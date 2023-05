Havlíček (ANO): Znevěrohodňování nezávislých úřadů vládou Petra Fialy

reklama

Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovoluji si zařadit bod, který jsem nazval Znevěrohodňování nezávislých úřadů vládou Petra Fialy. Prosím, aby to bylo zařazeno jako první bod dnešního jednání.

Možná se shodneme na tom, že nejtypičtější charakteristika vládní pětikoalice je neuvěřitelné nálepkování a přezíravost. Určitě bychom našli ještě další přirovnání, ale toto si myslím, že je zcela zjevné. Demonstrujete? Potom jste dezolát, anebo proruský šváb. Nevolíte naše kandidáty nebo naše strany? Pak nepochybně podle vlády volíte nedemokratické subjekty. Jinými slovy, pouze vládní činitelé jsou ti správní demokraté. Média nejsou dostatečně uvědomělá? Předložím: nepíšou tak, jak si přeje vláda? Pak je označíme za dezinformační, a to se všemi důsledky. Vzpomínáte si na ten akční plán vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi? Ten je chtěl postavit rovnou před soud. Líbí se nám statistiky, nám rozumím líbí se vládě statistiky? Pak je to správně, pak je to dobře. Možná si vzpomínáte na obrovské množství statistických údajů, analýz z doby covidové, kdy nás vláda grilovala na tom, co jsme všechno udělali špatně. Nelíbilo se nám to, ale popravdě řečeno, pracovala s těmi daty, pracovala s těmi statistikami, my jsme je nezpochybňovali a vysvětlovali jsme. Ale pozor, když se vládě nelíbí statistiky, pak je nekompromisně znevěrohodní, a to rovnou na nejvyšší úrovni - Eurostat, Evropský statistický úřad a Český statistický úřad. Ale jsem přesvědčen, že tentokrát vláda přetáhla strunu, konkrétně ministr průmyslu, ale bohužel musím říct s velkou podporou premiéra.

Statistika totiž není nuda. Je to vědní obor, který pracuje s kvantitativním ohodnocením vlastností hromadných jevů a procesů. Je založen, jak všichni víme, na sběru dat a na jejich analýze, což se nám nemusí líbit. Můžeme o tom diskutovat, rozumím všemu. Ale předpokladem pro jakoukoliv relevantní diskusi nad statistickými údaji a analýzami je, že dotyčný pochopí, na čem je založen sběr dat a následná organizace těchto dat. A to je na tom to nejsmutnějš, protože naši ministři a bohužel i premiér prokazují, že nejenom, že nedokážou porozumět elementární energetické matematice, že nezvládají řídit hospodářství, ale že nerozumí ani ekonomii - jinými slovy, nedokážou porozumět základnímu statistickému sdělení. A bohužel naskakují na rétoriku sociálních sítí a místo vysvětlování se neuvěřitelným způsobem nahrává například dezinformační scéně, která má z těchto vládních prohlášení obrovskou radost. Kdykoliv kdokoliv bude chtít do budoucna něco zpochybnit ve smyslu tvrzení nezávislých úřadů, tak má namazáno na smeč.

