tak se nedivme, že tady ten restart neuděláme. Snad jsem vysvětlil jasně ty důvody.

Druhým krokem, abyste ten restart udělal, je to, že se ne bude deklarovat, ale vytvoří ten štíhlý stát. Vy o tom hezky umíte mluvit. Ale co pro to děláte. Aby jste vytvořili ten štíhlý stát, tak musíte mít odvahu - alespoň tedy beru vaši rétoriku - řezat. Ani tu odvahu nemáte. Protože když někde seříznete ty výdaje, tak umožníte těm resortům, aby udělaly co. Aby si na to vzali úvěr. Takže vy říznete do peněz na Ministerstvu dopravy, ano. Výsledkem čehož je to, že si Ministerstvo dopravy, aby dostavělo to, co dostavět má, což naprosto chápu, musí vzít 24 miliard korun z Evropské investiční banky. Za což zaplatí nejenom úrok, ale samozřejmě to bude splácet. Takhle chcete pokračovat ve školství a tak dále.

A za b, abyste vytvořili štíhlý stát, vážení kolegové z pětikoalice, tak by ta vláda měla jít taky příkladem a ne být pro smích. Já vím, že řeknete, že víc resortů nebo více ministrů, které máte, není tak zásadním výdajem. V tom kontextu těch 300, 350 miliard korun samozřejmě, že ne. Ale je to o té symbolice. Vy chcete po někom, aby šetřil, ale současně si přidáváte počty ministrů! Současně si přidáváte počty politických náměstků a současně nejste ochotni zmrazit mzdy, platy politiků. Od minulého ledna to zde pan Babiš navrhoval a teprve po roce a půl po obrovském tlaku společnosti jste začali dělat určitá opatření, ale stále to není to zmrazení platů politiků. Kdybychom na to netlačili, tak se nestalo vůbec nic. A tady je ta příčina, tady je to jádro pudla, proto vám ti lidé nevěří, proto to nebudou dělat, proto se vám ta konsolidace tak, jak si představujete, nepovede. A můžete říct fajn, tak když jsi tak chytrý, tak mi řekni, jak byste to dělal ty. Jak byste to dělali vy?

Máme stínovou vládu, nejenom, že o tom diskutujeme, dáváme to na papír, předkládáme to, akorát, že vy to nechcete slyšet. A když vám předložíme desítky a desítky návrhů, tak vy si vyberete ten jeden, dva který podle vás by nedopadnul dobře - a netvrdím, že by všechny dopadly dobře - a na nich to točíte. Neuděláte totiž nic a kritizujete jenom to, co předkládáme my.

Ale jak bychom tedy tomu předešli nebo co bychom dělali my v této situaci? Já musím objektivně říct, že navzdory tomu špatnému hospodaření této vlády není situace v těch makročíslech kritická stále. Jinými slovy, není pravda, že by Česká republika byla před bankrotem. A je to mimo jiné díky velmi dobrému hospodářskému vývoji od roku 2014 až do covidu. Jsme na tom stále, zaplaťpánbůh, lépe než většina zemí Evropské unie. A je pravda a to si řekněme objektivně, že covid, energetická krize i válka zhoršily hospodaření prakticky všech zemí. To faktem je. Když se podíváme na deficit veřejných financí, tak za rok 2022 v eurozóně 3,6 % a v České republice rovněž 3,6 %. Ale pozor na jednu věc, vy jste se nám vždycky smáli, jak jsme zadlužovali, tak pomíjím to, že jsme od roku 2014 do roku 2019 snížili zadluženost ze 43 % 29 % a nezvyšovali jsme dluh. Ale samozřejmě v té době covidové jsme museli podpořit ekonomiku, museli jsme podpořit firmy, zaměstnanost a tak dále, tak jsme ty peníze do té ekonomiky dali, ale taky jsme zdokladovali, do čeho šly a zachránili jsme ten podnikatelský sektor.

Ale to, co je zajímavé, proto to neříkám, to můžete stále zpochybňovat, je, že v roce 2020 eurozóna, deficit v eurozóně rostl 7,1 % a v České republice 5,8 %, čili i v té době prvního roku covidu rostl méně než v eurozóně deficit. A v tom druhém roce v eurozóně 5,3 %, v České republice 5,1 %. Takže není pravda to, že bychom zvyšovali zadlužení rychleji, než byla eurozóna. Naopak bylo to pomalejší. A v roce 2022 jste to srovnali, to znamená, zadlužovali jste stejně jako v eurozóně. Teď to říkám ale ve váš prospěch, protože tvrzení, že pokud se nezvýší daně, tak Česká republika zbankrotuje, je neskutečný nesmysl. A nevím, proč tomu podléháte, jestli to říkají vaši poradci nebo bývalí politici.

