Holomčík (Piráti): Kvituji, že Evropská komise neustoupila agrokorporacím

Zastropování dotací, větší objem prostředků pro řešení sucha a dalších aktuálních problémů i větší důraz na rozvoj venkova. To jsou klíčové prvky návrhu společné zemědělské politiky 2021–2027 představeném Evropskou komisí, který čeká projednání v europarlamentu a Radě Evropské unie.

Po „brexitu“ se prostředky na realizaci společné zemědělské politiky sníží z cca 408 miliard eur v období 2014 – 2020 na 365 miliard eur alokovaných pro období následující. Proto vítáme úsporu prostředků zastropováním přímých plateb pro jeden podnik a možnost přesunutí ušetřených prostředků z účtů agrokorporací směrem k menším zemědělcům a venkovu. Dalším pozitivem je, že až 40 % celkových prostředků bude použito pro adaptaci na klimatickou změnu, tedy i na opatření vedoucí ke snižování následků sucha.

Celý návrh musí ještě projít legislativním procesem. Vývoj jednání budeme pečlivě hlídat. Je třeba, aby se do návrhu co nejméně zasahovalo a zároveň, aby podmínky pro zemědělce na národní úrovni nebyly opět kličkou, jak vyvést veřejné prostředky do kapes majitelů agrokorporací.

Mgr. Radek Holomčík Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rakouský kancléř Kurz: Je strašidelné, že většina lidí na sociálních dávkách žije ve Vídni. A polovina jsou cizinci Juncker se otřel o Italy a zvedl tím ze židlí vedení nové vlády Juncker vydal explozivní a převratné prohlášení k Rusku. Jakub Janda nevěří svým očím Spojené státy začaly uvalovat cla proti EU, ta se chce bránit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV