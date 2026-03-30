Hrnčíř (SPD): Už i Němci začínají mít Green Dealu plné zuby. Bojí se chudoby

Už i Němci začínají mít Green Dealu plné zuby. Bojí se chudoby.
V Německu obavy o bezpečnost a ekonomiku zastiňují otázku ochrany klimatu.
Jak ukazuje reprezentativní průzkum provedený Allensbachským institutem pro výzkum veřejného mínění pro nadaci BMW Herbert Quandt, se podíl těch, kteří se velmi obávají důsledků klimatických změn snížil v současnosti na 33 procent z 51 procent v roce 2022.
„V politické agendě obyvatelstva mají v současnosti otázky vnější a vnitřní bezpečnosti, ekonomického rozvoje a dodávek energie výrazně vyšší prioritu než otázka ochrany klimatu,“ shrnují autoři výsledky. Upozornil na to německý Spiegel.
Během jednoho roku se mezi zastánci energetické transformace snížil podíl těch, kteří se domnívají, že Německo podniká správná opatření k její realizaci, z 52 na 33 procent. Naopak počet těch, kteří vyjadřují pochybnosti o přijatých opatřeních, se zvýšil na 26 procent.
Obyvatelstvo má tendenci vnímat energetickou transformaci spíše jako zdroj nejistoty než jako potenciální příležitost: 37 procent dotázaných se domnívá, že energetická transformace je spojena převážně s riziky, 28 procent s příležitostmi a pro každého čtvrtého jsou příležitosti a rizika vyvážené.
Jedním z výsledků průzkumu je, že dvě třetiny dotázaných očekávají, že se krajina v Německu v důsledku energetické transformace způsobené větrnými turbínami a novým elektrickým vedením drasticky změní.
Jsem rád, že jsme se v Programovém prohlášení nové vlády s účastí SPD dohodli, že se vymezíme proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný.
V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti.
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
