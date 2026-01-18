Hejtman Grolich: Stavba Sanatoria Pálava je dokončena

„Jsem rád, že projekt postupuje podle plánu. Teď nás čeká klíčová fáze – zajistit dostatek personálu i veškeré potřebné vybavení, abychom mohli v létě 2026 sanatorium otevřít,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
V současnosti probíhá takzvaná kontrola vad a nedodělků, kterou zajišťuje správce stavby. Potrvá přibližně do poloviny února. Zároveň se zaměstnanci budoucího provozovatele seznamují s obsluhou všech technologií v budově – od stínicí techniky a balneologického provozu přes bazény a zdravotnická zařízení až po systémy vytápění, vzduchotechniky a klimatizace.
“Stavba je prakticky hotová, a to o celé dva měsíce dříve, než bylo původně v plánu, což je u takové investice opravdu mimořádný úspěch. Teď jsme v procesu předávání objektu a doufáme, že i provozně bude tento přínosný projekt úspěšný,” doplnil radní pro oblast investic David Grund.
Součástí projektu je také rozsáhlá úprava okolí sanatoria. V areálu vznikly nové komunikace, chodníky a veřejné osvětlení, vysazena byla zeleň a vybudovány relaxační zóny s altánem, pergolami, vodní plochou s fontánou i venkovními posilovacími prvky. Terapeutická část parku nabídne pacientům rampy pro nácvik chůze, speciální chodníky a vyvýšené záhony pro trénink jemné motoriky.
Samotná budova měří 120 metrů na délku a 20 metrů na šířku, má čtyři nadzemní a jedno a půl podzemního podlaží. Z oken i teras se otevírá výhled na Pálavu.
Společnost Jihomoravská zdravotní, která bude sanatorium provozovat, pokračuje v hledání zaměstnanců. Odborný rehabilitační ústav obsazuje pozice lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psychologů, logopedů, všeobecných i praktických sester, nutričních terapeutů, masérů ve zdravotnictví a sanitářů.
Zároveň přijímá také pracovníky do provozních profesí, například do údržby, kuchyně, obsluhy restaurace a dalších podpůrných služeb nezbytných pro chod zařízení. Podrobnosti zájemci najdou na webu ZDE.
