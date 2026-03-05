Ficova bomba: Zelenskyj lže, máme důkazy

Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že má k dispozici důkazy, podle nichž ropovod Družba není poškozen a Ukrajinci by mohli přes své území dál na Slovensko posílat ruskou ropu, kdyby jen trochu chtěli. Vyjádřil se i na adresu tzv. bratislavské kavárny.

Předseda vlády Slovenské republiky ve vyjádření pro server Aktuality.sk prohlásil, že má důkazy, konkrétně satelitní snímky, které ukazují, že ropovod Družba, kterým teče ruská ropa přes území Ukrajiny dál na Slovensko, není poškozen.

„S výjimkou jedné malé skladovací nádrže není hlavní trasa ropovodu Družba poškozena. Takže prezident Zelenskyj prokazatelně lže,“ prohlásil Fico podle serveru Aktuality.sk. „Myslel si, že takhle bude vydírat Slovensko a Maďarsko, i když nevím, čeho od nás chce dosáhnout,“ dodal.

Médiím však zmíněné satelitní snímky odmítl předat s odůvodněním, že jde z hlediska státu o příliš citlivý materiál.

Na sociální síti X poslal vzkaz tzv. bratislavské kavárně.

„Sedí v bratislavské kavárně a je chytrý. Válka ať pokračuje. V Íránu. Všechno v pořádku. A potom letí do Dubaje na dovolenou, tam mu přeletí nad hlavou jedna stíhačka a najednou je pokakaný a píše: ‚Kdy pro mě přiletíte? Já chci rychle domů‘,“ vyložil svůj pohled na chování příslušníků bratislavské kavárny Fico.

 

 

