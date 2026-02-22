Ukrajinka v nesnázích. Kvůli ČT a jejím poplatkům. Nacher přišel s příběhem

22.02.2026 8:00 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Poslanec Patrik Nacher (ANO) označuje koncesionářské poplatky za „past na cizince“. Poukazuje na případ Ukrajinky pracující v Česku, která kvůli neuhrazeným poplatkům čelí exekuci, přestože televizi ani nevlastnila. Systém má podle něj tvrdé a absurdní dopady, které by měly vést k jeho změně.

Ukrajinka v nesnázích. Kvůli ČT a jejím poplatkům. Nacher přišel s příběhem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká televize, ilustrační foto

Vláda koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se v programovém prohlášení jasně zavázala k úplnému zrušení koncesionářských poplatků (poplatků za Českou televizi a Český rozhlas) jako k součásti svého programu. Tento krok by měl platit od 1. ledna 2027, tedy od začátku příštího roku, pokud poslanci schválí příslušné zákony. 

Dosud nebylo jasně definováno konkrétní legislativní a finanční řešení; v koaliční debatě o tom probíhají diskuse. 

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

97%
1%
2%
hlasovalo: 21749 lidí
Navzdory vládnímu záměru zrušit poplatky se část politické scény a odborníků vyjadřuje skepticky. Senát vyzval vládu, aby od záměru upustila, s tím, že stávající systém koncesionářských poplatků podle něj zajišťuje stabilní a nezávislé financování veřejnoprávních médií.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher však upozorňuje, že televizní poplatky mají i další negativní rozměr. Doslova hovoří o tom, že mohou fungovat jako „past na cizince“.

Uvádí konkrétní případ, kdy se na něj obrátila občanka z Prahy se znepokojivým příběhem ženy z Ukrajiny, která do Česka utekla před válkou a dnes zde řádně pracuje jako uklízečka. Kvůli neuhrazení poplatků České televizi – mimo jiné i za období, kdy podle jeho slov v České republice ani fyzicky nepobývala – nyní Ukrajinka, pobírající minimální mzdu, čelí exekuci.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Své tvrzení dokládá konkrétním exekučním dokumentem. Z něj je patrné, že původní vymáhaná částka ve výši 2987,70 Kč byla navýšena o náklady oprávněného a o náklady exekuce, takže celková částka k úhradě přesáhla 10 tisíc korun.

Ve svém vyjádření pak Nacher zdůrazňuje lidský rozměr celé věci. „Považuji za lidsky velmi smutné, že žena, která do České republiky utekla před válkou, začala zde záhy vykonávat legální zaměstnání včetně zákonných odvodů, trvalý pobyt měla hlášen na úřadě městské části a ani nevlastnila televizní přijímač, je s ohledem na proti ní vedenou exekuci a na výši jejího pravidelného příjmu ve velmi obtížné životní situaci.“

Připouští, že situace může být formálně v souladu s českým právem, zároveň ji však označuje za nelogickou a absurdní. „Situace, v níž se do exekuce kvůli neuhrazení televizních poplatků dostane (nejen) nízkopříjmový, daně odvádějící cizinec nevlastnící televizní přijímač, možná může být v souladu s nynějším českým právem – domnívám se však, že z pohledu logicky přemýšlejícího člověka jde o naprosto absurdní stav.“

Zároveň argumentuje širším evropským kontextem a tvrdí, že systém koncesionářských poplatků je přežitkem. Připomíná, že řada zemí EU jej v posledních letech zrušila nebo nahradila jiným modelem financování. Nahrazení efektivnějším způsobem financování veřejnoprávních médií by přineslo nejen úspory při správě a výběru poplatků, ale také by pomohlo předejít podobným sociálně citlivým případům, jaký popisuje.

Psali jsme:

Olympijský výpad redaktora ČT. Lidi to rozpálilo do běla
Holec nad nápadem herce Čermáka: Nejkratší cesta do lágru. Umělci kolaboranti to mají v sobě
Ať důchodcům ty dvě stovky za ČT platí děti. Hynek Čermák vymyslel, jak zachovat poplatky
Politici jsou odpovědní lidem, ne zaměstnanci ČT. Holec natřel Stacha

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , exekuce , poplatky , Nacher , Ukrajinka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je ČT natolik kvalitní a důležitá, aby za ni občané povinně platili poplatky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Zrušená cesta do USA

Máte náhradní termín? A to jste ji zrušil vy nebo jak to přesně bylo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ústí není Praha. Falešný ruský dron už je napadrť

8:20 Ústí není Praha. Falešný ruský dron už je napadrť

Makety dronů Šáhid instalované na náměstí v Ústí nad Labem někdo poškodil. Fotografie rozmlácených e…