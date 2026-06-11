Kupka (ODS): Andrej Babiš sosá a sosá z veřejných prostředků

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,
to bylo pozoruhodné poslouchat ten více cenný projev (Poslanec Kupka se pootáčí do ministerských lavic.) pana ministra zahraničí, který kritizoval nálepkování, aby pak nálepkoval od začátku do konce. No a kromě toho nálepkování říká, že jsme posedlí Andrejem Babišem. Já si matně uvědomuju, co bylo na billboardech Motoristů: Pohlídáme Andreje Babiše – tam bylo, (Gestilujuje a otáčí se k ministrovi Macinkovi.) pamatujete? (Ministr Macinka s úsměvem přikyvuje.) Výborné. A když tohle heslo dáte dohromady s tím, co provádíte, a s tím, co říkáte teď, tak to přece nedává vůbec žádný smysl.
Pak jste mluvil o milionech voličů, kteří vám umožnili sedět ve vládě Andreje Babiše. 380 000 to bylo – to nejsou miliony, to je 380 000. Koalice SPOLU měla 1 313 000 hlasů – abychom si to jenom vyjasnili. Já chápu, že ve vašich projevech to k realitě může být hodně daleko, ale hodně se zrazujete a ukazujete na svoji vlastní tupost. (Ministr Macinka gestikuluje.) A to by vlastně jako pro ministra zahraničí nebyla ta pravá vizitka.
Tak pojďme ale opravdu k tomu, co tuhle schůzi vyvolalo. (Gestikuluje.) Ještě jedna věc, které jsem si všiml (Pootáčí se k ministrovi Macinkovi.): oslava kapitalismu a tržního hospodářství. To je... (Přikyvuje.) to je naše písnička (Pootáčí se opět k ministrovi Macinkovi.), akorát jste zapomněl, že ten pán, co vám dělá šéfa ve vládě, tak při každé příležitosti hovoří o tom, jak těch předchozích 30 nebo 35 let, jak to bylo špatné, jak to byl projev mafiánství, jak to tady nefungovalo, jak to tady i lidé, se kterými jste spolupracoval, divně vedli. To je taky tentýž Andrej Babiš.
To jste si – jak se to říká? – trochu nadělal do vlastního hnízda. (Ministr Macinka z lavice: Si to vysvětlíme.) Tak jenom, aby – že si to vysvětlíte, to bude možná zajímavé vysvětlovat, jak to s tím kartelem myslel, když se sám na něm podílel, drze to může sice vyslovovat, ale ve výsledku tím fackuje vás. Jenom si to musíte dát nějak dohromady, aby to dávalo smysl.
Říkáte, že se bráníme úspěchu – vůbec ne, naopak. ODS od samého začátku dává a vytváří příležitost pro ty, kteří to se soutěží a férovou soutěží myslí vážně, tak aby byli úspěšní, aby šli nahoru. Akorát si víc ceníme těch, kteří úspěch staví opravdu na výsledcích své práce, na podnikatelském riziku – a ne na dotační politice. Mimochodem (Pootáčí se k ministrovi Macinkovi.), s dotacemi (Gestikuluje.) – jsem zaslechl, ale bylo to, já vím, jenom v programu, jinak v realitě to už nefunguje – prý také máte problém.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Tak o tomhle je ta dnešní schůze. O tom, že někdo využívá veřejné prostředky formou dotací ve svůj vlastní prospěch. A ano, v ničem je Česká republika konzervativní, trvá to, ať je tady jakákoliv vláda, Andrej Babiš sosá, sosá a sosá z veřejných prostředků a není schopen na to odpovědět. Tak to je reálný důvod a chceme, aby v České republice platily férové podmínky a aby ti, kteří tady podnikají a musejí do svých projektů, do svých konkrétních podniků a do svých konkrétních věcí vkládat odpovědnost, vkládat zároveň odvahu a zároveň tam vkládají všechny své prostředky, tak aby neměli pocit, a nejenom pocit, aby nebyli najednou vystaveni tomu, že ten, kdo tady sosá veřejné prostředky neférově, tak prostě na nich cizopasí. A tohle je vlastně nebezpečná věc. To jsou důvody, proč jsme dnešní schůzi svolali.
