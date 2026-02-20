Martínek (Piráti): Kmotři z devadesátek vypadají oproti dnešku jako žabaři

22.02.2026 6:14 | Monitoring
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kmotrům v politice.

Když si člověk vzpomene na korupci v devadesátkách, působí ti tehdejší kmotříci skoro jako žabaři.

Úplatky v igelitce na benzínce, pár milionů v hotovosti, předání v zákulisí – a občas z toho bylo i vězení.

Pak přišla éra „sofistikované“ korupce – náhlí malíři, jejichž obrazy kupovali kamarádi za miliony, sponzoři a podnikatelé pumpovali peníze do politiky přes umění, nadace a podobná schémata.

Dnes už je to ale o level dál. Politik může být klidně premiérem a zároveň v rámci rodiny přes svěřenské fondy vlastnit obří holding napojený na státní dotace, zakázky, investiční pobídky i legislativu. Může ovlivňovat zákony i trhy.

Z veřejných peněz a nastavení pravidel se tak dají „transparentně“ vysávat miliardy ve prospěch vlastní firmy nebo dětí – a všechno je formálně legální, auditní zprávy a střet zájmů se řeší roky a mezitím tečou další a další peníze.

Devadesátkoví zlodějíčci brali kufřík na pumpu. Dnešní elity si rovnou koupí stát.

