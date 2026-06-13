Rédová (Stačilo!): Další evropské divadlo pro veřejnost

14.06.2026 16:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k staisícům bojeschopných Ukrajinců v Evropě

Rédová (Stačilo!): Další evropské divadlo pro veřejnost
Foto: Repro Youtube
Popisek: Kandidátka Stačilo!, Petra Rédová

Evropská unie i česká vláda najednou objevily, že v Evropě žijí statisíce ukrajinských mužů v branném věku. Jen v České republice jich je přes sto tisíc. Po více než čtyřech letech války přichází zpráva o zpřísnění pravidel. Jenže má to jeden háček. Tato změna se nebude týkat těch, kteří už tu jsou.

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Takže politici opět svolají tiskové konference, budou mluvit o odpovědnosti, bezpečnosti a nových pravidlech, ale na stávající situaci se nezmění prakticky nic. Pokud nám celé roky říkají, že Ukrajina bojuje o přežití a potřebuje každého schopného muže, pak je zcela legitimní otázka, proč toto pravidlo platí jen pro budoucí příchozí, a ne pro více než sto tisíc mužů, kteří už v České republice žijí? A pokud naopak mají právo zde zůstat, pracovat a budovat nový život, pak přestaňme lidem vyprávět pohádky o zásadním zpřísňování.

Občanům totiž nevadí pravda. Občanům vadí pokrytectví! Stejní politici, kteří ještě nedávno označovali každého kritika migrační politiky za populistu, dnes přiznávají, že problém existuje. Jen nemají odvahu ho skutečně řešit. Místo skutečných řešení dostáváme další dávku politického marketingu. Oznámí se změna, která dobře vypadá v titulcích, ale ve skutečnosti se nedotkne naprosté většiny lidí, kterých se týká.

Česká republika potřebuje jasná pravidla. Potřebuje vládu, která bude mluvit otevřeně a nebude občany považovat za hlupáky. Protože když se po letech zjistí, že přes sto tisíc bojeschopných mužů z válčící země zůstává mimo svou vlast, a jedinou reakcí je opatření, které se jich vůbec netýká, pak to není řešení. To je jen další kapitola evropského divadla pro veřejnost.

Petra Rédová Fajmonová, BSc.

  • BPP
  • krajská zastupitelka
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Článek obsahuje štítky

migrace , Ukrajina , Rédová , STAČILO!

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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