A pak tedy taky jeden důvod, který se ukázal až včera a naplňuje podstatu té dnešní schůze, a to je ten váš záměr, záměr několika vládních poslanců legalizovat zlodějinu. Vypořádat se se světem zájmů způsobem, který když vytváří pro Andreje Babiše jako pro vašeho šéfa překážky, no, tak je prostě změnou zákona odstraníte. Akorát jste zapomněli na to, že změna zákona neodstraní pravidla, která ve všech normálních demokraciích už dávno vyznávají pravidla, která říkají, že ten, kdo jako vláda určuje na jednom konci finančního potrubí konkrétní podmínky a pravidla, tak je zároveň nemůže čerpat. Stát tu nemá být jako nástroj pro obohacování vlastní kapsy. Stát a vláda tu má být nástroj pro službu lidem. A tohle je jasný úkaz zásadního systémového selhání předsedy vlády České republiky. A já říkám naprosto jednoznačně ne babišismu jako stylu vládnutí, ne Babišistánu jako nové podobě České republiky. Fakt ne!
A jestli chcete takzvaně vyřešit střet zájmů tím, že poplivete základní principy dávno popsané nejenom v evropských státech, ale i v mnoha jiných koncích světa, kde je prostě nepřístojné, aby ten, kdo určuje pravidla, tak z nich zároveň těžil. Prostě to takhle nemůže fungovat. A zlobíte se, že Evropská komise oficiálním dopisem vyzvala Českou republiku, že neproplatí – neproplatí žádné žádosti o dotace ve prospěch Agrofertu a také Synbiolu a Hartenberg holdingu, dokud nebude mít podklady o vyřešení střetu zájmů Andreje Babiše. Jenomže co bylo na začátku? Slib Andreje Babiše prezidentovi, že když bude jmenován premiérem, že nebude ve střetu zájmů a že to vyřeší. Pak sugestivní video Andreje Babiše, že to vyřeší navždy. Proč doposavad nikdo nemá jasný veřejný status svěřenského fondu. Proč? Co je potřeba skrývat? Jestli to Andrej Babiš vyřešil, jak říkal, navždy, tak je přece velmi jednoduché ten svěřenský fond a jeho status dát na stůl, ledaže by ten status odhaloval něco jiného, než co Andrej Babiš sliboval. Ledaže by znovu Andrej Babiš lhal všem lidem v České republice, prezidentovi i nám všem v Poslanecké sněmovně, že prostě střet zájmů není vyřešený. Proto je to téma. Ne kvůli nám, ne kvůli tomu, že bychom neměli dost témat, protože je máme, a dokonce některá z těch témat vy naštěstí alespoň zčásti uplatňujete, ať už se jednalo třeba o snížení spotřební daně na naftu, když už ne i na benzín v reakci na krizi na Blízkém východě a na celý ten balíček krizových opatření. Takže témata jednoznačně máme, ale zároveň nemůžeme strpět, abyste si s Českou republikou dělali, co chcete, abyste ji tady normalizovali v zájmu svého šéfa.
A ten návrh legislativní změny – změny zákona o střetu zájmů je fakt naprosto nehorázná věc. Školácké přiznání, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Prostě jste to přiznali a snažíte se to tak hloupě a školácky vyřešit tím, že prostě řeknete, že bílá je ve skutečnosti černá. Není. Bílá, zůstane bílou a nezmůže s tím nic ani vaše snaha o trapnou změnu zákona o střetu zájmů.
