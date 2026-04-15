Hoffmannová (Piráti): S ohledem na geopolitickou situaci nerušit současné financování ČT

15.04.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změnám financování veřejnoprávních médií.

Jsem zvědavá, jakým způsobem bude nový maďarský establishment nastavovat nezávislost veřejnoprávních médií.

Na tomto příkladě jde krásně vidět, co se stane, když "zestátníte" média, stanou se vaší hlásnou troubou a produkují to, co zrovna vládnoucí strana chce.

Samozřejmě, že opozice nyní jakoukoliv snahu napravit situaci bude interpretovat jako další politizaci.

A přesně proto by měla u nás veřejnoprávní média zůstat nezávislá, měly by se revidovat postupy volby do mediálních rad včetně jasných požadavků na kvalifikaci kandidátů a procesu výběru a s ohledem na geopolitickou situaci nerušit současné financování, už vůbec ne bez společenského konsenzu a kvalitní odborné širší debaty.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