Pravda je taková, že české veřejné finance nejsou v pořádku, to je zřejmé. A je nutné je řešit. Ale není pravda, že jsme před bankrotem. A s ohledem na to bychom dělali i ty změny. Jak? To znamená, dělali bychom je s rozumem, šetřili bychom, ano, ale neohrozili bychom investice, to, co vy ohrožujete dneska a neohrozili bychom výdaje spojené například s inovacemi, s vědou, a to je to, co vy děláte. A současně bychom motivovali podnikatele a zaměstnance k výkonnosti. Jakožto absolutní základ pro budoucí přidanou hodnotu, o které vy krásně umíte mluvit, ale děláte přesně pravý opak, abychom ji někdy docílili. Každý hospodář, každý ví, že v době krize musí udržet budoucí výnosy, jinak prostě nepřežije.

Teď konkrétně k těm schodkům, jak bychom je řešili. Jestliže rozdělím ten schodek na část cyklickou a na část strukturální, tak tu část cyklickou bychom logicky řešili - a tady se možná i s vámi shodneme - mimořádnými příjmy. Kde už se neshodneme, je v tom, že bychom daleko lépe využívali zdroje z Evropské unie, kde je 962 miliard korun díky naší vládě. Neumíte ty zdroje vyčerpat a zbytečně se nabíháte na vidle. Pochopitelně využívali bychom mimořádnou dividendu ze společnosti ČEZ, ale navíc bychom ještě šli do využití nerozdělených zisků ze společnosti ČEZ. A argument, že je nemá keš na účtech, tak by si je půjčil. Tak, jako se to dělá v jiných firmách.

Windfall tax bychom rozhodně nenastavili na úrovni 60 %, což se vám šeredně vymstilo. Všichni vás třetím varovali, nastavili jste nejvyšší windfall tax z celé Evropské unie, pokud se nepletu, ačkoliv ta doporučovala, aby to bylo někde na úrovni 30, 35 %. Nastavili jste to na téměř dvojnásobku, zatížili jste ty firmy neuvěřitelným způsobem a ony vám to vrátily. Vrátily vám to tím, že váš sen o 100 miliardách se rozplynul jak pára nad hrncem během několika měsíců. Budete rádi, že budete mít několik desítek miliard korun, 30, 40 miliard korun. Takže my bychom šli na úroveň 35 %. A pochopitelně pracovali bychom s mimořádnými inflačními příjmy, byť chápeme, že to je částečně, protože je to zase zatíženo mimořádnými inflačními výdaji.

Ten strukturální schodek bychom řešili po dobu pěti let, a to snižováním o systematickou částku nebo průběžnou částku 40 až 50 miliard korun. A není to málo. Jak bychom jí docílili? 20 až 25 miliard korun úsporou na ministerstvech, což mimo jiné není úplně daleko od toho vašeho návrhu: slučováním agend, mzdy a tak dále. Pět až deset miliard korun na zvýšení specifických určitých daní, spotřební, neřest a tak dále. Ani tady se úplně aspoň v této částce nelišíme. A pak bychom šli do toho, z čeho vy máte obavu, a to je podle nás fér, a to je důsledný a důrazný výběr daní.

Ano, opětovně bychom zavedli elektronickou evidenci tržeb a nebáli bychom se toho. Vždyť jsme pro smích celému světu! Všude to zavádějí, všude rozšiřují výběr přes platební karty nebo přijímání platebních karet a my jdeme úplně přesně opačnou cestou. A nejenom, že jsme pro smích, protože to vadí spotřebitelům, vadí to seriózním firmám, které před tím varovaly, včetně jejich asociací, ale samozřejmě to vadí i státu, protože přicházíte o peníze. Zřejmě bychom dokázali diskutovat i o zrušení určitých výjimek, pokud by to mělo rozumný sociální dopad, ale to je už téma pro stínovou ministryni financí a pro paní předsedkyni klubu Schillerovou.

V každém případě dlouhodobě bychom šli opět jinak než vy, protože máme-li zachovat nějaký přiměřený růst, tak je to o podpoře vědě, výzkumu, inovací a o tom, že bychom opět oživili naši inovační strategii, kterou jste nepochopitelně dali do šuplíku. Okamžitě bychom aktualizovali a předložili možná i novou hospodářskou strategii. Ano, byla by založen na inovacích. Ano, opět bychom ukázali zemi pro budoucnost, zatímco vyděláte z této země zemi minulosti.