Ale zpátky k tomu, co by Andrej Babiš měl udělat a v čem by mu nic nemělo bránit. Měl by dát jasně na stůl fakta. Měl by říct jak se v tom statusu svěřenského fondu s tím vypořádal. Přirozeně to po něm chce Evropská unie. Akorát máme tady problém, protože historie se, jak naznačil pan ministr Macinka, znovu opakuje. Před 10 lety bylo znovu téma střet zájmů Andreje Babiše. Tehdy Andrej Babiš svěřil svůj majetek do dvou svěřenských fondů a následně Evropská komise prověřila ty svěřenské fondy nezávislými audity a ukázalo se, že to nefunguje, že neobstojí, že zkrátka se Andrej Babiš se střetem zájmů nevypořádal. A tohle hrozí znovu. Proto je Evropská komise přirozeně opatrná a říká, českým úřadům: neproplatíme, neproplatíme dotace, dokud Andrej Babiš jasně a prokazatelně nevyřeší svůj střet zájmů.
Co se odehrálo a co se odehrává a co hrozí? Tady nejde o nějaký akademický problém. Tady jde o to, že Andrej Babiš, pokud nevrátí ty prostředky, tak přiměje české daňové poplatníky, aby mu jeho byznys zaplatili. To je celé. Aby mu zaplatili výhody, ze kterých ale nemůžou těžit ti, na které prostě v rámci celé řady dotací prostě nedošlo, protože byli féroví, protože prostě respektovali na rozdíl od Andreje Babiše pravidla. A tohle je závažný problém.
A je jasné, že to základní pravidlo je, že buď by měl politik ve vysoké funkci prostě skončit, a pak přirozeně může využívat dotační prostředky a může se účastnit veřejných soutěží, anebo prostě žádnou takovou veřejnou podporu a žádnou veřejnou soutěž nevyužívat, protože je přece jasné, že z titulu jednak přirozené nadřízenosti premiéra bude mít vliv a má vliv na rozhodování svých ministrů, a ukazuje to každým coulem. A zažili jsme mnoho pozoruhodných ponižujících scén, kdy volal svého času na ministra zdravotnictví: Nebuďte slušnej, řekněte jméno. Tohle ukazuje na styl vládnutí Andreje Babiše, kdy z každého má zaměstnance a kdy z každého má zároveň tak trochu onuci. A ukazují to i jiné případy, kdy nejprve někoho jmenuje protidrogovým koordinátorem, vynáší ho do nebe a za dva měsíce po něm plive a nehorázným způsobem. Styl vládnutí Andreje Babiše. Podstatné ale bohužel je to, že Česká republika prostě nemá vyřešen střet zájmů a Andrej Babiš nechce povědět a brání se tomu říct, jak to je. Mohl tady sedět, mohl vystoupit a mohl dát na stůl tahle fakta. Ukázat, jak to ve skutečnosti s oním střetem zájmů je.
Já jsem zmínil problémy před 10 lety a to, co nezávislé audity ukázaly. Takže je zcela oprávněná obava Evropské komise a zcela oprávněná obava současné opozice, že ve výsledku ty dotace pro Andreje Babiše zaplatí lidé v České republice, a to není fér.
A je tady ještě jeden obrovský otazník: Na základě jakých rozhodnutí, na základě jakých auditů nebo právních názorů rozhodly úřady, že nebudou zpětně vymáhat miliardy korun po Agrofertu, na základě už dnes pravomocně jasných rozsudků, pravomocně platných rozsudků o tom, že byly vyplaceny nezákonně? Takže není to jenom záležitost toho, co nastane v budoucnu a co nastává teď, protože na základě rozhodnutí pravděpodobně pana ministra zemědělství Státní zemědělský intervenční fond vyplatil od dob jmenování Andreje Babiše premiérem 200 milionů korun Agrofertu. To jsou ty peníze, o které běží, ale zpětně jde ještě o větší částku. Na základě čeho ta vláda rozhodla, že nebude vymáhat ty nezákonně vyplacené dotace Agrofertu? Přitom jsou k dispozici pravomocné rozsudky. Co chcete víc ještě pro doklad toho, že tady existuje střet zájmů? Vlastně ne, vy to víte, že existuje. A právě proto, abyste ho takzvaně vyřešili, jste přichystali devótně návrh změny zákona, která vlastně úplně rozvolňuje jakýkoliv střet zájmů. Akorát to neprojde. Odporuje to všem principům. Tohle je bohužel příběh toho, jak naši zemi postupně otrávil a otravuje babišismus. A teď sledujte jak v nominálních a v konkrétních obměnách pokračuje stále, co se všechno odehrává a čeho jsme reálně svědky.