Přitom nejde stran Českého statistického úřadu a Eurostatu, Energetického statistického úřadu vůbec o překvapivá sdělení. Eurostat jen navázal na to, co tady vlastně říkal už před půl rokem, a já to musím připomenout. Za první polovinu roku 2022 totiž data hovořila tak, že Česká republika podle Eurostatu je druhá nejhorší v cenách elektřiny přes kupní sílu a čtvrtá v absolutních cenách. Podobné to bylo u plynu. To teď není to nejpodstatnější. A já rozumím tomu, nebo rozuměl jsem tomu, že v polovině minulého roku se to vládě velmi nelíbilo. Ale ku její cti musím říci, že tehdy vláda Petra Fialy už myslím nezpochybnila ani Eurostat, nezpochybnila Český statistický úřad, pouze ministr Síkela použil klasickou síkelovskou výmluvu: za všechno může Havlíček, za všechno může pád Bohemia Energy. Budiž. Je to politická rétorika. Věcně je to nesmysl. Energetici se nad tím pousmáli, protože kupodivu pád Bohemia Energy, když se podíváme, tak měl na ceny těch uživatelů nebo těch zákazníků Bohemia Energy, kteří museli přejít tedy k jinému dodavateli, paradoxně pozitivní vliv. Ale to bychom tady mohli dlouze rozebírat. Ale v té době to svým způsobem stačilo. Lidé se trochu uklidnili. Co je bohužel smutné, je to, že této lži vládní činitelé uvěřili. A ještě horší je to, že nikdo nepřišel a panu premiérovi Fialovi nevysvětlil, že to je úplný nesmysl a že ta data, která prezentuje Eurostat, jsou založena na něčem úplně jiném, pochopitelně na meziročním růstu a na určitém vzorku, se kterým se pracuje.

Od té doby Český statistický úřad pravidelně každý měsíc servíruje veřejnosti, ale pochopitelně i vládě, data. A ta data byla varovná. Byla varovná po celý minulý rok a gradovala ke konci minulého roku, kdy se měsíc co měsíc objevovalo to, že jedním z důvodů neuvěřitelně rostoucí inflace v České republice jsou právě ceny energií a že jsou úplně utržené ze řetězu. Jenom dám jeden příklad. Růst cen energií za jedenáctý měsíc 2022 v meziročním srovnání u plynu 140 %. To jsou oficiální data Českého statistického úřadu. Vláda byla klidná jako želva. Pochopitelně že to všechno bylo v důsledku toho, že se nezvládla udělat adekvátní energetická opatření v průběhu roku 2022. Když jsme s nimi přišli my na jaře, později v létě, vláda se nám obvykle vysmála a stále tvrdila, že najdeme společné evropské řešení. Vzpomínáte si na slova ministra Síkely? Stále tvrdil, že to ponechá v rukou trhu, že ten trh si s tím poradí. No, tak přišel srpen a viděli jsme, že není ani evropské řešení ani si s tím neporadil trh a že jsme úplně v pytli, když to takhle musím říct. Prostě a jednoduše ceny energií se úplně utrhly ze řetězu a najednou se zjistilo, že není připraveno vůbec nic. Zatímco ostatní země v Evropě už měly buď připravené, anebo dokonce už zahájily zastropování cen, odpouštěly platby za obnovitelné zdroje a tak dále a tak dále. Tehdy to málem stálo místo pana ministra Síkely, odebrala se mu agenda, přešlo to pod Úřad vlády, kde naštěstí to uchopili už lidé, kteří s tím začali rychle pracovat, ale bohužel pod velkým časovým tlakem. Úplný zázrak v roce 2022 už neudělali, takže něco se začalo skutečně na konci roku zavádět, pak se udělala ta zastropování, ale ta platila až od roku 2023. Jinými slovy pozdě, anebo vůbec - opatření energetická roku 2022.

Na to meziroční srovnání, které tak katastrofálně dopadlo pro Fialovu vládu, tak jak to ukázal Eurostat a Český statický úřad, nepochybně mělo vliv i to, že jsme na konci roku 2021 ještě jakožto Babišova vláda snížili DPH z energií na nulu. Výsledek je takový, že Eurostat ukázal za rok 2022 katastrofální čísla i za druhé pololetí, bohužel opět jedni z nejhorších, konkrétně druzí v elektřině, dokonce první nejhorší nebo úplně nejhorší v cenách plynu. Ale to, co je nejpodstatnější, není to, jestli jsme úplně poslední nebo třetí od konce nebo pátí od konce. Popravdě řečeno, za to si tady nikdo nic nekoupí, to se můžeme štengrovat ve Sněmovně nebo mezi politickými stranami. Podstatnější je to, že lidé vidí, jak jim meziročně roste cena elektřiny a cena plynu. Na to nepotřebují popravdě řečeno žádnou extra statistiku.

