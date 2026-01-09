Hladík (KDU-ČSL): Aby politika pomáhala lidem v každodenním životě - klíčové

Když se ohlížím za svou prací ministra, jednu věc považuji za klíčovou. Aby politika skutečně pomáhala lidem v každodenním životě.
Když jsem psal dopis novému ministrovi, chtěl jsem mu předat hlavně zkušenost, že tenhle resort stojí na lidech. Na špičkových odbornících. Na spolupráci s obcemi, firmami i univerzitami.
A také na odvaze čelit tlakům, která je někdy stejně důležitá jako dobrý zákon. Právě v těžkých chvílích to pak nese ovoce.
Podzimní povodně v roce 2024 nebo letošní havárie cisteren s benzenem u Hustopečí nad Bečvou ukázaly, že máme velmi schopné lidi. Když jim dáme prostor dělat jejich práci, je naše společnost odolnější. Nemusí platit, že každá těžká zkouška končí tragickými osudy a tím, že lidé musí začínat znovu od nuly.
Na této fotce jsem byl s Marian Jurečka v Hanušovicích, kam jsme se dostali v první chvíli po té, co to tam spláchla velká voda. Vyčerpání těch lidí bylo obrovské, ale cítil jsem, jak je důležité tam být s nimi a nedělat ty věci jenom z kanceláře.
Přeji si, aby tento směr pokračoval. Protože silná země stojí na porozumění, dobrých vztazích, silných rodinách a zdravém prostředí kolem nás.