Zase nám tady říkají, že to téma střet zájmů nikoho nezajímá. No zjevně zajímá. Zajímá ty, kteří to zaplatí ze svých peněz. Chápu, že to slovní spojení střet zájmů, jak je pořád na stole, takže pro spoustu lidí už je to možná floskule, už nevědí, co se za tím skrývá. Takže je určitě na nás, abychom ukázali, že to skutečně je téma, které se dotýká peněženek lidí a dotýká se důvěry v český právní řád. Dotýká se toho, jestli budou lidé důvěřovat, že v České republice platí pravidla pro všechny stejně.
A za těchto podmínek nastává to, že stát přestává reálně fungovat pro lidi a mění se na stroj na peníze pro toho kdo je u moci. To je definice babišismu a říkám zcela otevřeně, že tomu budeme bránit a budeme tomu bránit s konkrétními argumenty a právními stanovisky, seč budeme moct a proto také jsem osobně oslovil Zuzanu Brücknerovou, která v tuto chvíli zastává roli nejvyššího státního tajemníka, aby na jednotlivých ministerstvech prověřila, jestli v České republice nedochází k porušování služebního zákona a základního pravidla nezávislosti státních úředníků. Za jakých okolností rozhodli o tom, že nebudou vymáhat povinnosti? Za jakých okolností například vyplácejí dotace, přestože existuje reálné riziko, že je stát nikdy neproplatí a že budeme absolvovat další soudní spory o vratku těch dotací, protože tohle přece lidé platit nemají, pokud někdo porušuje zákon.
A jestli se někdo nad tím pozastavujete, tak se fakt podívejte na návrh zákona, který předložila skupina vládních poslanců. Podívejte se na to, co tam říkáte. Že vlastně střet zájmů nebude existovat jenom v případě, že by se týkal přímo firem příslušného ministra, ale o premiérovi se tam nemluví a nemluví se ani o tom, že kdyby se jednalo o firmu vládního kolegy, tak taky střet zájmů neexistuje. Tohle je fakt nepředstavitelné. A když jsem mluvil o tom vymáhání peněz, proč zkracujete tu lhůtu pro vymahatelnost na čtyři roky? Proto, aby to definitivně bylo zapomenuto? Proto, aby bylo jasné, že svému šéfovi budete prostě měřit jiným metrem a že takzvaně za něj zakryjete střet zájmů? Tohle ale fakt není normální. A to rozhodně není projev naší nenávisti vůči Andreji Babišovi. To je jenom konkrétní úkol opozice bránit peníze daňových poplatníků a bránit pravidla, která v České republice mají existovat a naopak to, co ukazujete vy, že vůbec přijdete s takovým návrhem zákona je učebnicový příklad snahy o ovládnutí státu. O mašinérii, která se rozeběhla kolem premiérových dotací a najednou to vidíme, jak se mění postoj i jednotlivých úřadů a mě zajímá jakým způsobem odpoví nejvyšší státní tajemník, respektive Zuzana Brücknerová, která v té roli vystupuje na to, jestli nepůsobili politickým vlivem ministři vlády Andreje Babiše na úředníky, kteří rozhodovali o vyplacení dotací? Kdo dával ty pokyny? Jakým způsobem je zdokladováno, že ty dotace možné vyplatit bylo? A zároveň se samozřejmě budeme ptát i na to, jak jsem zmiňoval, kdo rozhodl o tom, že stát nebude vymáhat něco, k čemu existují pravomocné rozsudky soudů, dokonce soudů vyšší instance? Není vůbec sporu o tom, že způsob vládnutí Andreje Babiše má dosah do jednotlivých ministerstev. Možná nemá tolik dosah na Úřad vlády, protože tam rozhoduje Tünde Bartha a Andrej Babiš v tom potom tak zvláštně bruslí a zapomíná, co dělal a říkal před dvěma měsíci, ale na jednotlivá ministerstva se tedy rozhodně působit snaží.
