Hejtman Okleštěk: V mobilní kanceláři jsem načerpal spoustu námětů

„Na sever regionu by měl jet každý, kdo chce vědět, jaké priority a problémy řeší lidé žijící 130 kilometrů od sídla kraje. V mobilní kanceláři jsem načerpal spoustu námětů, které by mohly zdejšímu regionu pomoci,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Právě bezprostřední kontakt s občany a snaha zjistit, co je trápí a jak by jim kraj mohl pomoci, daly vzniknout projektu Hejtmanova mobilní kancelář. S ojetým karavanem dosud Okleštěk zamířil například do Hranic nebo do Šternberka.

Videosestřih z návštěvy hejtmana na Javornicku si můžete prohlédnout ZDE. Ladislav Okleštěk během návštěvy regionu diskutoval nejen s občany na ulici, ale také s podnikateli a školáky. Navíc se zúčastnil cvičení složek integrovaného záchranného systému, které se tam připravovaly na povodně.

Ladislav Okleštěk ANO 2011



autor: PV