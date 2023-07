Havlíček (ANO): Z mého pohledu nepotřebujeme výbory, ale výsledky

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně,

já jsem včera zaregistroval, že proběhlo první zasedání výboru pro strategické investice a po pravdě řečeno, když jsem si vyslechl tiskovou konferenci pana premiéra Fialy a dalších aktérů, tak jsem měl pocit, že se pan premiér vrátil z nějaké daleké země, že přijíždí profesor z dvouleté stáže někde ze Spojených států a má mnoho zajímavých myšlenek, ale jaksi nepostřehl, co se zde za poslední dva roky odehrálo.

Nic proti vlastnímu výboru. Osobně si myslím, že to je zbytečná platforma, zbytečná aktivita, protože to víceméně není nic jiného než rozšířená tripartita, ale to mi nepřísluší vůbec posuzovat, to nechť si rozhodne vláda, případně pan premiér. Z mého pohledu nepotřebujeme výbory, ale potřebujeme výsledky. A o tom chci mluvit, protože, pane premiére, vaše sebereflexe a akčnost se začíná limitně blížit nule. Nebo si skutečně myslíme, že lidé jsou zapomnětliví, že jsou natolik nesoudní, že by nedokázali posoudit, co se zde odehrává?

Vy jste například tvrdil, pane premiére: nebyla věnována dostatečná pozornost výstavbě silnic a dálnic, nemáme ani vysokorychlostní tratě, díky tomu začínáme oslabovat v naší konkurenceschopnosti. No tak výjimečně nelžete, ale je třeba to doříct. Mně to připadá jako pytláci, co se chytají do vlastních pastí, protože víte, kdy nebyla dostatečně věnována pozornost výstavbě silnic a dálnic? Ano, bylo to v letech 2011 - 2014. To bylo skutečné dopravní Waterloo, se vším všude. Jenomže to byla vláda, ve které jste byl i vy, pane premiére, mimo jiné i někteří další činitelé z vaší vlády, například pan ministr financí Stanjura, tehdy jako ministr dopravy, ale jemu to tolik už nevyčítám, protože on tam byl opravdu jenom několik posledních měsíců.

Pár čísel - v roce 2010 šlo ještě do dopravy - z mého pohledu dobrých - 96 miliard korun, v roce 2011 až 2013 to bylo ročně mezi 62 až 65 miliardami korun. A víte, kolik se tehdy zahájilo, ne kolik se dodělalo, kolik se tehdy zahájilo (začalo?) stavět nových dálnic? Protože to je indikátor aktivity vlády. Mezi lety 2011 až 2014 jste zahájili, dobře poslouchejte, 800 metrů nových dálnic. No, to bylo logické, protože jestliže se z 90 miliard stáhlo na 60 miliard, tak se muselo okamžitě ukončit to, čemu se říká příprava a zahajování nových staveb. Dojížděly se pouze ty staré. Ano, to byla skutečně doba temna, byla to doba vaší vlády. Ministři dopravy se tam střídali tenkrát jak na orloji a ministr financí si s nimi doslova a do písmene vytíral podlahu. Osm set metrů jste zahájili. A logicky to byl důsledek škrtů, škrtů, škrtů.

Ta změna nastala na dopravě až po čtyřech letech. Ano, nemohla tak nastat první, druhý nebo třetí rok, protože ty stavby nebyly připravené, ale poté jsme rozjeli výstavbu tak jako nikdy v historii. Víte, kolik jsme zahájili v letech 2018 až 2021, to byly ty čtyři aktivní roky naší vlády, nových dálnic - myslím tím zahájili výstavbu? Sto sedmdesát osm kilometrů. Ještě jednou zopakuji, pane premiére, vy jste zahájili 800 metrů, vaše vláda. To není desetinásobně víckrát, to není stonásobně, to je dvou set násobně víc, dvě stě krát víc jsme zahájili (začali?) stavět - jaksi nových dálnic - než vy.