A jestli někdo tímhle způsobem vysává stát, jestli tímhle způsobem nakládá s veřejnými prostředky na úkor jasných a jednotných pravidel pro všechny, tak to prostě je chování ekonomického parazita. V okamžiku, kdyby Brusel sáhl k plošnému pozastavení dotací, přijdou o důležité finanční prostředky všechny firmy. Přijdou o ně všichni, kteří v oblasti zemědělství samozřejmě na ně mají nárok anebo o ně usilují za férových pravidel a férovost toho tržního prostředí je jeden ze základních předpokladů, aby Česká republika normálně fungovala a ano, na férových podmínkách tržního hospodářství budeme fungovat, i když se to třeba Motoristům nelíbí teď, jak hlídají Andreje Babiše, tak už asi nemůže, protože by tím odhalovali sami sebe a svoje pokrytectví, tak ale my na tom rozhodně trvat budeme. A znovu říkáme, přece není náhoda, není smyšlenka, když říká Evropská komise, že chce vědět nejenom, jak se vypořádal Andrej Babiš s Agrofertem, když ho převedl do svěřenského fondu, ale jak je to se SynBiolem a jak je to s holdingem Hartenberg? To jsou další firmy Andreje Babiše a Andrej Babiš tady jasně ukazuje, že střet zájmů nevyřešil, protože do toho svěřenského fondu vložil, a to je i jeho vlastní prohlášení, jenom společnost Agrofert. Takže je tu obrovská otázka, jak to vlastně je v České republice teď s plněním základních pravidel. Když jsme se obrátili na nejvyššího státního tajemníka, očekáváme odpověď a máme ji dokonce slíbenou, že bude prověřeno, na základě jakých dokumentů jednala jednotlivá ministerstva a úředníci.
Protože tady platí totéž co vlastně v Maďarsku. Tam se taky děly na některých ministerstvech pozoruhodné věci. A dneska ti úředníci, když příběh Orbán skončil, tak jsou vyděšení k smrti, protože se najednou začíná někdo ptát. Respektovali jste pravidla? Respektovali jste platné zákony? Na základě čeho jste rozhodovali na jednotlivých ministerstvech? Já bych byl nerad, aby v České republice se zopakoval příklad Viktora Orbána a orbánismu.
Ale to, co se ukazuje, tak nás nutně vede k závažným otázkám, jakým způsobem se teď uvolňování prostředků pro Agrofert odehrálo a na základě jakých konkrétních podnětů, jakých případných příkazů a kdo o tom rozhodoval a zda na něho ministři vlády Andreje Babiše nevyvíjeli politický tlak. A znovu zdůrazňuju, jde nám o základní fungování státu, kde pravidla mají platit pro všechny, kdy Andrej Babiš měl zákonnou lhůtu k vyřešení střetu zájmů 30 dnů od jmenování. Už je to půlrok a stále není jasné, jak to vlastně je a jak vypadá ten status svěřenského fondu. A je přece přirozené, že se na to ptáme. A je úplně normální, že se na to po zkušenostech 10 let zpět ptá i Evropská komise a znovu zdůrazňuju precedent tehdy svěřenských fondů, kam Andrej Babiš vkládal svůj majetek a nezávislý audit určil, že to neodpovídalo evropské legislativě a že se mu tím nepodařilo zabránit střetu zájmů.
