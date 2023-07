Hejtman Grolich: Každý člověk má nějaký talent a ten by měl rozvíjet ve svém studiu i v práci

reklama

Když jsem měl promluvit k novým absolventům Univerzita obrany Brno, řekl jsem si, že jim řeknu to, co často říkám na debatách se studenty.

Každý člověk má nějaký talent a ten by měl rozvíjet ve svém studiu i v práci. Navíc by část toho talentu měl věnovat i společnosti a pomoct na obci, ve spolku, dobročinné organizaci atd. U některých lidí to přeroste v celodenní práci a v jejich poslání. Přesně tak je to u těchto nových vojáků, kteří k talentu přidávají navíc velkou obětavost a obrovskou odvahu. A za to jim děkuji.

Stejně tak děkuji všem, kdo se hlásí do aktivních záloh, protože v této době potřebujeme každého talentovaného, obětavého a odvážného člověka.

Popřál jsem jim, aby celou dobu svojí služby mohli být hrdí na tuto zem a nikdy neztratili chuť sloužit své vlasti a lidem v ní.

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