Kde je ministr hospodářství nebo ministr průmyslu? Kde je ten, kdo by měl být tahoun téhle hospodářské strategie v téhle době? Kde ho máte? Kdo z vás ho kdy viděl naposledy? Pluje v nějakých evropských vodách. Energetiku a ty klíčové věci jste mu částečně sebrali, tak aspoň, ať dělá ty hospodářské strategie! A místo, aby na ní dělal, tak sdělí národu, že přijímá další skvělou manažerskou výzvu, že nás opustí. No zaplaťpánbůh. (Potlesk několika poslanců ANO.) Doufám, že ho nahradíte někým, kdo aspoň tohleto dá dohromady.

No a jak postupuje tato vláda? To všichni víme. Slibujete 94 miliard, v příštím roce nebo v tom dalším 147 miliard. Máte to na vodě! Snad tomu nevěříte? Mixujete navýšení daní a úspory, matete veřejnost, že více jde do úspor. Zase trik. Není to pravda! No, to navýšení daní vám něco přinese, o tom není nejmenší pochyb, i když si myslím, že možná méně, než předpokládáte díky optimalizaci. Ale pochopitelně u těch zaměstnanců a tak dále něco navíc vyberete. DPH nepochopil dneska nikdo a tam nechci teď vůbec se vracet k pornočasopisům a tak dále. To je jenom třešnička kyselá na dortu. Podstatné je to, že v tom uděláte takový zmatek, že se v tom už nevyzná vůbec nikdo. Vykopete příkopy. Neustále to bude o tom, kdo více vylobboval, zalobboval, stát na tom nic nevydělá a nic se nezlevní, protože logicky ti obchodníci si to nechají. Takže vůbec nechápu, proč jste tohleto dělali. Ale nějaké zdroje to samozřejmě přinese. Nemyslím tím DPH, ale myslím tím zvyšování daní. No ale ty úspory? Totální chaos.

Tak vy tvrdíte, že v dotačním byznysu uspoříte až 54 miliard korun. Kde je chcete šetřit, prosím pěkně? To je to, co zde budeme diskutovat. Já si potom vezmu slovo v rámci toho balíčku a já budu, pane ministře financí, chtít od vás slyšet detailní rozbor toho, kde budete, jak jste řekl na té tiskové konferenci, průběžně šetřit těch 54 miliard korun. Ne, že to v prvním roce ušetříte z nějakých nespotřebovaných výdajů, že si tam přehodíte nějaký dočasný rámec a tak dále! Kde to každý rok, když už jste s tím takhle přišel, všichni vám zatleskali, že těm nezbedným podnikatelům odeberete ty peníze - kde je vezmete?

Protože všichni velmi dobře víte, že to není o těch podnikatelích, ti to mají z evropských zdrojů. Chcete-li ušetřit 54 miliard korun, to samozřejmě lze, tak musíte sáhnout do dopravy, musíte sáhnout do školství, musíte sáhnout do místního rozvoje a tak dále, což jste tam koneckonců alespoň částečně dali.

Ale my chceme vidět ten detail - ten detail, kde to tedy bude? A když už jsme u toho Ministerstva průmyslu a obchodu, tak tam jste řekli, že to bude 20 miliard korun. Tak kde to vezmete z toho Ministerstva průmyslu a obchodu? Vždyť tam máte jeden jediný zdroj, a to jsou obnovitelné zdroje energie, když neberu jednu a půl 1,7 miliardy na energeticky náročné provozy. I ty energeticky náročné provozy jim dneska nechcete dát... minimálně v roce 2023. Jsem zvědavý v příštím roce.

Vzpomínáte si, pane ministře financí, jak jste se nám smál, že jsme to neměli v rozpočtu? Jak jste nás tady vodil, když jste začal být ministrem financí? My jsme říkali, my to v průběhu roku nasbíráme a dáme. Děláte to úplně stejně! S jediným rozdílem - my jsme ty peníze tam dali. A jsem zvědavý, jestli je tam dáte vy. V tuto chvíli tvrdíte, že ne. Ale já se bavím o těch příštích letech. Tak to je jedna věc. Ale to je 1,7 miliardy.

Ale těch hlavních 20 miliard korun na obnovitelných zdrojích? Vždyť máte jediné tři možnosti: buďto to zalepí stát, nebo to přenesete na spotřebitele, čili na rodiny, na firmy a tak dále, anebo to nevyplatíte investorům. Když to nevyplatíte investorům, což jste chtěli udělat, tak tady máte na další desítky let nebo deset let nekonečné spory a všechno prohrajete. Když to vrátíte lidem, tak jim to musíte sdělit, že jim zase zdražíte energie. A když si to nechá stát, tak ty peníze nikde nemáte. To je úspora na dotačním byznysu? Ne. To je jenom hra s čísly!

