Hejtman Kuba: Víc než ideologie prospívá v politice snaha řešit problémy

13.04.2026 15:11 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volební spolupráci mezi Naším Českem a hnutím MY Martina Netolického.

Hejtman Kuba: Víc než ideologie prospívá v politice snaha řešit problémy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jihočeský hejtman Martin Kuba

Je to venku. Domluvili jsme se s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a jeho hnutím MY na spolupráci s Naším Českem.

Martina znám jako politika, který se vždycky snaží všechny věci a problémy řešit věcně a poctivě. A i když jsme historicky každý patřili do jiné politické strany, tak právě jeho přístup k politice byl a je pro mě vždycky důkazem, že víc než ideologie prospívá v politice obyčejná snaha normálně řešit problémy. A to je to, co chceme s Naším Českem do politiky přinášet.

Martin dokázal s týmem lidí kolem něj, v čele se starostou Letohradu a senátorem Petrem Fialou, vybudovat v regionu úspěšné politické hnutí MY se spoustou starostů, kteří úspěšně vedou svoje města a obce. Martin pak dokázal obhájit pozici hejtmana i bez velké politické strany za zády, což vůbec není jednoduché. Teď jsme se domluvili na tom, že už v letošních komunálních volbách v pardubickém kraji propojíme naše značky MY-Naše Česko a do budoucna budeme společně pracovat na tom, abychom v příštích krajských a parlamentních volbách už mohli kandidovat pod jednou zastřešující značkou Naše Česko.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
Psali jsme:

Hejtman Kuba: Svléká se před radnicí, mlátí na její dveře holým zadkem a s posměchem vykřikuje
Menší, méně vlivný, ale má se k světu. Budil varuje, co v Česku vyrostlo
Kuba (Naše Česko): Naše Česko je oficiálně zaregistrované
Hejtman Kuba: Nejde o procenta, ale o práci pro normální lidi

Hejtman Kuba: Víc než ideologie prospívá v politice snaha řešit problémy

15:11 Hejtman Kuba: Víc než ideologie prospívá v politice snaha řešit problémy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volební spolupráci mezi Naším Českem a hnutím MY Ma…