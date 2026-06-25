Jakob (TOP 09): Ústava není Macinkova a Turkova rozbitá bábovička

Děkuju, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tak čeho jsme to včera byli svědky? Dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu na program a to jako první bod dnešního jednání s názvem Respekt vlády k rozhodnutím Ústavního soudu a ochrana ústavního pořádku České republiky. (V sále je hlučno.)
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Já jsem to, pane předsedo, neslyšel přes ten hluk, takže omlouvám se. Respekt...
Poslanec Jan Jakob: Tak Respekt vlády k rozhodnutím Ústavního soudu a ochrana ústavního pořádku České republiky. Děkuju.
Dámy a pánové, jsou okamžiky, kdy nejde o to, kdo je v koalici a kdo je v opozici. Nejde o to, kdo právě sedí na Hradě nebo ve Strakově akademii. Jde o něco mnohem důležitějšího. Jde o respekt k Ústavě České republiky. Jde o respekt k institucím, na kterých stojí demokratický právní stát. A právě proto považuji za nezbytné, aby se Poslanecká sněmovna touto věcí zabývala.
Ústavní soud včera vydal předběžné opatření. Rozhodl, rozhodl jasně, rozhodl jednoznačně. Uložil, uložil... (Hluk v sále trvá.)
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Dobře, rozumím, pane předsedo. (Poslanec Jakob: Poprosím...) Poprosím, poprosím o klid.
Poslanec Jan Jakob: Děkuju, pane předsedající. Uložil vládě, Ministerstvu zahraničních věcí a ministru zahraničí, aby bezodkladně zajistili účast prezidenta republiky na summitu NATO v Ankaře a aby se zdrželi jakéhokoliv jednání, které by v této účasti bránilo nebo ji stěžovalo.
Ať si kdokoliv myslí cokoliv o samotném sporu, ať má kdokoliv jakýkoliv právní názor, v právním státě existuje jediná, jediná správná reakce. Respektovat rozhodnutí soudu. Respektovat rozhodnutí Ústavního soudu, to především, protože Ústavní soud není účastník politické debaty, je vrcholným orgánem ochrany ústavnosti. Je institucí, jejíž autorita je jedním ze základních pilířů našeho ústavního systému.
O to víc je šokující, co jsme slyšeli bezprostředně po vydání tohoto rozhodnutí od některých představitelů vlády. Ministr zahraničních věcí, který je i vicepremiérem této země, Petr Macinka označil podání kompetenční žaloby i samotné rozhodnutí Ústavního soudu za pokus o ústavní puč.
Dámy a pánové, to je mimořádně závažný útok na důvěru v jednu ze základních institucí státu. Ústavní puč, taková slova mají silný význam. Neříkají se jen tak a náhodou. Pokud člen vlády označuje rozhodnutí Ústavního soudu za ústavní puč, pak tím fakticky zpochybňuje legitimitu samotného Ústavního soudu, zpochybňuje legitimitu jeho rozhodování, zpochybňuje jeho roli v ústavním systému a pak k tomu vládní zmocněnec Turek přidá to, že Ústavní soud by neměl existovat vůbec. To je nebezpečné, to je velmi nebezpečné! (Hovoří velmi hlasitě. Poslankyně Malá upozorňuje z lavice na hlasitost.) Já se tady neslyším skoro, proto zvyšuju hlas, tak prosím, nepokřikujte na mě, a jde o závažnou věc.
Protože demokracie nestojí jenom, jak vy pořád dokola tvrdíte, na volbách. Demokracie stojí také na respektu k pravidlům, na respektu k dělbě moci, na respektu k nezávislým institucím. Pokud si politici začnou vybírat, která rozhodnutí soudu budou respektovat a která budou označovat za puč, pak otevírají dveře něčemu, co jsme v České republice po sametové revoluci dosud neznali. Ústavní soud přitom ve svém rozhodnutí nijak nepředjímal konečný výsledek sporu. Naopak výslovně uvedl, že rozhodnutí ve věci samotné teprve přijde.
Pouze konstatoval, že do doby konečného rozhodnutí je na místě zachovat dosavadní dlouholetou ústavní praxi. Praxi, podle níž byl prezident republiky součástí české delegace na summitech NATO.
To přece není žádná revoluce. To není převrat, to není puč. To je zachování stavu, který zde fungoval po desetiletí.
A právě proto působí výroky představitelů vlády ještě absurdněji. Toto není odpovědné vládnutí. Toto je nebezpečné zahrávání si s důvěrou veřejnosti v právní stát.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes nejde o jednu cestu na summit NATO. Jde o precedent. Jde o to, zda budeme jako politická reprezentace respektovat pravidla, nebo je budete respektovat, jen když se vám to hodí. Jde o to, zda budeme chránit autoritu Ústavního soudu, nebo ji budeme rozkládat drobnými politickými, krátkodobými výroky. Jde o to, zda budeme hájit ústavní pořádek České republiky, nebo zda budeme mlčet ve chvíli, kdy jej členové vlády sami zpochybňují.
Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna zařadila tento bod na své jednání a aby vláda veřejně vysvětlila, zda se od výroku označujícího rozhodnutí Ústavního soudu za ústavní puč distancuje, nebo zda jej považuje za oficiální postoj vlády České republiky.
Ústava a ústavní pořádek přece nejsou Macinkovy a Turkovy hračky. To není jejich rozbitá bábovička. A premiér se přece k tomu nesmí promlčet jenom proto, že má své prebendy, svoji imunitu a svoje dotace. Je potřeba, aby se k tomu vláda a premiér jasně vyjádřili. Děkuju za pozornost. (Potlesk zprava.)
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku