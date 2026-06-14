Temná čísla ČT. Nacher odhalil znepokojivé věci

Jedním z nich je vývoj důvěry veřejnosti v Českou televizi. Celkový souhlas s výrokem, že „ČT je důvěryhodná“, dosáhl v trackingovém výzkumu České televize hodnoty 62 procent. To podle Nachera znamená meziroční pokles o čtyři procentní body a zároveň nejnižší hodnotu od roku 2018.
O stejnou hodnotu, tedy o čtyři procentní body, podle zveřejněných údajů vzrostl i nesouhlas s uvedeným výrokem. Nedůvěra vůči České televizi se tak zvýšila na 33 procent.
Media Tenor označila část příspěvků za nevyvážené
Nacher upozornil také na závěry společnosti Media Tenor. Ta vyhodnocovala náhodně vybrané příspěvky z hlavní zpravodajské relace Události.
Podle zveřejněných údajů bylo 19 z 600 analyzovaných příspěvků označeno jako obsahově nevyvážených.
Česká televize získala z poplatků přes šest miliard korun
Dalším bodem byly příjmy z televizních poplatků. Česká televize podle výroční zprávy loni získala z televizních poplatků 6,338 miliardy korun.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Jde o téměř 600 milionů korun více oproti předchozímu roku a zároveň o 188 milionů korun více, než předpokládal rozpočtový plán.
Poslanec Nacher upozornil také na náklady spojené s výběrem a vymáháním televizních poplatků.
V souvislosti s dlužnými poplatky televize veřejné služby podala 20 tisíc žalob a rozeslala 189 tisíc upomínek. Náklady spojené s výběrem a vymáháním televizních poplatků podle výroční zprávy přesáhly 141 milionů korun.
Ve výroční zprávě se objevily i výhrady týkající se transparentnosti.
Dozorčí komise Rady ČT konstatovala, že v dílčích případech docházelo k nadměrnému rozsahu znečitelnění dokumentů, které přesahovalo nezbytnou míru ochrany obchodního tajemství.
Analýza kritizovala nestrannost moderátorů
Pozornost věnoval první místopředseda Sněmovny také analýze politických debat před sněmovními volbami.
Ta podle citace z výroční zprávy „kritičtěji hodnotí roli a nestrannost moderátorů“. Podle analýzy se místy objevovaly návodné či hodnotící formulace, rozdílná míra konfrontace mezi jednotlivými aktéry nebo jemné verbální signály, například tón hlasu či mimika, které mohly naznačovat postoj moderátorů a ovlivňovat vnímání jejich neutrality.
Autoři analýzy proto doporučili České televizi důsledněji dbát na neutralitu moderace a vyváženější přístup ke všem účastníkům politických debat.
???? Rada ČT v průběhu tohoto týdne zveřejnila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČT v roce 2025. Více než dvousetstránkový dokument obsahuje řadu zajímavých informací a dat… ??— Patrik Nacher (@PatrikNacher) June 14, 2026
?? Klesající důvěra v ČT ?? celkový souhlas s výrokem „ČT je důvěryhodná” dosáhl v rámci… pic.twitter.com/ndvB7dRnJz
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