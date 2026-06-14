EU by měla změnit postoj k Rusku, říká Drulák

Úvodem Petr Drulák mluvil o tom, do jaké míry podle něj dnešní konflikty na Blízkém východě ovlivňuje extrémní víra. Za jeden z důležitých faktorů označil i křesťanský sionismus ve Spojených státech.
„Určitě je to faktor, který je silnější než v minulosti. Neodvažoval bych se říct, že je to jediná příčina, ale samozřejmě část té americké podpory Izraeli proti Íránu je motivována, řekněme, tím, čemu se říká křesťanský sionismus,“ řekl v rozhovoru pro Startitup.
Podle Druláka jde ve Spojených státech o velmi silný proud, který má vliv i na pohled části americké veřejnosti na izraelské války. „Tento směr je ve Spojených státech velmi silný, zahrnuje desítky milionů lidí, což samozřejmě nejsou všichni fanatici, ale významná část z nich skutečně fanatiky jsou a mají poměrně apokalyptickou představu o budoucnosti světa. A války, které vede Izrael, do této představy zapadají a oni je z těchto důvodů i podporují,“ uvedl.
V případě Izraele je dle jeho slov nutné rozlišovat mezi různými proudy judaismu a samotným sionismem. Zdůraznil, že sionismus nevychází jednoduše z židovského náboženství a že vztah mezi judaismem a sionismem je historicky složitý.
Někteří členové izraelské vlády používají genocidní rétoriku
Postupem času objevily i nábožensky orientované proudy, které přijaly velmi tvrdé, protipalestinské a nesmiřitelné postoje. „To, co já bych dnes viděl jako politicky relevantní faktor fanatismu, je právě část toho judaistického náboženství, která se vydala cestou toho velmi nesnášenlivého sionismu a který dnes v Izraeli skutečně posílil způsobem, který před takovými 20–30 lety by byl těžko předvídatelný,“ podotkl.
Kriticky se vyjádřil také k části současné izraelské politické reprezentace. Podle něj zastávají někteří vlivní představitelé izraelské vlády krajně nesmiřitelné postoje. „V izraelské vládě jsou na vlivných postech i lidé, kteří představují tu nejnesnášenlivější složku izraelské společnosti, jejíž rétorika je skutečně genocidní. Tito lidé mluví způsobem, který je srovnatelný se způsobem, jakým mluvili nacisté o Židech,“ pokračoval Drulák s to se netýká premiéra Benjamina Netanjahua.
K tématu náboženského fanatismu ve Spojených státech se Drulák poté vrátil i v souvislosti s ministrem obrany Petem Hegsethem. Právě on podle něj představuje politický typ, který tuto víru sdílí. „Tento politický představitel ozbrojených složek, on sám je příkladem křesťanského sionisty. Skutečně věří, že dojde k tomu druhému příchodu Krista, který bude spojen právě s tou velkou válkou v Izraeli. A ti vyvolení, křesťané, podtrhuji křesťané, nikoli Židé, ti pak s tím Ježíšem půjdou zase zpátky na nebe. To je tedy víra, kterou Hegseth sdílí,“ uvedl Drulák s tím, že to je velmi nebezpečné, jelikož jde o apokalypsu, kterou tito lidé s naději vyčkávají.
Podpora Izraele se Americe láme
Všímá si, že americká společnost není v pohledu na Izrael jednotná. „Ten fanatismus pomáhá upevnit podporu Izraele, jakkoliv podpora Izraele se uvnitř Ameriky hroutí, protože je druhá část Ameriky, která tohle nesdílí a která se s děšením dívá na tyhle fanatiky,“ uvedl Drulák. „To, co dělá Izrael, ty zločiny, které páchá Izrael, jsou v podstatě těžko omluvitelné, těžko opomenutelné,“ prohlásil.
V souvislosti s kritikou Izraele lidé často čelí nálepce antisemitismu. Drulák doplnil, že se však používá tak široce, že postupně ztrácí svůj původní význam. „Je to taková jednoduchá nálepka. Myslím si, že je používaná po desítky let s velkou jednoduchostí, ale řekl bych, že ztrácí svou sílu. Právě protože to přehnali,“ uvedl Drulák.
Podle něj se dnes za antisemitismus někdy označují i obecně humanistické postoje a tvrdá kritika izraelské politiky. „Ta nálepka pro mě osobně ztratila význam. Myslím si, že už ani nemá tu toxicitu, co mívala, což je možná i pro Židy bude trochu problém, protože ono pak skutečně může dojít k určité normalizaci toho antisemitismu,“ poukázal profesor.
Írán nelze jednoduše porazit
Zásadní dopady mohlo mít zejména pokračující omezení provozu v Hormuzském průlivu, kterým celý svět tím zasažen, včetně americké ekonomik: „Celý svět tím zasažen, včetně americké ekonomiky,“ upozornil.
V rozhovoru zároveň hovořil o omezené účinnost vojenského řešení vůči Íránu „Ukazuje se, že těmi standardními konvenčními metodami ten Írán porazit nemůže. Mohl by tam poslat jaderné zbraně, ale to je něco, co zatím, alespoň zatím, neslyšíme. Nepřijde mi, že to někdo ve Spojených státech reálně zvažuje, což je dobře,“ řekl.
Proto se Washington ocitá v rozporuplné situaci – na jedné straně podporuje Izrael, současně ale může mít zájem na co nejrychlejším dosažení příměří.
Petr Drulák zároveň poukázal na domácí politickou situaci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s tím, že jeho prostor pro ústup z konfrontačního kurzu je omezený. „Netanjahu má před sebou podzimní volby, bojuje o politické přežití. Jeho politické přežití je vázáno na jeho osobní svobodu. Pokud on politicky prohraje, tak nejspíš skončí ve vězení, pokud neuteče do Spojených států amerických. Má na krku velké problémy, korupční skandály,“ uvedl Drulák.
Nevyloučil proto ani možnost budoucího napětí mezi Spojenými státy a Izraelem. „V určité chvíli možná dojde i k větší konfrontaci mezi Washingtonem a Tel Avivem. Trump v určité chvíli řekne těm Izraelcům: Tak jste v tom sami,“ dodal.
Profesor Drulák se v rozhovoru věnoval roli Spojených států, Ruska i Evropské unie. Podle něj by se Evropa měla zaměřit především na změnu svého postoje k Rusku, mezi Američany a Rusy je dle jeho pozorování určitá koordinace a dohody jsou, zatímco pro Izrael zůstává rozhodující vazba na Washington „Pro Izrael je rozhodující jenom jeden jediný vztah, a to je vztah se Spojenými státy americkými,“ uvedl bývalá diplomat.
Zároveň naznačil, že současné dění na Blízkém východě podle něj může mít další pokračování a že Izrael stojí před zásadní vnitřní otázkou. „Až se zbavíme Íránu, tak další na řadě je Turecko. Buď se Izrael sám vnitřně transformuje, nebo mu hrozí zánik,“ dodal.
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