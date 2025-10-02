Hřib (Piráti): Varování před hrůzovládou Babiše a extremistů

02.10.2025 14:02 | Tisková zpráva

„Jasně a mám volit bitcoina, dozimetra nebo Babiše?“ „Nemám energii sledovat politiku, radši se budu věnovat něčemu užitečnějšímu.“ „To si radši zajdu na pivo.“ Takové a podobné důvody, proč lidé odmítají jít k volbám, běžely poslední dva dny na obří LED obrazovce v centru Prahy. Právě tam dnes Piráti završili svou kampaň happeningem, při němž apelovali na občany, aby šli volit a zabránili tak vládě Babiše, extremistů a komunistů.

Hřib (Piráti): Varování před hrůzovládou Babiše a extremistů
Foto: Interview ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib

„Každý hlas rozhoduje. Přesto je u každých parlamentních voleb víc než 30 % lidí, kteří k nim nejdou a jejich hlas tak není slyšet. Když ale zůstanete doma, necháváte rozhodnout za sebe ostatní. A to může znamenat, že se vláda extremistů a populistů stane skutečností. Přijďte, prosím, k volbám,” vyzýval z podia předseda Pirátů a jejich celostátní lídr Zdeněk Hřib.

Součástí happeningu byla interaktivní LED obrazovka, na níž od pondělí běžely reálné obavy i na první pohled absurdní důvody, proč lidé odmítají jít k volbám. Dobrovolníci na místě pak diskutovali s kolemjdoucími u stánku „Letos nejdu k volbám. Change my mind“ odkazujícím na známé internetové meme.

„Politika demokratických stran spoustu lidí v tomto volebním období zklamala a mnozí teď přemýšlí, že v zoufalství sáhnou po nějaké extremistické alternativě, nebo že nepůjdou volit vůbec. A právě s těmito lidmi chceme mluvit. Víme, že se zapomnělo na problémy běžných lidí. A bylo by krátkozraké myslet si, že stačí apelovat na to, aby lidé šli volit demokratické strany a problém bude vyřešen,” vysvětlil hned v úvodu akce Zdeněk Hřib.

Během té Piráti vykreslili obraz „hrůzovlády“ složené z politiků, kteří podle Pirátů ohrožují demokracii, ekonomiku i bezpečnost země. Ta by podle nich nastala v případě vítězství Babiše a extremistických stran.

„Vnímáme, že musíme znovu získat důvěru lidí v to, že umíme řešit jejich problémy. Máme připravený podrobný plán, jak zlevnit život rodinám, zpřístupnit bydlení, posílit bezpečnost ČR a zakotvit zemi pevně v západních strukturách. A hned během prvních sto pracovních dní vlády ho prosadíme. Teď máme obrovskou šanci společně nakopnout změnu. Přijďte prosím k volbám. Máme toho společného víc, než si myslíme! Letos Piráti,“ uzavřel Hřib.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„My tady nejsme na Ukrajině.“ Babiš usadil Fialu
Ztratil nervy. Ví, že prohraje. Od Miloše Zemana přišel poslední kopanec Fialovi
Konečná: Ve sněmovně chybí skutečná levice. Máme důkaz
Stovky korun? Ani náhodou. Pavel Janeček a nepříjemná pravda o povolenkách

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hrozí přímo hrůzovláda Babiše?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

ANO 2011 byl položen dotaz

Dobrý den.

Blíží se volby, ale váš předseda odmítá strany STAČILO I SPD. S kým chce jít tedy do vlády? Sám ji nesestaví, ani náhodou. Takže SPOLU to bude táhnout dál, byť jen kvůli tomu, že žádná vláda nevznikne. ANO od několika lidí, díky tomu bude mít mínus hlasy.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

17:30 Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

Když někdo z těch, kdo pamatují, vzpomene na minulý režim, nejčastěji mu naskočí slovo lež. Českoslo…