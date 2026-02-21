Kavij (KSČM): Pár střípků z letošní mnichovské bezpečnostní konference

22.02.2026 8:14 | Komentář
autor: PV

Letošní Mnichovská bezpečnostní konference (13.-14. února) kterou provázely protesty a apely na mezinárodní právo je již historií.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Podle novodobého rakouského malíře kancléře Friedricha Merzev našich myslích přepínáme knoflík. (…) To od nás bude vyžadovat ochotu vydat se na novou cestu, změnit se a ano, také přinést oběti, ne jednoho dne, ale hned teď.“

Dle amerického ministra zahraničí Marca Rubia „Po pět století, až do konce druhé světové války, se Západ rozpínal. (…) Ale v roce 1945, poprvé od dob Kolumba, se stáhl. (…) Velké západní říše vstoupily do konečného úpadku – urychleného bezbožnými komunistickými revolucemi a protikoloniálními povstáními.“ Dle Rubia Organizace spojených národů „nemá odpovědi na nejnaléhavější otázky“, právě proto musely USA zasáhnout v Gaze, na Ukrajině, v Íránu a Venezuele.

Zcela jiný, zásadní pohled na OSN měl čínský ministr zahraničí Wang Yi, podle kterého „Založení Organizace spojených národů je důležitým výsledkem vítězství v globální protifašistické válce. Je to historické rozhodnutí.“ S odkazem na dlouhodobou politiku USA dále poznamenal „Bez OSN by se svět vrátil k zákonům džungle, kde silní vykořisťují slabé (…) Důvod, proč mezinárodní systém nefunguje dostatečně dobře, nespočívá v samotné OSN, ale spíše v některých zemích, které se snaží prohlubovat rozdíly a neshody, povyšovat se nad všechny ostatní, podněcovat konfrontace a dokonce oživovat mentalitu studené války.“

I letos proběhly proti konání mnichovské bezpečnostní konference mohutné protestní akce. Lidský řetěz procházející centrem Mnichova a souběžná  demonstrace symbolicky obklopily místo konání Siko, hotel Bayerischer Hof. I přes odpolední sobotní déšť náměstí Stachus bylo před začátkem demonstrace plné a navzdory chladnému a vlhkému počasí se na závěrečném shromáždění na náměstí Marienplatz shromáždilo více než 3 000 lidí. Zbývá jen dodat, že na zajištění bezpečnosti  válečných světových štváčů se podílelo na 50 tisíc příslušníku policejních sborů, včetně ČR.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
