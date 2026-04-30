Herman (ANO): Požadujeme důsledné vyšetření kauzy Příbramské nemocnice

Zároveň odmítají alibismus hejtmanky Petry Peckové ze STAN, která bagatelizuje další korupční kauzu, která se dotýká kraje.
Zastupitelé hnutí ANO požadují důsledné vyšetření korupční kauzy v Příbramské nemocnici, která spadá do sítě krajských nemocnic. Podle Tomáše Helebranta, předsedy klubu ANO na kraji je naprosto absurdní, že hejtmanka přehazuje odpovědnost na druhé v situaci, kdy jde o nemocnici, která spadá pod kraj a v momentě, kdy policie zasahuje přímo v sídle kraje.
Zastupitelský klub vyzývá hejtmanku Petru Peckovou a vedení Středočeského kraje k přijetí zodpovědnosti a vyvození důsledků z celé této kauzy, která vrhá špatné světlo na celý kraj. „Středočeský kraj má dostatek kontrolních mechanismů, které může využít ve vztahu ke svým krajským nemocnicím. Jmenuje členy představenstva, např. i jeho místopředsedu apod., alibistické vyjádření hejtmanky je tedy přinejmenším diskutabilní,“ uvedl předseda Zastupitelského klubu ANO Tomáš Helebrant v reakci na hejtmančina slova, která se pokusila celou kauzu přehodit jen na vedení Příbramské nemocnice.
„Máme oprávněné obavy, že podobné modely chování mohou být i v jiných krajských zařízeních, protože vyjádření hejtmanky ukazuje, že vůbec nemá tuto oblast pod kontrolou,“ uvedl další zastupitel a člen středočeského ANO Martin Herman. Ten navíc upozorňuje, že se jedná o další korupční kauzu, která je spojená s hnutím STAN: „O odpovědnosti kraje není pochyb, protože předmětné smlouvy kromě ředitele nemocnice podepsal i místopředseda představenstva Petr Halada (STAN), kterého toto hnutí do funkce dosadilo.“.
Podle hnutí ANO má vedení kraje na příbramskou nemocnici přímý vliv, neboť ji navíc prostřednictvím Valné hromady a Rady kraje řídí. Z pohledu možného zneužití evropských financí se k další kauze Petry Peckové vyjádřila i europoslankyně a středočeská zastupitelka Jaroslava Pokorná Jermanová. „Je třeba mít na paměti, že pokud se do případu vložil Úřad evropského žalobce a jde o zneužití evropských peněz z krajských dotací, je Kraj povinen využívání peněz, které nemocnici v Příbrami poskytl, kontrolovat,“ uvedla.
Martin Herman, MPA
