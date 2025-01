Hejtman Grolich: Premiérem bude Babiš. Že by to mohl být někdo jiný? Jasně, stát se to může, ale...

Je začátek roku, tak se jde předpovídat. To teď přece nikdo nedělá!

Tak jsme si v novém díle podcastu položili ty nejdůležitější otázky politického roku:

Vyhraje ANO volby?

Bude ANO sestavovat vládu?

A kdo bude premiér?

Vrátí se komunisti do sněmovny?

Link na nový díl podcastu najdete ZDE.

Ups. Z dnešního pohledu to moc růžově nevypadá. Kdybych měl tipovat dneska, řeknu, že ANO vyhraje, komunisti se bohužel vrátí a vládu bude sestavovat ANO.

Premiér? To bude Babiš. Že by to mohl být někdo jiný?

Jasně, stát se to může, ale...

Nejde totiž jen o to, kdo vyhraje volby, ale jak dopadnou všechny ty opoziční a koaliční bloky. Myslím, že nikdo moc nevěří variantě, že by hnutí ANO skládalo vládu a udělalo ústupek, že ve vládě nebude Babiš, ale třeba Havlíček. Komu by ten ústupek dělali? SPOLU? No, to asi těžko. STANu nebo Pirátům?

Babiš navíc říká, že současný "stínový premiér" tím skutečným být nemusí. Takže je to jasný.

Proč tolik pesimismu?

Víte, jak to je. Když si tipnu, že volby vyhraje ANO, Babiš bude premiér a komunisti se vrátí, a stane se to, budu si říkat: "Honzo, ty jsi borec, máš odhad."

A když to nevyjde a ANO zůstane zase v opozici?

Tak si řeknu: "Honzo, říkal jsi nesmysly." Ale spokojenej budu ještě víc.

Dělám to pro svoje duševní zdraví.

Ale vážně. Před čtyřmi lety se v dubnu říkalo, že premiérem bude Babiš nebo Bartoš. Jak to dopadlo?

Dneska ještě zdaleka nejsme ani v dubnu. Ve hře je pořád spousta proměnných a nakonec to rozhodnou lidi. No, jsem zvědavej.

A málem bych zapomněl na jedny volby – doplňovací do Senátu v Brně. 17. a 18. ledna. Kandiduje Zdenál do Senátu. Učil mě na gymplu a je to fakt dobrej chlap. A bude to souboj jen dvou relevantních kandidátů – buď Zdenál, nebo ANO.

Účast asi nebude nic moc, takže mám tip: nezapomeňte na to a běžte k volbám. Vezměte s sebou kamarády a rodinu, a může se to úplně na pohodu povést v prvním kole, takže nebudete muset jít za týden znovu. To zní dobře, ne?

Napište si to do diáře.

Tady si tipuju, že to dopadne dobře. Tak si běžte udělat ještě jednu volební radost a pocit vítězství.

Mějte se hezky a všechno dobré v novém roce všem!

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Grolich: Pusťte Vánoce dovnitř. Nechte v sobě vyrůst naději Dar pro Ukrajinu vyvolal v Brně ostrý spor. Grolich obviňuje opozici z „nepodpory“, ta kontruje: Ubohost Hejtman Grolich: Komunisti a SPD nehlasovali pro nemocniční lůžka pro Ukrajinu Koudelka (Trikolora): Ubohost jihomoravského hejtmana Grolicha