Víte, kolik jsme zvedli investice do dopravní infrastruktury? Z vašich 65 miliard na 130 miliard během několika let. Zahájili jsme první PPP projekt - 32 kilometrů Strakonické. Nikdo se tady k tomu neodhodlal 20 let, dvacet let dozadu. A ten, který se oni pokusili - tehdejší vlády, dopadl fiaskem. Stavěli jsme rekordní množství železničních přejezdů - 150 až 200. Ročně jsme rekonstruovali přes stovku železničních nádražních budov, stavěli jsme rekordně obchvaty. A vy jste se negativně vyjádřil k tomu, že se nezačaly připravovat vrtky. No, tak víte, kdo je začal připravovat? Právě naše vláda. Naše vláda zahájila studie proveditelnosti a připravila ty první projekty k tomu, aby se vůbec vrtky mohly začít v současné době už ve větším detailu dávat dohromady.

Vaše vláda, a teď myslím vaše vláda skutečná, čili tato vláda, nemyslím ta, ve které jste byl a která zde udělala to dopravní Waterloo, tak jste si namalovali rozpočet na dopravu na 151 miliard korun, což si myslím, že je dobré číslo. My jsme dávali 130 miliard, vy jste to zvedli během dvou let. Jenomže už neříkáte to za B, že jste odmítli dát Ministerstvu dopravy peníze. Nechali jste jim jenom 120 miliard korun a zbytek, nakonec to tady bylo 24 miliard korun - zatím. Předběžně si musí Ministerstvo dopravy půjčit, musí si je půjčit na úrok. Skvělé hospodaření.

Takže vy vlastně říkáte, investujeme, ale my vám ty peníze nedáme a ty peníze si napůjčujte. Takže to je stejné asi tak jako když řeknete, zvyšujeme výdaje na školství, ale musíte si ty peníze půjčit. Nebo stejné, jako kdyby tady moje ctěná kolegyně, paní ministryně Černochová, potřebovala investici do nějakých armádních produktů, jste řekli ano, můžete si je koupit, ale vezměte si na to úvěr, ale dejte si ho s desetiletým odkladem. Sice to bude na čtyři, na pět procent a pak se uvidí. No, pak se uvidí, někdo to bude muset splácet toto, a to je to, co mi na tom vadí. Buď na to mám, a pak to tedy investuji, anebo na to nemám, pak to musím přiznat.

Nicméně i tak já musím pana ministra Kupku ocenit, protože on opravdu má snahu pokračovat v investicích, které jsme zahájili. A kdybyste se nechystali Ministerstvo dopravy odrbat a dokonce neodrbali už v tomto roce a nezadlužili, tak já v zásadě nemám větších výtek ani k tomu tak zvanému desetiletému plánu, který pan ministr Kupka připravil v zásadě věcně logický.

Problém je jiný. Víte, že budete potřebovat na ten desetiletý plán, který jste včera představili, 300 miliard korun ročně na dopravu? Tři sta miliard korun ročně. Dnes dáváte 120 miliard korun a zbytek, těch dvacet čtyři, si Ministerstvo dopravy nebo SFDI musí půjčit. Takže mě by zajímalo, z čeho tento ambiciózní plán budeme - a dopravně správný věcně - z čeho ho budeme financovat? Mě to zajímalo. Ale už příští rok - z čeho budeme financovat, kde na to vezmeme ty zdroje? Víte, že vrtky nás budou stát skoro jeden b bilion? To je navíc. Musíme budovat silnice, dálnice, obchvaty, musíme budovat koridorové tratě, musíme dát dalších 100 miliard do bezpečnosti, což je opět výdaj navíc. A navíc nás budou čekat vrtky skoro za bilion. Je pravda, že v následujících - možná dvaceti letech, ale to znamená, že to někdo bude muset začít financovat. A mě by zajímalo tedy, z čeho? Říkáte PPP. No, možná něco z PPP, ano. A bude dobře, když navážete na PPP, my to podporujeme. Ale z PPP neodfinancujeme to, co vám chybí, to je 180 miliard navíc k rozpočtu, který lze předpokládat, že minimálně bude zopakován, alespoň to, co jste dali letos. Takže navíc ty PPP projekty, dá-li pánbůh, tak ty budou nejdříve v roce 2025, možná dokonce o rok později. A co do té doby? Takže vy holíte Ministerstvo dopravy a současně se chlubíte plánem, který nemáte krytý a ještě máte tu drzost, že říkáte, že v minulosti my jsme neinvestovali. Je to přesně opačně. Takže toliko k té dopravě.

