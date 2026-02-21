Kavij (KSČM): Pár střípků z letošní mnichovské bezpečnostní konference

Podle novodobého rakouského malíře kancléře Friedricha Merze „v našich myslích přepínáme knoflík. (…) To od nás bude vyžadovat ochotu vydat se na novou cestu, změnit se a ano, také přinést oběti, ne jednoho dne, ale hned teď.“
Dle amerického ministra zahraničí Marca Rubia „Po pět století, až do konce druhé světové války, se Západ rozpínal. (…) Ale v roce 1945, poprvé od dob Kolumba, se stáhl. (…) Velké západní říše vstoupily do konečného úpadku – urychleného bezbožnými komunistickými revolucemi a protikoloniálními povstáními.“ Dle Rubia Organizace spojených národů „nemá odpovědi na nejnaléhavější otázky“, právě proto musely USA zasáhnout v Gaze, na Ukrajině, v Íránu a Venezuele.
Zcela jiný, zásadní pohled na OSN měl čínský ministr zahraničí Wang Yi, podle kterého „Založení Organizace spojených národů je důležitým výsledkem vítězství v globální protifašistické válce. Je to historické rozhodnutí.“ S odkazem na dlouhodobou politiku USA dále poznamenal „Bez OSN by se svět vrátil k zákonům džungle, kde silní vykořisťují slabé (…) Důvod, proč mezinárodní systém nefunguje dostatečně dobře, nespočívá v samotné OSN, ale spíše v některých zemích, které se snaží prohlubovat rozdíly a neshody, povyšovat se nad všechny ostatní, podněcovat konfrontace a dokonce oživovat mentalitu studené války.“
I letos proběhly proti konání mnichovské bezpečnostní konference mohutné protestní akce. Lidský řetěz procházející centrem Mnichova a souběžná demonstrace symbolicky obklopily místo konání Siko, hotel Bayerischer Hof. I přes odpolední sobotní déšť náměstí Stachus bylo před začátkem demonstrace plné a navzdory chladnému a vlhkému počasí se na závěrečném shromáždění na náměstí Marienplatz shromáždilo více než 3 000 lidí. Zbývá jen dodat, že na zajištění bezpečnosti válečných světových štváčů se podílelo na 50 tisíc příslušníku policejních sborů, včetně ČR.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
