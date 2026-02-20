Baxa (ODS): Klempíř se snaží rozlišovat kulturu na správnou a špatnou

21.02.2026 12:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru Klempířovi.

Baxa (ODS): Klempíř se snaží rozlišovat kulturu na správnou a špatnou
Foto: Interview ČT24
Popisek: Martin Baxa

Ministr Oto Klempíř bohužel ukazuje, že kromě obecných hesel audiovizuálnímu prostředí zjevně nerozumí: přebírá špatné informace a mylně si stěžuje na nepodporu dětské tvorby.

Pane ministře, musíte ještě nějaký týden vyčkat, kdy Státní fond audiovize zveřejní výsledky podpory hrané seriálové tvorby. To, co komentujete, byly zatím zveřejněné výsledky DOKUMENTÁRNÍ seriálové tvorby.

Dokumentární seriálová tvorba má své jasné nástroje podpory u SFA.

Na druhou stranu zábavní i vzdělávací formáty pro děti a různé skupiny diváků dlouhodobě zajišťují právě média veřejné služby, jejichž stabilní financování chce současná vláda, jíž je Oto Klempíř členem, oslabit.

Jedná se o zábavně vzdělávací cykly, které většinou vznikají uvnitř televize. A jsou kvalitní!

Prosím, fakta jsou jasná – stačí je nepřekrucovat.

Tvorbu pořadů pro děti jsme navíc zakotvili v tzv. Memorandech o naplňování veřejné služby tak, aby je mohla Česká televize i dál tvořit v takové kvalitě, jako tomu bylo doposud.

Pan ministr Klempíř se ve své manipulaci tedy dopouští nejen amatérského omylu, ale především se svou dikcí snaží rozlišovat kulturní tvorbu na správnou a špatnou.

Vypadá to, jako by se od slovenské kolegyně opravdu učí.

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Plzeň otevřela novou lávku přes silnici I/20
Macinka jede v USA „bomby“. Podívejte, s kým už mluvil. A ještě bude
Knížák zakročil: Hon na Macinku. Falešné demonstrace Milionu chvilek
Ladislav Jakl: Nechte zpívat pitomce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Baxa , ODS , Klempíř

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je Oto Klempíř mužem na svém místě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Zrušená cesta do USA

Máte náhradní termín? A to jste ji zrušil vy nebo jak to přesně bylo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Baxa (ODS): Klempíř se snaží rozlišovat kulturu na správnou a špatnou

12:17 Baxa (ODS): Klempíř se snaží rozlišovat kulturu na správnou a špatnou

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru Klempířovi.