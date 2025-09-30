Ingrová (KSČM): Daň na tiché víno: další políček pro poctivě pracující

Vláda znovu ukazuje, že nerozumí regionům a lidem, kteří v nich žijí. Každá daň má smysl jen tehdy, když je spravedlivá – když zatěžuje ty, kteří mají skutečně z čeho odvádět, a ne ty, kdo už dnes bojují o přežití. Návrh zavést spotřební daň na tiché víno je ukázkou nekompetence a ignorance. Nezasáhne velké zisky, zato zasáhne drobné vinaře, jejich rodiny a celé kraje, které z vína žijí.
Vinařství je odvětví mimořádně citlivé na počasí a klimatické změny. Jarní mrazy, letní sucha, přívalové deště nebo krupobití mohou během několika hodin zničit celoroční úsilí. Zavedení nové daně tak nejen zvyšuje finanční tlak, ale znásobuje nejistotu, s níž vinaři každý rok bojují. Přitom stát tímto krokem ve výsledku nic nezíská – zánik malých vinařství, úbytek turistů a pokles dalších příjmů do rozpočtu vymaže každou korunu, kterou by tato daň teoreticky přinesla.
Kdo zaplatí účet? Malí a střední vinaři, ne velcí hráči
Na jižní Moravě tvoří vinařství tisíce pracovních míst. Mnohá vinařství jsou rodinná, fungují po generace, a už dnes se potýkají s vysokými náklady na energii, pohonné hmoty i mzdy. Každé další zvýšení zátěže může být pro ně likvidační. Zatímco velké firmy s nadnárodním zázemím si poradí, ti nejmenší zaplatí nejvíc. A nejde jen o Moravu – také Mělnicko a Litoměřicko dokazují, že kvalitní víno má tradici i v Čechách. Dopad tak bude celostátní, ne jen regionální.
Víno jako tradice, ne luxus
Víno u nás není výsadou bohatých, ale součástí života místních lidí. Je spojeno s folklorem, slavnostmi i každodenní kulturou. Spotřební daň by z něj udělala zbytečně drahé zboží a odřízla jej od běžných rodin. Tradice, které přežily staletí, by se tak ocitly v ohrožení jen kvůli krátkozrakému rozhodnutí vlády.
Nespravedlivé porovnání s pivem
Pivo má v Česku výsadní postavení a jeho zdanění je minimální. Není proto žádný důvod, aby víno, které je srovnatelným produktem a je navíc úzce spjato s konkrétními regiony, bylo zatíženo více. Vzniká tak jasná nerovnost v daňovém systému, který už dnes nahrává velkým hráčům na úkor malých výrobců.
Nerovný boj se zahraniční konkurencí
České vinařství už dnes čelí tvrdé konkurenci z Itálie, Španělska nebo Francie. Tamní vinaři mají díky odlišné legislativě a podmínkám nižší náklady a proto dokáží nabídnout víno levněji. Naši vinaři se i přesto snaží uspět kvalitou a tradicí. Pokud se ale u nás zavede spotřební daň, tento tlak ještě zesílí. Zahraniční konkurence získá další výhodu a české víno bude z trhu vytlačováno. Na pultech obchodů i v restauracích se tak bude stále častěji objevovat víno z dovozu a moravští i čeští vinaři nebudou mít šanci čestně uspět.
Dopad na celou ekonomiku regionů
Víno není pouze nápoj, ale motor turismu. Otevřené sklepy, vinařské stezky a kulturní akce přivádějí turisty a přinášejí peníze hoteliérům, restauratérům i malým živnostníkům. Zdražení vína se dotkne všech právě v době, kdy regiony potřebují podporu a nikoli další překážky. Přitom na Moravě i v Čechách vznikají vína, která nesou nejen chuť místa, ale i příběh lidí, kteří se navzdory vrtochům počasí a konkurenčnímu tlaku snaží udržet poctivou výrobu.
Solidarita místo nespravedlnosti
Spravedlivá daňová politika musí stát na solidaritě. Více mají nést ti, kteří mají vyšší zisky, a nikoli ti, kdo s vypětím sil udržují rodinné hospodářství. Zavedení spotřební daně na tiché víno by bylo přesným opakem: trestem pro poctivé pracující a darem pro velké. Je čas říci jasné NE (nebo Stačilo!) nespravedlivým daním, které ničí to, co dělá naše regiony živými. Postavme se za české vinaře – ať se politika dělá s rozumem a spravedlností, ne proti lidem, kteří tvrdě pracují, aby naše kraje žily.
Mgr. Lenka Ingrová, Ing. Bohumil Smutný
kandidáti do PS PČR v Jihomoravském kraji za hnutí STAČILO!
Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
autor: PV