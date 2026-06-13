Letiště Praha zvýšilo provozní zisk na 5,1 miliardy korun

Ve srovnání s předchozím rokem se tak provozní výsledek hospodaření společnosti zvýšil o 0,8 miliardy korun. Čistý zisk Letiště Praha za rok 2025 dosáhl 3,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst rovněž o 0,8 miliardy korun.
„Letiště Praha je součástí strategické infrastruktury státu, která má přímý dopad na výkon české ekonomiky, příliv investic, cestovní ruch i konkurenceschopnost České republiky. Právě proto považuji modernizaci letiště za typickou prorůstovou investici s dlouhodobým přínosem pro české občany i firmy,“ říká místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a upřesňuje: „Makroekonomická analýza zároveň potvrzuje, že každý další milion cestujících přináší české ekonomice miliardy korun navíc, tisíce pracovních míst a má významný multiplikační efekt napříč celou ekonomikou. V době rostoucí mezinárodní konkurence je schopnost realizovat velké infrastrukturní projekty jedním z klíčových předpokladů budoucí prosperity země. Vzhledem ke schválené dividendové politice a plánovaným investičním aktivitám stát jako jediný akcionář rozhodl o výplatě dividendy ve výši 20 % z čistého zisku. Chceme, aby se letiště dynamicky rozvíjelo a modernizovalo,“ dodala Alena Schillerová.
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„Jsem velmi rád, že loňský rok opět potvrdil stabilní růst Letiště Praha napříč klíčovými ukazateli. Další nárůst počtu odbavených cestujících, pokračující obnova leteckých spojení i efektivní řízení nákladů se pozitivně promítly do hospodářských výsledků společnosti. Zároveň jsme zahájili řadu významných investičních akcí, které představují první konkrétní kroky plánované rozsáhlé modernizace Letiště Václava Havla Praha,“ říká Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.
Letiště Václava Havla Praha v roce 2025 odbavilo celkem 17,8 milionu cestujících, tedy o 1,4 milionu více než v předchozím roce. Na pražském letišti během roku působilo celkem 84 leteckých společností, které nabízely spojení do 194 destinací. Ve spolupráci s leteckými dopravci bylo v průběhu roku otevřeno 19 nových linek.
Letecké výnosy Letiště Praha dosáhly v roce 2025 výše 7,1 miliardy korun, neletecké výnosy pak činily 3,7 miliardy korun. Společnost pokračovala také v rozvoji obchodních a zákaznických služeb. V průběhu roku bylo otevřeno 18 restauračních či obchodních jednotek tak, aby se rozšířila nabídka pro cestující. Letiště Praha zároveň zavedlo novou službu Flexi parking, která nabízí cenově výhodné parkování v blízkosti letiště včetně dopravy k terminálům klimatizovanou dodávkou.
V roce 2025 Letiště Praha pokračovalo také v investicích do modernizace letištní infrastruktury. Jednalo se zejména o rozsáhlé úpravy okolí hlavní dráhy, výstavbu kolektoru či rekonstrukci administrativní budovy v Terminálu 1. Celkový objem investic dosáhl 3,5 miliardy korun.
Letiště Praha podle aktuální situace očekává, že v letošním roce odbaví celkem 18,6 milionu cestujících.
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