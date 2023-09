Hřib (Piráti): Šest miliard Praha investuje do modernizace Strahovského tunelu

Radní hl. m. Prahy schválili postupnou modernizaci Strahovského tunelu v následujících deseti letech. Celkem by mělo být do konce roku 2033 investováno do tunelu přibližně šest miliard korun. Modernizovány budou technologie, odvodňovací šachty, vozovka či celková bezpečnost pro provoz automobilové dopravy i případný úkryt osob v případě ohrožení obyvatel.

reklama

Strahovský automobilový tunel byl otevřen v roce 1997, ale jeho projekt vznikal již v 80. letech minulého století. V roce 2002, tedy pět let po svém otevření, byl v rámci hodnocení FIA (Mezinárodní automobilová federace) hodnocen jako devátý nejbezpečnější tunel v Evropě ze 30 testovaných.

„Strahovský tunel je zásadní součástí Městského okruhu. Umožňuje přímé spojení mezi Smíchovem a Břevnovem a jeho průjezdnost je naprosto klíčová pro fungování automobilové dopravy ve městě. Proto Praha plánuje investovat do oprav tunelu v následujících deseti letech až šest miliard korun. Veškeré práce budou rozděleny do čtyř různých etap, které nebudou v konfliktu s dokončením rekonstrukce Barrandovského mostu,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„Strahovský tunel slouží nejen pražským řidičům již přes čtvrtstoletí, modernizaci potřebuje. Zvýší to i jeho bezpečnost, což je jednou z priorit současného vedení hlavního města,“ doplňuje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. V první etapě, která by měla začít v příštím roce, budou uskutečněny nezbytné průzkumné ověřovací a diagnostické práce na stavební a technologické části tunelu. Předpokladem je, že by práce měly být zahájeny na jaře. Tyto práce nebudou nijak ovlivňovat automobilový provoz.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

První etapa počítá s průzkumem betonu a výztuže horní klenby, paty tunelu, desky vozovky a spodní klenby. Dále také ochranného systému a přístupových štol. Tyto a další dílčí práce jsou plánovány přibližně do poloviny roku 2026.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22945 lidí

Ve druhé etapě (od června 2026 do října 2028), po skončení celkové rekonstrukce Barrandovského mostu, je v plánu prodloužit stávající odvodňovací šachty vedoucí z portálu Smíchov středem tunelu v délce asi 700 metrů. Poté bude následovat prodloužení šachty v celé délce tunelu a současně je v plánu vyrazit čtyři nové rozvodny, začít s výstavbou dvou trafostanic a vybudovat požární nádrž. I v této etapě by mělo být omezení provozu minimální, využity budou mimo jiné pravidelné noční uzávěry.

Třetí etapa se bude týkat vystrojování a zprovozňování nových technologií, a to až do poloviny roku 2031. Čtvrtá, a zároveň poslední, etapa bude zaměřena na výměnu povrchů vozovky a jejího odvodnění, instalaci bezpečnostních zařízení a celkovou modernizaci tunelu tak, aby mohl bezpečně sloužit nejen provozu automobilů, ale i pro případné ukrytí osob při ohrožení obyvatelstva, po dobu minimálně dalších 20 let bez nutnosti větší rekonstrukce. Ochranný systém Strahovského tunelu totiž slouží jako součást ochranného systému metra a je propojen s trasou B. Z metra může být zásobován elektrickou energií či například pitnou vodou.

Předpokládané rozložení financování:

2024 – 125 000 000 korun

2025 – 150 000 000 korun

2026 – 160 000 000 korun

2027 – 450 000 000 korun

2028 – 1 000 000 000 korun

2029 – 1 325 000 000 korun

2030 – 1 325 000 000 korun

2031 – 1 350 000 000 korun

2032 – 70 000 000 korun

2033 – 45 000 000 korun

Psali jsme: Hřib (Piráti): Hlavní práce na Barranďáku skončí podle plánu na konci srpna Hřib (Piráti): Jen za posledních 30 let se počet aut v Praze ztrojnásobil. Problém Hřib (Piráti): Dvorecký most má založené opěry a pilíře Hřib (Piráti): Z pohledu Prahy se jedná o rekonstrukci století

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE