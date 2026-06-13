Farský (STAN): Babiš nemá záklopku

V Bruselu se připravovalo plénum, které nás čeká zase příští týden. Já jsem byl ale v pohybu. Nejprve za vámi v regionech, to jsem si moc užil! A pak jsem cestoval do Irska, kde jsme měli takové „týmové soustředění“ naší frakce EPP. Mám spoustu podnětů a dobité energie. Pojďme se ohlédnout, co se dělo.
Svoboda do vesmíru
Do vesmíru znovu poletí Čech! Po více než 40 letech od letu Vladimíra Remka zamíří na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS armádní pilot a astronaut ESA Aleš Svoboda. Na orbitě by měl strávit dva týdny a zapojit se nejen do mezinárodních experimentů, ale i do třinácti českých vědeckých projektů. Dobrá zpráva pro českou vědu, technologie i firmy! A taky hezká připomínka, že i z Česka se dá dostat až ke hvězdám.
Injekce muniční iniciativě
Německo přispěje do české muniční iniciativy dalšími 300 miliony eur. Není to jen významná finanční injekce, ale hlavně jasný signál důvěry. Kdyby iniciativa nefungovala, těžko by do ní naši partneři posílali další miliardy. Český projekt se za poslední rok stal jedním z nejviditelnějších příspěvků naší země k evropské bezpečnosti a ukázal, že i středně velká země může přijít s řešením, které má skutečný dopad. O to nepochopitelnější je, když dnes Andrej Babiš a jeho vláda tuto iniciativu zpochybňuje a zlehčuje. Zatímco naši spojenci potvrzují důvěru konkrétními činy a penězi, doma sledujeme snahu pošpinit projekt, díky kterému si Česko vybudovalo respekt a dobré jméno daleko za svými hranicemi.
Babiš nemá záklopku
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
A když už jsem zmínil pana premiéra… Ve Sněmovně se objevila úprava zákona o střetu zájmů. ANO, SPD a Motoristé přicházejí se změnou, která v praxi výrazně oslabuje to, co mělo být samozřejmostí - jasnou hranici mezi výkonem veřejné funkce a byznysem. Oficiálně „zpřesnění pravidel“, reálně ale změna, která by otevřela dveře k čerpání veřejných peněz i tam, kde doteď platil stop stav. A to především pro firmy spojené s členy vlády.
Náhoda? Nemyslím si. Nejvíc by z toho totiž profitoval Agrofert Andreje Babiše. Pokud se zákony začnou přepisovat tak, aby se zpětně upravily podmínky pro jednoho z nejmocnějších hráčů na politické scéně, nejde o technickou novelu, ale o učebnicový příklad ohýbání pravidel, která měla platit právě proti tomu, co dnes sledujeme.
Regiony mají co nabídnout
Zakončím přehled pozitivně. Opět jsem se přesvědčil, jak může kraj, město, obec, vesnice vzkvétat, když je řídí srdcaři. A já měl to štěstí, že jsem hned několik z nich tento týden navštívil. Čekaly mě totiž další zastávky mých výjezdů po Česku - tentokrát jsem měl na programu Vysočinu a Pardubický kraj. Na Vysočině jsem se rád podíval do Velkého Meziříčí, kde mi byl průvodcem starosta Alexandros Kaminaras. Navštívil jsem firmu Sanborn a povídal si s podnikateli.
Pak jsem přejel do Pardubického kraje, kde jsem - pozor - v OBCI Vysočina (trošku matoucí, vím) moc rád viděl dlouholetého starostu Tomáše Dubského. Ozkoušel jsem prodejnu, která má otevřeno 24/7 a prošel si památky. A starosta Dan Brýdl mě provedl litomyšlským zázrakem. Jde to. Třešničkou bylo, že jsem si nebookoval hotel, ale rozbalil spaní pod širákem. České léto ve vzduchu.
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