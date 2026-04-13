Hejtman Kuba: Víc než ideologie prospívá v politice snaha řešit problémy

Je to venku. Domluvili jsme se s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a jeho hnutím MY na spolupráci s Naším Českem.
Martina znám jako politika, který se vždycky snaží všechny věci a problémy řešit věcně a poctivě. A i když jsme historicky každý patřili do jiné politické strany, tak právě jeho přístup k politice byl a je pro mě vždycky důkazem, že víc než ideologie prospívá v politice obyčejná snaha normálně řešit problémy. A to je to, co chceme s Naším Českem do politiky přinášet.
Martin dokázal s týmem lidí kolem něj, v čele se starostou Letohradu a senátorem Petrem Fialou, vybudovat v regionu úspěšné politické hnutí MY se spoustou starostů, kteří úspěšně vedou svoje města a obce. Martin pak dokázal obhájit pozici hejtmana i bez velké politické strany za zády, což vůbec není jednoduché. Teď jsme se domluvili na tom, že už v letošních komunálních volbách v pardubickém kraji propojíme naše značky MY-Naše Česko a do budoucna budeme společně pracovat na tom, abychom v příštích krajských a parlamentních volbách už mohli kandidovat pod jednou zastřešující značkou Naše Česko.