Dále, co tam zaznělo včera, neuvěřitelné. Prosím, dobře poslouchejte, co teď budu citovat: "Musíme změnit i energetickou politiku, jinak zde také nebudeme konkurenceschopní. Budeme definovat překážky, které musíme zastavit, abychom mohli efektivněji investovat." Prosím vás, kdo vám to píše? To myslí fakt vážně? Přečtěte si to prosím někdy po sobě. Jako hlavní překážku máte v tom průmyslu, a to je v ministrovi průmyslu. Já bych možná mohl mít radost, že se mu tam příliš nedaří, ale my už vám fakt nepřejeme nic špatného. Já už jsem v situaci, že my jakožto opozice vám přejeme úspěch, což je úplně šílené, ale my se fakt obáváme, že tohleto nemůže dopadnout dobře. O čem to zde mluvíme? Efektivněji investovat v energetice. To je fakt jak ze školy. Je to - pokračuje ta vydařená tiskovka Česko ve formě. Jako kdybyste něco udělali proto, tak já to beru, ale vy jen mluvíte a možná se ještě navíc jenom chlubíte cizím peřím.

Proč neřešíte prosím pěkně Temelín, další dva bloky? Jste ve vládě jeden a půl roku. My jsme za dva a půl roku kompletně připravili Dukovany se vším všudy. Vše - investiční plán, finanční model, dodavatelský model, zákon jsme prosadili, prodiskutovali jsme to na úrovni Evropské unie, taxonomie a tak dál. Nechci se k tomu vracet. Já bych chtěl vidět, kdyby toto nebylo připraveno, co byste s tím dělali vy? Vy jste udělali jednu jedinou věc, a to, že jste to odeslali třem předem připraveným partnerům. Ale já to říkám proto, že už ta zadávací dokumentace - byla možnost zapojit se a zapojit toho dodavatele do dalších dvou bloků v Temelíně. To nevidíme, co se zde odehrává poslední rok a půl? To nevidíme ten průšvih, že to jádro budeme potřebovat? Proč se to nevytáhne? Proč neřeknete jako vláda - budeme či nebudeme ten Temelín budovat? A když ano, tak to bude tehdy a tehdy. Ono to víceméně časově nevychází jinak, než že to bude po tom pátém dukovanské bloku, to znamená někdy ve čtyřicátých letech a pak se bude muset přejít na ten šestý dukovanský blok. Ale proč se o tom nemluví? Vy hovoříte o tom, že chcete dělat efektivní energetické investice. Tady máte jednu před sebou, tak to prosím pěkně aspoň rozhodnete. Třeba i negativně. My se budeme hádat, my budeme říkat, že to je třeba, vy možná, že ne. Ale já mám ten pocit, že se tady na tom shodneme. Tak proč se o tom nemluví nebo na co čekáme? Vy jste tam rok a půl. Otázka, jak dlouho tam ještě budete? Tak aspoň to, ať za vámi zůstane. Jen kritizujete, vysmíváte se. Sami jste neudělali vůbec nic.

A co třeba se podívat na to, že je možnost investovat dneska do společnosti, která je přepravcem plynu NET4GAS. Ano, je výhodná doba na to, investovat do této společnosti nebo do GasNetu, který vypadá, že by mohl být na prodej. To je distributor zase. My jsme nevěděli, ten jeden je přepravce, druhý je distributor, největší distributor plynu. To se vůbec nebavím o zásobnících. Co jsme pro to udělali? Aspoň hrajte tu hru, diskutujte, zkoušejte to. Nebude jindy lepší příležitost to koupit než nyní. Z mnoha důvodů. I s ohledem na mezinárodní situaci.

Vy jste nezpůsobili to, že plyn je dneska komplet v rukou privátních hráčů, to vám nepodsouvám, to se stalo někdy před dvaceti lety. Pokud bych vám neměl podsunout to, že to tenkrát bylo v době oposmlouvy, ale nad tím se povznáším. Prostě se to prodalo tehdy tuším za 120 miliard korun a nemáme v ruce nic z toho plynu, vůbec nic. Říkáte, chcete investovat. Tak já jenom nabádám, tady máte tu příležitost, tu možnost.