A pak máme dalších 34 miliard korun. Takže řekněte, kolik to bude v tomto roce na dopravě? Kolik v příštím roce? Myslím tím 2024, 2025 a tak dále. Kolik to bude na školství? A řekněte, z čeho se tedy budou investice na dopravě platit? Všichni víme, že je nutné v těch stavbách pokračovat. Takže jediná cesta, která je, je, že se to vezme z úvěru, protože PPP projekty budeme rádi, když nám najedou v roce 2025, na tom se asi shodneme. Tak z čeho se to tedy bude v příštím roce dělat?

Máte v tom totální guláš. Je to všechno jenom v obecné rovině. A my budeme chtít, abyste tady řekli konkrétně, na které programy, ať už podnikatelské, nepodnikatelské, to dopadne, a nechť tady vystoupí případně ministři a řeknou, ano, já respektuji to, že mi seberete na školství dva tři pět sedm miliard korun, já na dopravě tolik a tolik, já na místním rozvoji tolik a tolik, a nedám to tam, anebo to tam dám z toho úvěru, to je věc druhá. Pokud to tam dáte z toho úvěru, tak natíráte trávu na zeleno. To nedává vůbec žádný smysl! Akorát vás to bude stát úrokové sazby. Ano, částečně se dá něco stáhnout na zemědělství, tam si dovedu představit, ale rozhodně ne 10 miliard, možná jednotky miliard korun, vytvoříte zase nekonkurenceschopné subjekty z českých zemědělců a potravinářů, ale v tom už jste mistři.

Takže pokud má být alespoň trochu důvěryhodná diskuse, tak je nutné, abyste detailně tyto úspory vyčíslili. Ne, obecně. Ne, ten rezort deset, ten rezort dvacet, ten rezort pět. Ale konkrétně jaké programy v jakých letech, srovnat to s tímto rokem, srovnat to s příštím rokem a tak dále a současně říct, kolik budete čerpat úvěru třeba z Evropské investiční banky. Protože ten princip, a už jsem v závěru, je úplně jednoduchý. Nemůžete chtít, kolegové z pětikoalice, vše!

My se hlásíme k 50 miliardám ročně, stojíme si za tím, nestrašíme nikoho a tvrdíme a ukazujeme, kde bychom těch 50 miliard vzali. A současně tvrdíme, že tím nezabijeme růst a nezabijeme tím budoucí rozvoj země, a nejsme asociální vůči studentům, důchodcům, vůči zranitelným skupinám. Vy tvrdíte - tvrdíte pouze - 90 až140 miliard korun ročně tím, že zvýšíte daně, tak to je socialistický přístup, nebo razantně tedy snížíte výdaje, to by byl ten kalouskovský přístup po světové finanční krizi, ale zabil tím pochopitelně budoucí růst. A můžete to takto uhrát. A budeme se přít. A my budeme říkat, že to je špatně, že zabijete budoucí růst, ale je to fér. Tak to řekněte těm lidem a ukažte, kde to je.

Ale nemůžete současně dělat to, co vy děláte, to znamená, zvyšujete daně, ale tváříte se, že ne moc. Kobercově je zvyšujete, ačkoliv jste tady tvrdili ještě něco jiného. Pan premiér Fiala ještě v říjnu minulého roku říkal, že žádné daně se nezvednou. Tečka. Úplně pravý opak. A výdaje? Snižujete, ale jen na papíře. Vy ty investice řešíte tím úvěrem. Co to je za řešení, že nedáte peníze do školství, ono si je vezme na úvěru?

Z tohohle důvodu logicky my nemůžeme považovat to, že to je konsolidační balíček - je to daňový balíček - a že to je důchodová reforma, to, co předkládáte. To jsou nějaké parametrické změny, které děláte. Takže výsledkem je to, že znejistíte lidi, demotivujete je, schodek nesnížíte podle toho, co jste předložili, zdaleka ne podle vašich plánů. Budete hodně rádi, když se přiblížíte k tomu našemu číslu těch 50 miliard.

A to je důvodem, proč jsou pro nás vaše balíčky nedůvěryhodné a takto předložené i nepřijatelné! Záměrně říkám takto předložené, protože pojďme diskutovat o tom, co všechno se v nich má změnit. Děkuju. (Potlesk z lavic ANO.)

