Goláň (ODS): Čeká nás rozpočtový armagedon

Milí přátelé, v pondělí mě čeká zasedání zastupitelstva Zlínského kraje, v úterý mimořádné jednání ÚPV v Praze a ve středu a ve čtvrtek pak na plénu projednávání ROZPOČTOVÉHO ARMAGEDONU této vlády. Ministryně Schillerová nám totiž do Senátu naservírovala takové změny rozpočtových pravidel a rozpočtové odpovědnosti, že se můžeme „těšit" i na půlbilionové schodky státního rozpočtu.
A není to žádný omyl, je to záměr. Zrušila také důchodový účet, přesně ten, jehož zrušení jste tak hlasitě vyčítali nám, milí voliči ANO. Jenže teď ho s klidem ruší vaše vlastní ministryně. Přebytky z důchodového pojištění se už nebudou převádět do dalších let, ale utratí se okamžitě.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Takže, milí důchodci, i kdyby stát v budoucnu na pojistném vybral víc, než kolik na důchodech vyplatí, neschová si tyto peníze na horší časy. Utratí je hned a na vaše penze si pak bude muset půjčit. A účet za to v podobě stamiliardových úroků z dluhů hodí na krk vašim dětem a vnukům.
A půjčí si vlastně úplně na všechno. Investice se totiž nově hlídat nebudou, nikdo nebude kontrolovat, jestli nepřekračují povolený deficit, i když ho reálně vytvářejí. Peníze původně určené na investice se tak projedí a vysypou z vrtulníku mezi občany a na samotné investice se zase půjčí, protože ty už se do zákonných limitů deficitu počítat nebudou. Učebnicový trik, jak obejít rozpočtovou odpovědnost.
A takových prasáren je tam mnohem víc. Ale o tom zase až těsně před jednáním pléna. A co to všechno kromě nepředvídatelně vysokého deficitu způsobí? Tohle obrovské utrácení roztočí inflaci, kterou pak ČNB bude krotit vysokými úroky. A tak, milí spoluobčané, vás čekají drahé hypotéky a ekonomika půjde do kopru. Nikdo si nebude chtít půjčovat tak drahé peníze, aby rozšiřoval a modernizoval své podnikání.
Blahopřeji, milí voliči vládní koalice. Tohle jste si zvolili. A teď teprve uvidíte, co je to rozvrácený stát a nejhorší vláda v dějinách této země.
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