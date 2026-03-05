Ficova bomba: Zelenskyj lže, máme důkazy

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
„S výjimkou jedné malé skladovací nádrže není hlavní trasa ropovodu Družba poškozena. Takže prezident Zelenskyj prokazatelně lže,“ prohlásil Fico podle serveru Aktuality.sk. „Myslel si, že takhle bude vydírat Slovensko a Maďarsko, i když nevím, čeho od nás chce dosáhnout,“ dodal.
Médiím však zmíněné satelitní snímky odmítl předat s odůvodněním, že jde z hlediska státu o příliš citlivý materiál.
Na sociální síti X poslal vzkaz tzv. bratislavské kavárně.
„Sedí v bratislavské kavárně a je chytrý. Válka ať pokračuje. V Íránu. Všechno v pořádku. A potom letí do Dubaje na dovolenou, tam mu přeletí nad hlavou jedna stíhačka a najednou je pokakaný a píše: ‚Kdy pro mě přiletíte? Já chci rychle domů‘,“ vyložil svůj pohled na chování příslušníků bratislavské kavárny Fico.
