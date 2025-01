Hrnčíř (SPD): Premiér měl zjevně na mysli svůj plat a platy pro své kolegy

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové,

nejdříve mi dovolte, abych se omluvil za to, že jsem se smál výrokům pana premiéra Petra Fialy, když lidem sliboval platy jako v Německu. Naivně jsem si totiž myslel, že mluví o platech a mzdách pro občany České republiky. On měl ovšem zjevně na mysli svůj plat a platy pro své kolegy z vlády, kteří se očividně i se svým čtvrtmilionem měsíčně cítí nedocenění. Zjevně mají pocit, že si za to, jak spravují Českou republiku, zaslouží více. Tak se na to pojďme podívat.

Na úvod si dovolím malou odbočku. Ve staré Číně lékaři byli odměňováni podle toho, zda dokázali udržet své pacienty ve zdraví a životní pohodě. Chodili do domácností, sledovali zvyky jim svěřených osob, doporučovali vhodné byliny, jídla, cviky a tak dále - a za to dostávali zaplaceno vždy, když se lidem dobře dařilo. Běda však, když někdo z jejich pacientů onemocněl. Odměna se snížila a oni byli tím motivováni k tomu, aby nemocného co nejdříve uzdravili a vše dali co nejrychleji do pořádku.

Domnívám se, že tento přístup odměňování je správný a spravedlivý. V soukromém sektoru se koneckonců takto přistupuje k odměnám manažerů a vedoucích pracovníků stále. Pokud se podniku dobře daří, dostává vedení odměny. Pokud se daří hůře, odměny klesají, pokud vyloženě špatně, jsou manažeři vyhozeni a na jejich místa nastupují jiní. Logické, správné a spravedlivé.

Pojďme se touto optikou podívat i na vedení této země, tedy vládu, a spravedlivě posoudit, jak si vede. Daří se občanům České republiky dobře? Roste jejich životní úroveň? Zvedají se reálné mzdy? Jak je dostupné bydlení? Co podnikatelské prostředí? Jak se mají drobní a střední podnikatelé? Jaké vláda vytváří prostředí případně pobídky pro velké firmy, aby je tak přilákala na český trh? Klesá nezaměstnanost? Klesá celkové zadlužení České republiky? Jaká je absolutní výše státního dluhu? Jaké konkrétní kroky vláda činí pro to, aby byly výsledky co nejlepší? Plní předvolební sliby? Stmeluje společnost? Jaká vládne nálada? Co říkají samotní občané? Mají se lépe?

V minulém roce jeden z politiků z vládní koalice prohlásil, že si vyšší platy zaslouží. Souhlasil bych, kdyby byly odpovědi na tyto otázky z větší části kladné nebo pozitivní. Já však tu pozitivitu marně hledám. Jediné, co mě napadá, je pochvala pro pana premiéra za to, že zjistil, že jsou potraviny v Německu levnější, a natočil o tom zajímavou reportáž. Ale to je bohužel asi tak všechno.

Vaši voliči vám dali důvěru na základě vašeho volebního programu. Na základě předvolebních slibů jste se stali manažery této země. Pojďme se tedy na ně postupně podívat a ohodnoťme, na kolik jste byli v jejich plnění úspěšní a jestli si zasloužíte navýšení platů, o které se dnes tolik derete.

Slibovali jste zdravé veřejné finance. Jaká je realita? Státní dluh již vysoko přesáhl tři biliony korun a neustále roste. Sestavujete nesprávné a nedůvěryhodné rozpočty, kde schováváte výdaje, a naopak nadhodnocujete příjmy takovým způsobem, že už ani vaše poradní orgány takové rozpočty nedoporučují ke schválení. Abyste zakryli vlastní neschopnost, vytvořili jste takzvaný konsolidační balíček, který měl díry v rozpočtu lepit odíráním občanů. Ale ani tak jste nedokázali veřejné finance konsolidovat.

Hned na to navážu dalším slibem, kdy jste se zaručili, že nebudete zvyšovat daně. Jaká je realita? Zvýšili jste téměř všechny existující daně, daní z příjmů počínaje a daní z nemovitostí konče. Slibovali jste podporu rodin s dětmi. Jaká je nynější situace? Sebrali jste jim školkovné a další slevy na dani. Zoufalým rodičům radíte, že má děti hlídat babička nebo dědeček, aby mohli rodiče honem rychle utíkat zpátky do práce a vydělávat, a zároveň navyšujete věk odchodu do důchodu, takže nejen rodiče, ale i prarodiče musí být v práci. Děti se tak podle vaší logiky zřejmě budou hlídat sami. Slibovali jste dostupné bydlení. A to si dovolím citovat titulek asi týden starého článku z reportáže televize Nova, který zní Nájmy v Česku letos prudce zdraží. Na vlastní bydlení lidé nemají peníze. - Tady již není co dodat.

Slibovali jste podporu zemědělství a venkova. Realita je opět opačná. Vedete si tak špatně, že se na to již část zemědělců nemohla dívat a přijela protestovat do Prahy. A vy? Místo dialogu a přiznání chyb jste je ještě urazili a onálepkovali. Slibovali jste digitalizaci stavebního řízení a chytrý stát. Skutečnost? Zcela zpackaná digitalizace, která nás všechny stojí miliardy a kterou jste ani po potupném vyhazovu Ivana Bartoše z vlády nedokázali dát dohromady. Ochromené stavební úřady, dlouhé měsíce se táhnoucí stavební řízení a navázané průtahy a finanční ztráty.

Slibovali jste důchodovou reformu. Místo reformy ovšem důchodci dostali méně peněz, pozdější odchod do důchodu a praktické znemožnění odchodu do předčasného důchodu těm, kteří to již v práci kvůli vysokému věku nebudou zvládat.

Slibovali jste podporu podnikání. Namísto toho jste zvedli daň z příjmů pro právnické osoby, živnostníkům jste drakonicky navýšili povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění a velké firmy jste odradili zavedením takzvané windfall tax.

Slibovali jste ochranu svobody slova. Realita? Pronásledování všech, kteří mají opačný názor, urážení, nálepkování a dehonestování voličů vaší opozice a nyní dokonce snaha kriminalizovat předsedu našeho hnutí. Za co? Že si dovolil ukázat nemilou realitu, odehrávající se na západ od našich hranic.

Tak bych mohl pokračovat stále dále. Ale myslím, že pro vykreslení vaší bezradnosti, neschopnosti a totálního diletantství to stačí. Naslibovali jste krásné věci, a nesplnili z toho nic. A ještě máte tu odvahu drze tvrdit lidem, jak báječně se mají, jen si toho jaksi nevšimli. Reálné mzdy klesají, životní úroveň klesá, ekonomika neroste tak, jak by měla, živnostníci končí živnosti, nezaměstnanost roste a lidé toho mají právem dost. Vás už mají dost. Opravdu si myslíte, že nyní je ten pravý čas si zvednout platy? Že si to zasloužíte? Že je správné všem zvednout daně, odrbat je a okrást a pak si z těchto peněz přidat do vlastní peněženky? To se nestydíte? Víte vůbec, že si většina lidí myslí, že si ještě rychle chcete urvat co nejvíce předtím, než vás občané ve volbách vyženou ze Strakovky? A zajímá vás to vůbec?

Na odpověď na navyšování platů politiků je tedy jasné ne! Proto nemohu jinak než podpořit zmrazení platů politiků. Jiná možnost v tuto chvíli není férová, lidská ani etická.

Děkuji za pozornost.