Znovu nedávno Petr Bendl položil otázku na základě veřejných dat, kdo dluží Andreji Babišovi víc než 1,5 miliardy korun? Pokud je to Agrofert? Nevíme. Pokud to je on, tak je ale přirozené, že bez jakéhokoliv svěřenského fondu a dalších náležitostí pak musí mít zájem na tom, aby ty prostředky byly splaceny. Je to přece zájem každého věřitele. A v ten okamžik bude mít dál Andrej Babiš zájem na tom, aby Agrofert prosperoval. Ale my se v tomto směru jenom ptáme, jenom se nedočkáváme odpovědí a bohužel asi kvůli zbabělosti tady Andrej Babiš není, aby tady jasně pověděl, jak to je, ale bude se ptát nejenom současná opozice, ale budou se ptát logicky i nezávislé instituce, protože i veřejnost, ale i ty instituce prostě mají právo vědět, jak je to s konkrétními podmínkami toho svěřenského fondu. Ve veřejných zdrojích se totiž objevilo, že to navždy, o kterém mluvil Andrej Babiš, je tedy fakt obrovský eufemismus, že v okamžiku, kdy se Andrej Babiš vrátí z vlády, rezignuje nebo bude odvolán nebo ta vláda skončí, tak se veškerý majetek vrací zpět jeho rodině. Kdy je řečeno, že pak dál nebude v nějaké roli o tom majetku rozhodovat? A už budou zaplacené ty peníze, o kterých tu byla řeč nebo nebudou, jak to přesně stojí?
Ty otázky je potřeba jasně formulovat. Proč Ministerstvo zemědělství dosud nezahájilo řádné vymáhání dotací neoprávněně vyplacených v prvním vládním období Andreje Babiše, jejichž neoprávněnost potvrdily soudy? Takhle zní jasná otázka. Proč jste, Andreji Babiši, odmítl zveřejnit status RSVP Trustu jako svěřenského fondu? Proč? Co musíte skrývat? Co tam není jasné? Vypořádal jste se se střetem zájmů, nebo ne? A proč jste do něj nevložil Hartenberg a SynBiol? Tedy firmy, kterými k vám tečou peníze z veřejného zdravotního pojištění a o jehož výši rozhodují vaši lidé ve vládě.
Tohle je realita. Tohle jsou konkrétní fakta. Žádné umělé téma. Tohle jsou jasné body, na které se ptá opozice a na které má vláda v normální zemi odpovídat.
Až Evropská komise případně definitivně odmítne proplatit dotace – vážná otázka – uhradí vzniklou škodu Agrofert, nebo ji uhradí sám Andrej Babiš, nebo ji zaplatí daňoví poplatníci? Vážná otázka. Vzhledem k tomu, co se děje s těmi pravomocnými rozsudky, kde by stát měl vymáhat škodu, která vznikla, která vznikla lidem v České republice. Ale nedělá to. Tak jak to bude s případnou další škodou? A to není fakt žádná teoretická otázka. To je konkrétní věc, na kterou Andrej Babiš má odpovědět, pokud nechce tuhle zemi vléct do bažin neprávního státu.
A poslední otázka je ze všech nejjednodušší. Je stará 10 let a vejde se do dvou krátkých vět. Pane premiére, chcete řídit stát, nebo chcete podnikat s veřejnými penězi? A dokázal byste se ve svých holdinzích bez veřejných peněz a bez sosání obejít? Byl byste schopen, tak jako jiní podnikatelé, bez dotační podpory podnikat a vytvářet funkční tržní ekonomiku? To je téma, které by měl zvedat vrchní Motorista. A nezvedá ho. Ve skutečnosti, jak říkal na těch billboardech, brání, hlídá do roztrhání těla Andreje Babiše. No, tak takové hlídání bych si fakt nechal líbit. To bych si fakt nechal líbit. A mluví o milionech voličů, ze kterých ale zbývá 380 000, tedy pokud chceme respektovat nějaká základní fakta. A ta fakta jsou v tomhle případě naprosto jasná a jsou černá na bílém.
Tak čemu budeme bránit? No, budeme logicky bránit tomu, aby se Česká republika posouvala k čistému babišistánu. Budeme bránit tomu, abyste svými školáckými, hloupými návrhy legalizovali zlodějinu. Ten návrh fakt je neuvěřitelná věc. A shodují se na tom všichni, kteří mají a kdy měli co dočinění s podobnou legislativou. Neobstojí, nejenom v porovnání se zeměmi Evropské unie, neobstojí nikde, v žádném právním státě.
