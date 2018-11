Hudec (Zelení): Lepší elektromobily než nic

Je sice pravda, že elektřina do elektromobilů se musí někde vyrobit, jak píše Ondřej Neff v Lidových novinách, ale i kdyby se opravdu vyráběla jen a jen z toho zprofanovaného hnědého uhlí, stále by to bylo lepší než ty statisíce lokálních čtyřkolých čoudivců.

Je sice pravda, že elektřina do elektromobilů se musí někde vyrobit, jak píše Ondřej Neff („Svět na elektrickém křesle“, LN 22. 10.), ale i kdyby se opravdu vyráběla jen a jen z toho zprofanovaného hnědého uhlí, stále by to bylo lepší než ty statisíce lokálních čtyřkolých čoudivců. Stejně jako u centrálního vytápění mají větší zdroje větší účinnost, na stejný výkon se spotřebuje méně topného média.

A protože Neffova „Poslední slova“ čtu pilně, tak si vzpomínám, že před časem právě on velmi hezky psal o pokroku ve skladování energií. Kapacita baterií roste pomalu den ze dne, dokonce i u nás už se budují celá úložiště. Začátkem letošního roku se začalo testovat v jihočeských Mydlovarech elektro-úložiště o kapacitě až 1,75 kWh, další už funguje na Uherskohradišťsku a chystá se řada dalších. A to určitě ještě nebylo ve skladování elektrické energie řečeno poslední slovo.

Je to celkem elegantní způsob, jak podstatně zmírnit, když ne odstranit onu ve všech pádech skloňovanou nespolehlivost obnovitelných zdrojů energie. Odpůrci elektřiny z fotovaltických či větrných elektráren až únavně často opakují, že slunce nesvítí v noci a vítr že taky nefouká pořád. Toho se nezasvěcený může leknout, ale kdo se trochu o alternativní zdroje energie zajímá, což je dnes pomalu každý, kdo například vlastní nějakou nemovitost k bydlení a přemýšlí, jak ušetřit na nákladech na provoz, ten se nad takovou argumentací jen pousměje.

No a obavy z růstu spotřeby elektřiny, kterou nebude možno uspokojit? Vždyť Česká republika už roky třetinu vyrobené elektřiny vyváží. Když už nám tu z ní zůstává znečištěné ovzduší a zvýšená hrozba rakoviny, tak ať k těm hrozbám aspoň tolik nepřispívá další znečištění ze spalovacích motorů. Těch navíc přes všechny nářky a varování nota bene stále přibývá. Na zdravý rozum v tom zjevně spoléhat nelze, tak nezbývá, než se spolehnout aspoň na ty elektromobily.

Kromě nerozumného vývozu jsme také nevzali v úvahu, že přístroje využívající elektřinu jsou čím dál účinnější, mají čím dál menší příkon, takže zvýšenou spotřeby elektřiny pro nastupující elektromobily by to mohlo dost dobře kompenzovat. Ostatně není důvod se domnívat, že elektromobily jako jeden z elektrospotřebičů se budou nějak z obecného trendu zvyšování účinnosti vymykat. Proč by právě u nich neměla s vývojem dokonalejších elektromotorů a stále vylepšované konstrukce těch aut spotřeba elektřiny klesat?

A krize v automobilovém průmyslu? Tu přece nemusí způsobit jen přechod na elektromobily. Můžeme zaručit, že cena ropy a tedy i benzínu a nafty zůstane navždy na takové úrovni, aby to nezpůsobilo pokles zájmu o auta se spalovacími motory? Že trvalejší zvýšení cen nepovede k racionalizaci užívání těch aut, k poklesu celkového množství najetých kilometrů? Případně k nárůstu množství vozů takzvaně sdílených a tedy k celkovému poklesu odbytu? Nebudou pak elektromobily naopak záchranou automobilového průmyslu?

A obecně, je vůbec z ekonomického hlediska zdravá závislost na jednom jediném průmyslovém odvětví, když navíc jsme svědky poměrně radikálních změn v něm? Elektromobily ne-elektromobily, což rozumnější ekonomové i bez nich už roky nevarují před dost vážnými potenciálními důsledky takové jednostranné hospodářské závislosti?

Miroslav Hudec, psycholog a publicista

