Hejtmanka Vildumetzová: Kraj požaduje zastoupení ve Správní radě Nadace FILM - FESTIVAL Karlovy Vary

20.03.2018 7:35

Karlovarský kraj patří k partnerům Mezinárodního filmového festivalu (MFF) stejně jako město Karlovy Vary. Při plánovaných změnách v obsazení Správní rady Nadace FILM - FESTIVAL Karlovy Vary však její předseda, primátor krajského města Petr Kulhánek, se zástupcem kraje nepočítá. Po vypršení pětiletého mandátu Josefa Novotného by měl uvolněné místo obsadit zastupitel města Čestmír Bruštík. Ten by tak byl ve Správní radě společně s primátorem a uvolnil by své původní místo v Dozorčí radě dalšímu městskému zastupiteli Michalu Riškovi.