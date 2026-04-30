Herman (ANO): Požadujeme důsledné vyšetření kauzy Příbramské nemocnice

30.04.2026 11:48 | Tisková zpráva
autor: PV

Zastupitelé za ANO ve středočeském kraji požadují důsledné vyšetření kauzy Příbramské nemocnice, kde podle informací médií a policie docházelo k opakovanému zneužívání dotací.

Foto: Martin Herman
Popisek: Martin Herman

Zároveň odmítají alibismus hejtmanky Petry Peckové ze STAN, která bagatelizuje další korupční kauzu, která se dotýká kraje.

Zastupitelé hnutí ANO požadují důsledné vyšetření korupční kauzy v Příbramské nemocnici, která spadá do sítě krajských nemocnic. Podle Tomáše Helebranta, předsedy klubu ANO na kraji je naprosto absurdní, že hejtmanka přehazuje odpovědnost na druhé v situaci, kdy jde o nemocnici, která spadá pod kraj a v momentě, kdy policie zasahuje přímo v sídle kraje.

Zastupitelský klub vyzývá hejtmanku Petru Peckovou a vedení Středočeského kraje k přijetí zodpovědnosti a vyvození důsledků z celé této kauzy, která vrhá špatné světlo na celý kraj. „Středočeský kraj má dostatek kontrolních mechanismů, které může využít ve vztahu ke svým krajským nemocnicím. Jmenuje členy představenstva, např. i jeho místopředsedu apod., alibistické vyjádření hejtmanky je tedy přinejmenším diskutabilní,“ uvedl předseda Zastupitelského klubu ANO Tomáš Helebrant v reakci na hejtmančina slova, která se pokusila celou kauzu přehodit jen na vedení Příbramské nemocnice.

„Máme oprávněné obavy, že podobné modely chování mohou být i v jiných krajských zařízeních, protože vyjádření hejtmanky ukazuje, že vůbec nemá tuto oblast pod kontrolou,“ uvedl další zastupitel a člen středočeského ANO Martin Herman. Ten navíc upozorňuje, že se jedná o další korupční kauzu, která je spojená s hnutím STAN: „O odpovědnosti kraje není pochyb, protože předmětné smlouvy kromě ředitele nemocnice podepsal i místopředseda představenstva Petr Halada (STAN), kterého toto hnutí do funkce dosadilo.“.

Podle hnutí ANO má vedení kraje na příbramskou nemocnici přímý vliv, neboť ji navíc prostřednictvím Valné hromady a Rady kraje řídí. Z pohledu možného zneužití evropských financí se k další kauze Petry Peckové vyjádřila i europoslankyně a středočeská zastupitelka Jaroslava Pokorná Jermanová. „Je třeba mít na paměti, že pokud se do případu vložil Úřad evropského žalobce a jde o zneužití evropských peněz z krajských dotací, je Kraj povinen využívání peněz, které nemocnici v Příbrami poskytl, kontrolovat,“ uvedla.

Martin Herman, MPA

  • ANO 2011
  • krajský zastupitel