ČEZ - to je stejné. Co jsme udělali? Co jste udělali za poslední rok a půl? Já vím, že můžete říct - vy jste taky neudělali s ČEZem to, že byste tam získali sto procent. Máte pravdu. My jsme připravili nějaké modely, nebyla tehdy energetická krize. A já jsem vám ani nevyčítal to, že jste řekli - my si na to musíme vzít nějaký čas. Ale, pane premiére, vy jste prohlásil v červenci minulého roku, je to přesně rok, že do polovičky roku 2023, to je tedy teď, už jsme za polovičkou, připravíte model toho, jakým způsobem vyřešíte restrukturalizaci ČEZu. Těch variant je tam více. Rozumím, že to není jednoduché, zdála se mi ta doba poměrně dlouhá, jeden rok. Co jste udělali? Neudělali jste vůbec nic! S ničím jste nepřišli. Předložili jste zákon lex ČEZ, který vypadal úplně katastrofálně, a váš poslanec vám ho tady sám jaksi zpochybňuje.

Takže vy říkáte - já bych to neříkal, ale vy sami říkáte, a včera, že musíme připravit investice do energetiky. Já se jenom ptám tedy, co jste připravili za ten rok a půl? Další oblast, kterou jste tam včera opět krásně otevřeli. Vytesat do kamene ty texty! Trh práce. Dobře poslouchejte, prosím. Aby Česká republika se mohla adekvátně rozvíjet a udrželi jsme krok s vyspělými státy, tak je důležité, abychom dokázali zajistit dostatek pracovníků na trhu práce, ať už kvalifikovaných nebo nekvalifikovaných. Je potřeba efektivně a bezpečně dostat lidi na náš pracovní trh ze zahraničí a musíme udělat kroky, abychom urychlili příchod lidí ze zahraničí na náš pracovní trh. Radostněji k lepším zítřkům!

Prosím vás, kdo vám to píše, pane ministře? To fakt myslíte vážně? Stačí říct jedinou věc, co uděláte pro to, aby sem přišlo více lidí. Nic více, nic méně. Nechte si ty kudrlinky! To víme, že ten problém je v tom, že nemáme lidi. My jsme zvýšili kvótu Ukrajinců z 10 tisíc na 40 tisíc, a nebylo to vůbec jednoduché. Hádali jsme se tenkrát s ČSSD, s odboráři, ale protlačili jsme to tehdy za krvavých podmínek, musím říct, že nebylo mi z toho úplně dobře. My jsme dokonce museli minimální mzdu pro tyhlety pracovníky nastavit výše, než naše. Paní ministryně financí si na to vzpomíná, jak jsme tenkrát museli ustupovat. Ale udělali jsme to.

Zjednodušili jsme příchod, rozdělili jsme to na tři skupiny pracovníků a tak dál. Jenomže - a to je sebekritika vůči nám - nedostatečně. Prostě neudělalo se to ideálně, stejně to brzdí dneska všechny úřady, zejména Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, přehazují si to jako horký brambor, firmy nadávají, a bohužel nejde to zásadně rychleji. Je to o něco lepší, ale už jsme to nestihli. Já si to do dneška vyčítám, že jsme nebyli aktivnější a v tomto důraznější a že jsme ten příchod těch pracovníků nezlehčili těm firmám. Ale to je realita.

Vy jste měli ideální příležitost s tím začít něco dělat. Tak čiňte! Udělejte to! Řekněte, co uděláte na vnitru, co uděláte na zahraničních věcích, od kdy to bude, co konkrétně pro to uděláte, kdo to bude organizovat, kdo si to bere v té vládě na starost. To je to, co by mě docela zajímalo. A neříkám to ve zlém. Ale, prosím vás, neříkejte nám tady, že musíme udělat kroky, abychom urychlili příchod lidí. To je fakt šílené.

