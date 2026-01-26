Hřib (Piráti): Odvahu všem, kteří se v USA staví na odpor zvůli moci

To, co vidíme ve Spojených státech, je naprosto děsivé. A nesmíme před tím zavírat oči jen proto, že je to za oceánem. Vražda Alexe Prettiho, zdravotníka z JIP, rukou federálních agentů, není „jen“ tragédií jednoho člověka. Je to přímý důsledek politiky, která vyměnila lidskost za hrubou sílu a populismus.
Tohle je svět, který hrozí i nám, pokud rezignujeme na hodnoty svobody a demokracie. Svět, kde se státní moc obrací proti vlastním občanům.
Piráti vždy stáli a budou stát na straně ochrany lidských práv a spravedlivého procesu. Nechceme stát, který své občany šikanuje, nebo dokonce zabíjí. Chceme stát, který je bezpečný, ale zároveň svobodný.
To, co se děje v USA, je varováním pro nás všechny. Musíme tohle toxické pojetí moci politicky porazit dřív, než se stane normou i ve střední Evropě. Odvahu všem, kteří se v USA staví na odpor zvůli moci.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.