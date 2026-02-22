Ukrajinka v nesnázích. Kvůli ČT a jejím poplatkům. Nacher přišel s příběhem

Vláda koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se v programovém prohlášení jasně zavázala k úplnému zrušení koncesionářských poplatků (poplatků za Českou televizi a Český rozhlas) jako k součásti svého programu. Tento krok by měl platit od 1. ledna 2027, tedy od začátku příštího roku, pokud poslanci schválí příslušné zákony.
Dosud nebylo jasně definováno konkrétní legislativní a finanční řešení; v koaliční debatě o tom probíhají diskuse.
Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher však upozorňuje, že televizní poplatky mají i další negativní rozměr. Doslova hovoří o tom, že mohou fungovat jako „past na cizince“.
Uvádí konkrétní případ, kdy se na něj obrátila občanka z Prahy se znepokojivým příběhem ženy z Ukrajiny, která do Česka utekla před válkou a dnes zde řádně pracuje jako uklízečka. Kvůli neuhrazení poplatků České televizi – mimo jiné i za období, kdy podle jeho slov v České republice ani fyzicky nepobývala – nyní Ukrajinka, pobírající minimální mzdu, čelí exekuci.
Ing. Patrik Nacher
Své tvrzení dokládá konkrétním exekučním dokumentem. Z něj je patrné, že původní vymáhaná částka ve výši 2987,70 Kč byla navýšena o náklady oprávněného a o náklady exekuce, takže celková částka k úhradě přesáhla 10 tisíc korun.
Ve svém vyjádření pak Nacher zdůrazňuje lidský rozměr celé věci. „Považuji za lidsky velmi smutné, že žena, která do České republiky utekla před válkou, začala zde záhy vykonávat legální zaměstnání včetně zákonných odvodů, trvalý pobyt měla hlášen na úřadě městské části a ani nevlastnila televizní přijímač, je s ohledem na proti ní vedenou exekuci a na výši jejího pravidelného příjmu ve velmi obtížné životní situaci.“
Připouští, že situace může být formálně v souladu s českým právem, zároveň ji však označuje za nelogickou a absurdní. „Situace, v níž se do exekuce kvůli neuhrazení televizních poplatků dostane (nejen) nízkopříjmový, daně odvádějící cizinec nevlastnící televizní přijímač, možná může být v souladu s nynějším českým právem – domnívám se však, že z pohledu logicky přemýšlejícího člověka jde o naprosto absurdní stav.“
Zároveň argumentuje širším evropským kontextem a tvrdí, že systém koncesionářských poplatků je přežitkem. Připomíná, že řada zemí EU jej v posledních letech zrušila nebo nahradila jiným modelem financování. Nahrazení efektivnějším způsobem financování veřejnoprávních médií by přineslo nejen úspory při správě a výběru poplatků, ale také by pomohlo předejít podobným sociálně citlivým případům, jaký popisuje.
