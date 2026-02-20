Baxa (ODS): Klempíř se snaží rozlišovat kulturu na správnou a špatnou

Ministr Oto Klempíř bohužel ukazuje, že kromě obecných hesel audiovizuálnímu prostředí zjevně nerozumí: přebírá špatné informace a mylně si stěžuje na nepodporu dětské tvorby.
Pane ministře, musíte ještě nějaký týden vyčkat, kdy Státní fond audiovize zveřejní výsledky podpory hrané seriálové tvorby. To, co komentujete, byly zatím zveřejněné výsledky DOKUMENTÁRNÍ seriálové tvorby.
Dokumentární seriálová tvorba má své jasné nástroje podpory u SFA.
Na druhou stranu zábavní i vzdělávací formáty pro děti a různé skupiny diváků dlouhodobě zajišťují právě média veřejné služby, jejichž stabilní financování chce současná vláda, jíž je Oto Klempíř členem, oslabit.
Jedná se o zábavně vzdělávací cykly, které většinou vznikají uvnitř televize. A jsou kvalitní!
Prosím, fakta jsou jasná – stačí je nepřekrucovat.
Tvorbu pořadů pro děti jsme navíc zakotvili v tzv. Memorandech o naplňování veřejné služby tak, aby je mohla Česká televize i dál tvořit v takové kvalitě, jako tomu bylo doposud.
Pan ministr Klempíř se ve své manipulaci tedy dopouští nejen amatérského omylu, ale především se svou dikcí snaží rozlišovat kulturní tvorbu na správnou a špatnou.
Vypadá to, jako by se od slovenské kolegyně opravdu učí.
