Hřib (Piráti): Odvahu všem, kteří se v USA staví na odpor zvůli moci

27.01.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vraždu zdravotníka Alexe Prettiho federálními agenty

Hřib (Piráti): Odvahu všem, kteří se v USA staví na odpor zvůli moci
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

To, co vidíme ve Spojených státech, je naprosto děsivé. A nesmíme před tím zavírat oči jen proto, že je to za oceánem. Vražda Alexe Prettiho, zdravotníka z JIP, rukou federálních agentů, není „jen“ tragédií jednoho člověka. Je to přímý důsledek politiky, která vyměnila lidskost za hrubou sílu a populismus.

Tohle je svět, který hrozí i nám, pokud rezignujeme na hodnoty svobody a demokracie. Svět, kde se státní moc obrací proti vlastním občanům.

Piráti vždy stáli a budou stát na straně ochrany lidských práv a spravedlivého procesu. Nechceme stát, který své občany šikanuje, nebo dokonce zabíjí. Chceme stát, který je bezpečný, ale zároveň svobodný.

To, co se děje v USA, je varováním pro nás všechny. Musíme tohle toxické pojetí moci politicky porazit dřív, než se stane normou i ve střední Evropě. Odvahu všem, kteří se v USA staví na odpor zvůli moci.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Nemáte žádný ústavní nárok na konkrétního člověka ve vládě
Hřib (Piráti): Cirkus tady sledujeme každý den
Hřib (Piráti): Je nutné zabránit slovenské a maďarské cestě
Hřib (Piráti): Podpoříme Víta Rakušana

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , USA , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vyměnila současná politika lidskost za hrubou sílu a populismus?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Imunita

Dobrý den, tvrdíte, že politici nejsou nad lidi a měli by být vydáváni soudům. Proč, když ale tvrdíte, že má být měřeno všem stejně a já s tím úplně souhlasím, nezrušíte imunitu pro politiky? Nemyslíte, že ze sebe děláte něco víc už jen tím, že ji máte? A pak dochází k tomu, že místo, abyste řešili ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

9:15 Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

Nová obranná strategie USA pod vedením prezidenta Trumpa zásadně mění bezpečnostní realitu, na ktero…