Hladík (KDU-ČSL): Aby politika pomáhala lidem v každodenním životě - klíčové

10.01.2026 12:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci na postu ministra pro životní prostředí.

Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

Když se ohlížím za svou prací ministra, jednu věc považuji za klíčovou. Aby politika skutečně pomáhala lidem v každodenním životě.

Když jsem psal dopis novému ministrovi, chtěl jsem mu předat hlavně zkušenost, že tenhle resort stojí na lidech. Na špičkových odbornících. Na spolupráci s obcemi, firmami i univerzitami.

A také na odvaze čelit tlakům, která je někdy stejně důležitá jako dobrý zákon. Právě v těžkých chvílích to pak nese ovoce.

Podzimní povodně v roce 2024 nebo letošní havárie cisteren s benzenem u Hustopečí nad Bečvou ukázaly, že máme velmi schopné lidi. Když jim dáme prostor dělat jejich práci, je naše společnost odolnější. Nemusí platit, že každá těžká zkouška končí tragickými osudy a tím, že lidé musí začínat znovu od nuly.

Na této fotce jsem byl s Marian Jurečka v Hanušovicích, kam jsme se dostali v první chvíli po té, co to tam spláchla velká voda. Vyčerpání těch lidí bylo obrovské, ale cítil jsem, jak je důležité tam být s nimi a nedělat ty věci jenom z kanceláře.

Přeji si, aby tento směr pokračoval. Protože silná země stojí na porozumění, dobrých vztazích, silných rodinách a zdravém prostředí kolem nás.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Hladík

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

ČT vymáhá poplatky od neregistrovaných

Česká televize aktuálně rozesílá sdělení, kterým nutí občany, kteří stále nejsou registrováni jako její poplatníci, k přihlášení do evidence poplatníků ČT – tedy i ty občany, kteří nevlastní televizor, ale třeba jen mobilní telefon. ČT získává adresy neregistrovaných občanů porovnáváním seznamů odb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

