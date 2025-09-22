Hřib (Piráti): Přípravu Městského okruhu posouváme o krok dál

Rada hl. m. Prahy schválila výběr dodavatelů veřejné zakázky na vypracování dokumentací pro povolení tří strategických dopravních staveb – úseků Městského okruhu Pelc-Tyrolka – U Kříže, Balabenka – Rybníčky a Libeňské spojky. Zakázka zahrnuje zajištění související inženýrské činnosti a koordinaci s dalšími připravovanými investičními projekty města, a to včetně průzkumných prací (bez geotechnického průzkumu) a zaměření. Celková hodnota zakázky dosahuje souhrnně 207 milionů Kč bez DPH, přičemž finance by měly být čerpány do konce roku 2030.
Rada hl. m. Prahy rozhodla o výběru dodavatelů veřejné zakázky na vypracování dokumentací pro pokračování Městského okruhu v úsecích Pelc-Tyrolka – U Kříže, Balabenka – Rybníčky a Libeňské spojky.
„Po deseti letech od otevření tunelu Blanka posouváme přípravu Městského okruhu o další krok dál. Vybrali jsme zhotovitele dokumentace pro stavební povolení tří klíčových úseků a ještě do konce tohoto volebního období zahájíme i geologický průzkum, který bude představovat nultou etapu samotné stavby. Jde o zásadní krok k tomu, aby se Pražané dočkali dokončení této strategické dopravní infrastruktury, jejíž přínosy pocítí na dlouhé desítky let,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.
MUDr. Zdeněk Hřib
„Vítám, že se nám daří naplňovat harmonogram této významné investiční akce. Dnešním rozhodnutím jsme zajistili pokračování projekční přípravy Městského okruhu v souladu s novým stavebním zákonem. Zároveň již květnové Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo a vydalo změnu územního plánu, která v plné míře propisuje tuto infrastrukturní stavbu do územně plánovací dokumentace, čímž byla naplněna další nezbytná podmínka pro povolení záměru,“ dodává Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.
Předmětem zakázky je zpracování dokumentací pro povolení záměrů staveb dle nového stavebního zákona a příslušné vyhlášky, a to včetně zajištění všech potřebných inženýrských činností, průzkumných prací, podkladových studií, geodetického zaměření a majetkoprávní přípravy. Součástí plnění je rovněž koordinace staveb s dalšími investicemi hl. m. Prahy a projekty Správy železnic. Zakázku zajistí tři různé společnosti, konkrétně:
- Stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – U Kříže: PUDIS a.s. (sdružení SG 0081 PTB), za nabídkovou cenu 32,55 mil. Kč bez DPH
- Stavba č. 0094 MO Balabenka – Rybníčky: SATRA, spol. s r.o. (sdružení SATRA-MOTT – MO 0094 - DPZ), za nabídkovou cenu 130,11 mil. Kč bez DPH
- Stavba č. 8313 Libeňská spojka: METROPROJEKT Praha a.s. (Společnost SG 8313 LS), za nabídkovou cenu 44,39 mil. Kč bez DPH
Celková hodnota veřejné zakázky činí 207,05 mil. Kč bez DPH.
Realizace tohoto kroku je významnou součástí přípravy pokračování Městského okruhu, který představuje jednu z nejdůležitějších dopravních staveb pro odlehčení přetíženého centra města a zajištění plynulejší dopravy v celé Praze. Nová trasa bude mít celkovou délku přibližně 10,5 km, přičemž naprostá většina povede v tunelech. Vydání povolení záměru stavby se předpokládá na přelomu let 2027 a 2028. Realizace stavby by měla navázat v roce 2030 a potrvá přibližně deset let.
Proces je veden podle nového stavebního zákona jako jednostupňové řízení, které umožňuje zrychlit postup při přípravě a následném vydání stavebního povolení. To je klíčové pro včasnou realizaci jednotlivých staveb, které patří mezi priority hl. m. Prahy v oblasti dopravní infrastruktury.
