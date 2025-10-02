Hřib (Piráti): Varování před hrůzovládou Babiše a extremistů

„Každý hlas rozhoduje. Přesto je u každých parlamentních voleb víc než 30 % lidí, kteří k nim nejdou a jejich hlas tak není slyšet. Když ale zůstanete doma, necháváte rozhodnout za sebe ostatní. A to může znamenat, že se vláda extremistů a populistů stane skutečností. Přijďte, prosím, k volbám,” vyzýval z podia předseda Pirátů a jejich celostátní lídr Zdeněk Hřib.
Součástí happeningu byla interaktivní LED obrazovka, na níž od pondělí běžely reálné obavy i na první pohled absurdní důvody, proč lidé odmítají jít k volbám. Dobrovolníci na místě pak diskutovali s kolemjdoucími u stánku „Letos nejdu k volbám. Change my mind“ odkazujícím na známé internetové meme.
„Politika demokratických stran spoustu lidí v tomto volebním období zklamala a mnozí teď přemýšlí, že v zoufalství sáhnou po nějaké extremistické alternativě, nebo že nepůjdou volit vůbec. A právě s těmito lidmi chceme mluvit. Víme, že se zapomnělo na problémy běžných lidí. A bylo by krátkozraké myslet si, že stačí apelovat na to, aby lidé šli volit demokratické strany a problém bude vyřešen,” vysvětlil hned v úvodu akce Zdeněk Hřib.
Během té Piráti vykreslili obraz „hrůzovlády“ složené z politiků, kteří podle Pirátů ohrožují demokracii, ekonomiku i bezpečnost země. Ta by podle nich nastala v případě vítězství Babiše a extremistických stran.
„Vnímáme, že musíme znovu získat důvěru lidí v to, že umíme řešit jejich problémy. Máme připravený podrobný plán, jak zlevnit život rodinám, zpřístupnit bydlení, posílit bezpečnost ČR a zakotvit zemi pevně v západních strukturách. A hned během prvních sto pracovních dní vlády ho prosadíme. Teď máme obrovskou šanci společně nakopnout změnu. Přijďte prosím k volbám. Máme toho společného víc, než si myslíme! Letos Piráti,“ uzavřel Hřib.