Ale když už jsme u těch dat, tak je naprosto relevantní to, že se to dává na stále stejném vzorku dat. Ano, můžeme diskutovat o tom, že různé země posílají různé balíčky dat Eurostatu. Takže já bych tady, abych byl trochu objektivní, nevyčítal možná to, že jsme úplně poslední, ono to třeba tak úplně není, třeba jsme fakt třetí nebo pátí od konce, protože skutečně každá země tam posílá trochu jiná data. Podstatné je ale to, že se to sleduje půlrok co půlrok na stejném vzorku, to znamená, ta metodika je stejná. Takže je naprosto relevantní to, jaký je nárůst. A to je důležité. A ten nárůst, čili ten trend toho růstu, ten je smrtící pro Fialovu vládu.

Zajímavé je, že to v minulosti nikdo nezpochybnil. Nikdo nepřišel s tím, že mezi rokem 2020 až 2021 na principu úplně stejného sběru dat jsme byli jedni z nejlepších, byli jsme v té nejlepší skupině Evropské unie ve smyslu růstu, či spíše v tomhle případě nerůstu cen energií. A až nyní, když to vládě nevyhovuje, tak je to najednou špatně. V každém případě v té šlamastyce měl premiér celou řadu možností, jak se k tomu postavit. Mohl uznat, že růst cen u nás je extrémní a že to je jednou z příčin inflace, což pochopitelně asi udělat nechtěl. Dobře. Mohl se z toho nějakým politickým způsobem trošku vyháknout. Mohl uznat výsledky prezentované Eurostatem - popravdě řečeno na tom není co neuznat - a vysvětlit, že to nemusí odpovídat absolutním cenám - tam bych částečně souhlasil - a že to pořadí není to nejpodstatnější. Mohl třeba jít cestou dalších výmluv à la ministr Síkela nebo ho mohl vyhodit, čímž by se asi vyřešilo mnohé. Mohl ale argumentovat třeba úsporami v rozpočtu. My jsme s tím mohli nesouhlasit, mohli jsme říkat, že kdyby se udělaly ty energetické úpravy a ta opatření, tak by to sice zasáhlo rozpočet, a mohli jsme se bavit o tom, jak by ho to zasáhlo a jestli se měly nastavit ceny u těch výrobců, což by nezasáhlo tolik rozpočet, ale ziskovost těch subjektů energetických. O tom by byla normální politická diskuze. To všechno bych bral, ať už bychom souhlasili, či nesouhlasili.

Ale pan premiér udělal to nejhorší, co udělat mohl. Postavil se do stejné lajny, sám sebe a svoji vládu, s energetickými společnostmi. A zpochybnil národní i Evropský energetický statistický úřad. Ano, do jedné lajny s firmami, kterým umožnila tato vláda - myslím tím výrobce energií - zbohatnout neskutečným způsobem a docílit naprosto mimořádných zisků. Díky chybné politice, díky podcenění situace, možná vlivem klientelistických tlaků, těžko říct, ale to nechť rozsoudí historie. Podstatné je to, že tyto firmy viděly neskutečné zdroje. A ty se logicky brání, ty firmy. Ale jim se nelze co divit, to je jaksi normální, jsou to privátní nebo poloprivátní subjekty a firmy mohou využít marketingové rétoriky k tomu, aby ukázaly svým zákazníkům, že jejich ceny nejsou zdaleka tak vysoké. Konečně ale když se podíváme do jejich zisků, tak to hovoří za vše. Těmto firmám to nevyčítám. Vyčítám panu premiérovi to, že si stoupne vedle nich a že používá prakticky stejné argumenty. V tuto chvíli dal do rukou trumfy všem těm, kteří budou chtít kdykoliv tvrzení nezávislých úřadů zpochybnit.

A já to považuji za mimořádně nebezpečné a dokonce za nebezpečnější, než vlastní stav toho, že jsme na tom energeticky ve smyslu cen byli a jsme tak nedobře. Proto jsem se rozhodl navrhnout zařazení tohoto bodu. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