Snaha, tahle školácká, služebnická snaha posloužit Andreji Babišovi a vyřešit jeho střet zájmů tím, že změníte pravidla, neprojde. A kdybyste si ji tady svojí většinou prosadili, neprojde v Senátu a vrátí se sem. A kdyby náhodou znovu vaším přičiněním prošla tady, tak samozřejmě musí být a bude podrobena Ústavnímu soudu, protože tohle je reálné popření, že se v téhle zemi má všem měřit stejně.
A znovu, on to říkal mimochodem i Tomio Okamura, že není možné, aby v České republice někdo čerpal dotační prostředky nezákonně, aby někdo nerespektoval pravidla. Tak jsem zvědav, jestli na jeho slova dojde, nebo jestli to bylo jenom takové koaliční plácání.
A já pevně doufám, že i s ohledem na odezvu veřejnosti, na odezvu těch, kteří by případně dotační kolotoč Andreje Babiše zaplatili, tak že prostě se tahle proměna České republiky neodehraje, že se nenecháme zatáhnout do babišistánu a že nedopustíme, aby se tady legalizovala zlodějina, jak to chce ten poslanecký návrh udělat. (Přichází mnoho poslanců do sálu, zvedá se hladina hluku.)
V každém případě dnešní schůze měla sloužit k tomu, aby se veřejnost dozvěděla...
Oč tu jde? Jde tu přece o to, aby Andrej Babiš dal na stůl fakta, aby řekl, jak se se střetem zájmů vypořádal. Na to mají právo občané, těm to sliboval. Má na to právo prezident. A my samozřejmě na těch odpovědích budeme trvat. Trváme na nich od první chvíle. A upozorňujeme na jasné nedostatky v té odpovědi.
Proč nebyl vložen SynBiol a Hartenberg do nějakého svěřenského fondu? Jak vypadá ten status? Jak se skutečně vypořádává se střetem zájmů? Myslíte to vážně? Anebo je to jenom hra s občany České republiky? Mají tady platit pravidla pro všechny stejně? Nebo jste opravdu zvolili cestu nového státního uspořádání babišistánu, kde se prostě Andreji Babišovi měří jiným metrem?
Já vím, že to neradi posloucháte, ale tohle jsou reálné otázky, na které se bráníte odpovědět, protože je to nepříjemné, anebo na to nemáte odpověď. Ve výsledku ale, pokud na to neodpovíte, tak lidé v České republice, a teď musím říct ještě důležitou zprávu i pro předsedkyni vašeho poslaneckého klubu, i vaši voliči, i když nechtějí, tak zaplatí dotace Andreje Babiše. Anebo jste jim řekli, že budou platit byznys Agrofertu? Myslím, že ne, že tohle jste jim neřekli. A neřekli to ani Motoristé. A dokonce si myslím, že to neřekli ani představitelé SPD, že by tímhle způsobem Andreji Babišovi, který s nimi hraje nefér hru, takhle chtěli umetat chodníček.
Pojďme opravdu do finále. Protože je teď na vás, je na vládní koalici, jestli otevře program téhle schůze a dá příležitost Andreji Babišovi, aby na tohle odpověděl. Někteří se tváříte, že už na to máte dávno odpověď, ale to jenom ukáže bohužel zbabělost v tom přístupu a neférovost. Protože tyhle otázky nejsou jenom otázkou opozice. Jsou otázkou lidí, kteří v České republice platí daně a mají právo na to, aby je český stát chránil, aby chránil férové podmínky – férové podmínky podnikání a férové podmínky dotací, které se v České republice podnikatelům v různých oblastech prostě rozdávají. Občané na tohle mají právo.
A já říkám zcela jasně, že my jako demokratická opozice nepřestaneme bojovat za to, aby se v České republice naplňovala vláda práva. A nepřestaneme bojovat za to, abyste těmihle kroky nenormalizovali podmínky v České republice, aby tady nevítězil babišismus, aby tady nevítězily snahy legalizovat zlodějinu, ale aby Česká republika dál fungovala jako férová země, která pro všechny občany je připravena zajistit a garantovat spravedlivé podmínky.
Děkuji za pozornost.
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