A nakonec bonbonek. Sdělili (?) jste tam, to je krásné: Je třeba zlepšit využití umělé inteligence. To je fakt moudrost, skvělé. To je třeba, to máte pravdu. Myslím, že kdyby to umělá inteligence tady řídila, ten stát, tak by to dopadlo lépe. (Potlesk z řad ANO.) Ale víte, že jsme připravili strategii umělé inteligence? Ano. A víte, že jsme tu strategii měli rozpracovánu, že tam byly akční plány, že to byla naše vlajková loď, naše Strategie země pro budoucnost a tak dále. A víte, že jsme byli špička v této oblasti? A víte, že jdeme do kopru s tou umělou inteligencí, že ztrácíme za světem? Tady totiž kdo chvíli stál, stojí opodál. A to je otázka skutečně několika měsíců v té umělé inteligenci a budeme ztrácet. A určitě víte, pane premiére, protože jste člověk z akademického prostředí, že základem pro umělou inteligenci je kvalitní výzkum. Hrozně jsme se mu věnovali, dávali jsme do toho opravdu hodně.

A teď, pozor, vsuvka. Nepochybně víte, nebo si to nastudujte, prosím, že podporujete více jak 100, dobře slyšíte, 100 výzkumných center v České republice. To samo o sobě je šílené. Z mého pohledu třetina z nich je neproduktivních, neefektivních, je otázka, jestli budou mít nějakou budoucnost. Ale budiž. Podporujete 100 výzkumných center. Jdou do toho desítky miliard korun. A víte, co se vám podařilo? Neskutečný majstrštyk, ani jedno z těch výzkumných center není pro umělou inteligenci. Ani jedno! Takže jedna z vlajkových lodí, naše vizitka, něco, co snad každý nepoliticky, neideologicky musí uznat, že je to, co máme podporovat a co dává smysl nota, bene v něčem, v čem jsme byli velmi dobří a sklízeli jsme s tím úspěchy a respekt v celém světě, tak nemáme ani jedno výzkumné centrum pro oblast umělé inteligence. A vy řeknete, že je třeba zlepšit využití umělé inteligence. Prosím, už se probuďte!

Je třeba obratem začít připravovat hospodářskou strategii. Kdo si ji vezme na starosti je pochopitelně na vás. Z mého pohledu by to měl být ministr průmyslu, ale ten už balí kufry, jak jsem zaregistroval. Takže je třeba, aby si to vzal někdo, kdo tady přežije alespoň ten rok a půl, dva, možná ještě dva a půl roku. A je třeba, aby ta hospodářská strategie provázela koncepci průmyslovou, koncepci dopravní, vědeckou, školství, zemědělství. Mimo jiné na celou řadu z těchto oblastí máte už strategie ještě námi připravené anebo i vy jste připravovali, a ne špatné, řeknu třeba školství 20, 30 a tak dále. Toto je třeba provázat s výhledem veřejných financí, jinak to nejde. Vy si musíte říct, jaká bude zadluženost. Musíme si říct prostě, jaký bude strukturální schodek a tak dále. Jak se bude snižovat. To je všechno na vás. Vy si ty parametry určujete, my můžeme oponovat, ale je na vás, jak si to nastavíte. Ale máte ideální možnost tak učinit. My jsme to tak jednoduché neměli. My jsme byli v menšinové vládě a museli jsme opravdu s čepicí v ruce obcházet kde koho, aby nám k tomu dal puvoár. Vy dneska máte ten luxus, že máte sto devítku, nebo sto osmičku a bez problémů si to můžete prosadit. Přesto jste to neudělali. A na to je třeba navázat ten investiční plán, který tady v rámci toho výběru, či jak se to jmenuje, krkolomně se pokoušíte představovat.

My jsme měli naši strategii, měli jsme Zemi pro budoucnost a měli jsme investiční plán. A vy jste to mohli aktualizovat, mohli jste říct - tohleto se nám tam nelíbí, tohle jste mohli zlepšit, tohle jste mohli udělat tak či onak, bral bych to všechno. Vy jste strčili obojí do šuplíku a vytvořili jste si výbor. Tak! Takže v současné době nemáte ani strategii, nemáte peníze na ty investice, ale chcete vytvářet strategické investice. Tak to fakt nevymyslíš. (?)

Prosím, ale hlavně už začněte něco dělat, protože tohle jsou opravdu jenom prázdné funkcionářské fráze. A vzhledem k tomu, že to zaznělo včera, tak jsem považoval za správné to dnes otevřít.

Děkuji.

